«Спартак» издевается над «русским Месси», а ЦСКА берет еще одного исландца - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 10:15Источник: «Советский спорт»

«Спартак» издевается над «русским Месси», а ЦСКА берет еще одного исландца

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Накануне захлопнулось трансферное окно в большинстве стран Европы. Поэтому сегодняшний дайджест в основном будет посвящен переходам. Сначала – о свершившихся трансферах.

Самый громкий – переезд игрока сборной России в Турцию. Даже удивительно, что Федор Кудряшов, который расторг контракт с «Рубином», оказался не в российском топ-клубе, а в турецком «Истанбул Башакшехире». Но недооценивать клуб не стоит – он сейчас лидирует в чемпионате страны.

В Турцию же уехал еще один российский игрок. Нападающий «Ахмат» Заур Садаев продолжит карьеру в составе турецкого «Анкарагюджю». Садаев будет выступать за «Анкарагюджю» на правах аренды до конца сезона.

Из «Ахмата» ушел еще один игрок. Нападающий Идрис Умаев на правах аренды перешел в «Палангу». 20-летний форвард будет выступать за литовскую команду до конца текущего сезона.

Над «Рубином» долго шутили, что в клубе слишком много вратарей. «Не так уж и много», – подумали в казанском клубе, и подписали еще двоих. 17-летний Давид Волк и 25-летний Алексей Городовой стали игроками «Рубина». Волк является воспитанником клубной академии. В прошлом сезоне выступал за дубль «Нефтехимика». Городовой ранее выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Сахалин», «Якутию» и «Спартак» (Нальчик). В прошлом году играл за клуб второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер».

Кроме того, «Рубин» объявил о трансфере 27-летнего полузащитника Евгения Башкирова. Контракт с ним рассчитан на 1,5 года. Футболист с января находился на просмотре в казанской команде на сборе в Турции. Ранее Башкиров играл в «Крыльях Советов».

До официального объявления очередного новичка в «Зените» осталось не так долго. Полузащитник «Боки Хуниорс» и сборной Колумбии Вильмар Барриос прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Зенита». Спортивное агентство, представляющее интересы 25-летнего колумбийца в социальных сетях опубликовало фото и видео с медосмотра, который игрок прошел в одной из клиник Барселоны.

Самое смешное, что все та же «Бока Хуниорс» намерена перехватить у «Зенита» аргентинского защитника. «Бока Хуниорс» предложила за Акунью 15 млн евро. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Акунью 16 млн евро, эта сумма может вырасти еще на 4 млн за счет бонусов. Аргентинцу был предложен четырехлетний контракт с зарплатой в размере 2,5 млн евро в год.

ЦСКА заинтересован в приобретении защитника исландского «Валюра» Эйдуре Ароне Сигурбьорнссоне. 28-летний исландец рассматривается армейцами как замена Виктора Васина, который в течение года продолжает восстановление после травмы крестообразных связок. Хочется верить в инсайды коллег, но покупка 28-летнего футболиста для ЦСКА – это нонсенс.

Красноярский клуб с помощью загадки презентовал новичка команды, который будет объявлен завтра. Защитник «Шахтера» Олег Данченко станет игроком «Енисея».

Есть в Красноярске и потери, правда, не самые серьезные. Нападающий «Енисея» Артур Малоян продолжит карьеру в «Урожае». Контракт рассчитан на два с половиной года, сообщает официальный сайт команды из Краснодара.

Российский полузащитник «Эрзурумспора» Арсен Хубулов продолжит карьеру в «Оренбурге». Игрок в начале февраля станет свободным агентом и подпишет контракт с клубом. В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел всего три матча в чемпионате Турции.

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к 32-летнему португальцу проявляет «Галатасарай». Контракт Фернандеша с «Локомотивом» истекает летом 2019 года. Футболист может стать игроком клуба из Стамбула бесплатно.

Интересная ситуация складывается с воспитанником «Спартака» Денисом Давыдовым, которого в свое время Леонид Федун называл «русским Месси». 31 декабря он вернулся в расположение клуба, которому не нужен – московскому «Спартаку». Игрока хотят видеть в калининградской «Балтике», которая договорилась со «Спартаком» о бесплатном переходе, но игрок не хочет уходит из команды, пока ему, как Самедову и Попову, не выплатят компенсацию – деньги, причитающиеся футболисту до конца его контракта с красно-белым клубом. «Балтика» же его московскую зарплату потянуть не сможет.

Как раз к трансферному окну… мы тут проанализировали и поняли, что в чемпионате России слишком много легионеров. Причем, очень многие из них сидят в запасе своих клубов и отнюдь не из-за лимита на легионеров – просто не проходят в состав. Тогда зачем они вообще там нужны? Хороший вопрос к тем, кто их сюда привозит и платит зарплаты.

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