«Спартак» издевается над «русским Месси», а ЦСКА берет еще одного исландца

Футбол 01 февраля 2019 10:15 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Накануне захлопнулось трансферное окно в большинстве стран Европы. Поэтому сегодняшний дайджест в основном будет посвящен переходам. Сначала – о свершившихся трансферах.

Самый громкий – переезд игрока сборной России в Турцию. Даже удивительно, что Федор Кудряшов, который расторг контракт с «Рубином», оказался не в российском топ-клубе, а в турецком «Истанбул Башакшехире». Но недооценивать клуб не стоит – он сейчас лидирует в чемпионате страны.

В Турцию же уехал еще один российский игрок. Нападающий «Ахмат» Заур Садаев продолжит карьеру в составе турецкого «Анкарагюджю». Садаев будет выступать за «Анкарагюджю» на правах аренды до конца сезона.

Из «Ахмата» ушел еще один игрок. Нападающий Идрис Умаев на правах аренды перешел в «Палангу». 20-летний форвард будет выступать за литовскую команду до конца текущего сезона.

Над «Рубином» долго шутили, что в клубе слишком много вратарей. «Не так уж и много», – подумали в казанском клубе, и подписали еще двоих. 17-летний Давид Волк и 25-летний Алексей Городовой стали игроками «Рубина». Волк является воспитанником клубной академии. В прошлом сезоне выступал за дубль «Нефтехимика». Городовой ранее выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Сахалин», «Якутию» и «Спартак» (Нальчик). В прошлом году играл за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».

«Рубин» подписал контракты с двумя голкиперами: 17-летним Давидом Волком и 25-летним Алексеем Городовым! 🙌🏻



Добро пожаловать!❤💚



Подробнее: https://t.co/lBpti7Sw8n pic.twitter.com/jUNLL8FbEQ — «Рубин» Казань (@fcrk) January 31, 2019

Кроме того, «Рубин» объявил о трансфере 27-летнего полузащитника Евгения Башкирова. Контракт с ним рассчитан на 1,5 года. Футболист с января находился на просмотре в казанской команде на сборе в Турции. Ранее Башкиров играл в «Крыльях Советов».

До официального объявления очередного новичка в «Зените» осталось не так долго. Полузащитник «Боки Хуниорс» и сборной Колумбии Вильмар Барриос прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Зенита». Спортивное агентство, представляющее интересы 25-летнего колумбийца в социальных сетях опубликовало фото и видео с медосмотра, который игрок прошел в одной из клиник Барселоны.

A esta hora, Wilmer Barrios presenta exámenes médicos en España para convertirse en nuevo jugador del @fczenit_en, tras salir de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/NCumbI6nCF — Juan Bee. (@JDBeetar) January 31, 2019

Самое смешное, что все та же «Бока Хуниорс» намерена перехватить у «Зенита» аргентинского защитника. «Бока Хуниорс» предложила за Акунью 15 млн евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Акунью 16 млн евро, эта сумма может вырасти еще на 4 млн за счет бонусов. Аргентинцу был предложен четырехлетний контракт с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год.

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника исландского «Валюра» Эйдуре Ароне Сигурбьорнссоне. 28-летний исландец рассматривается армейцами как замена Виктора Васина, который в течение года продолжает восстановление после травмы крестообразных связок. Хочется верить в инсайды коллег, но покупка 28-летнего футболиста для ЦСКА – это нонсенс.

Красноярский клуб с помощью загадки презентовал новичка команды, который будет объявлен завтра. Защитник «Шахтера» Олег Данченко станет игроком «Енисея».

Мы получили письмо от неизвестного отправителя на иностранном языке. Перевели пока только первую часть! pic.twitter.com/LOcizJhhoG — ФК «Енисей» (@FCEnisey) January 31, 2019

Есть в Красноярске и потери, правда, не самые серьезные. Нападающий «Енисея» Артур Малоян продолжит карьеру в «Урожае». Контракт рассчитан на два с половиной года, сообщает официальный сайт команды из Краснодара.

Российский полузащитник «Эрзурумспора» Арсен Хубулов продолжит карьеру в «Оренбурге». Игрок в начале февраля станет свободным агентом и подпишет контракт с клубом. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел всего три матча в чемпионате Турции.

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к 32-летнему португальцу проявляет «Галатасарай». Контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает летом 2019 года. Футболист может стать игроком клуба из Стамбула бесплатно.

Интересная ситуация складывается с воспитанником «Спартака» Денисом Давыдовым, которого в свое время Леонид Федун называл «русским Месси». 31 декабря он вернулся в расположение клуба, которому не нужен – московскому «Спартаку». Игрока хотят видеть в калининградской «Балтике», которая договорилась со «Спартаком» о бесплатном переходе, но игрок не хочет уходит из команды, пока ему, как Самедову и Попову, не выплатят компенсацию – деньги, причитающиеся футболисту до конца его контракта с красно-белым клубом. «Балтика» же его московскую зарплату потянуть не сможет.

Как раз к трансферному окну… мы тут проанализировали и поняли, что в чемпионате России слишком много легионеров. Причем, очень многие из них сидят в запасе своих клубов и отнюдь не из-за лимита на легионеров – просто не проходят в состав. Тогда зачем они вообще там нужны? Хороший вопрос к тем, кто их сюда привозит и платит зарплаты.