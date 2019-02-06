Капитан «Спартака» терпит крах, а Кокорин просит прощения – не сдержался

Футбол 06 февраля 2019 09:18 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Во вторник в российском футболе произошло много интересного, но мы все по традиции начнем с товарищеских матчей. В рамках товарищеского матча на сборе в турецком Белеке московский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» - 1:1. В составе красно-белых мяч на пятой минуте забил Лоренсо Мельгарехо, а у словенцев отличился Амир Дервишевич, реализовавший пенальти на 15-й минуте.

Футболисты «Рубина» не смогли переиграть «Раднички» (0:0) в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке. Этой игрой «Рубин» завершил второй тренировочный сбор. После нескольких выходных дней, казанская команда отправится на заключительный тренировочный сбор, который пройдет в Турции и продлится с 10 по 23 февраля.

«Локомотив» объявил команды, с которыми сыграет на двух сборах. Железнодорожникам в Испании будут противостоять «Краснодар» (6 февраля), норвежские «Хеугесунн» (10 февраля), «Конгсвингер» (13 февраля), «Викинг» (21 февраля), «Сарпсборг 08» (25 февраля) и «Мольде» (26 февраля).

Есть у нас немного трансферных новостей. Защитник норвежского «Мельде» Бабакар Сарр продолжит карьеру в «Енисее», сообщает пресс-служба красноярского клуба. Подробности перехода и личного контракта 27-летнего сенегальца не разглашаются. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Сенегальский футболист норвежского "Мёльде" Бабакар Сарр продолжит карьеру в "Енисее"!



Добро пожаловать в "Енисей"! Bienvenue chez "Enisey"! pic.twitter.com/g1Uef3kCgI — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 5 февраля 2019 г.

Полузащитник «Анжи» Мохаммед Рабиу продолжит карьеру в казахстанском «Кайрате». 29-летний ганец перешел в махачкалинский клуб в 2016 году, но из-за травмы дебютировал спустя два года.

Пабло дель Рио, представитель Маркоса Акуньи, заявил, что переход защитника «Спортинга» возможен, в случае, если «Зенит» повторит свое последнее предложение. Напомним, что «Зенита» предлагал «Спортингу» 16 миллионов евро за трансфер 27-летнего защитника.

Через полгода откроется летнее трансферное окно, а это значит, что клубы уже сейчас могут предлагать контракты игрокам, которые летом станут свободными агентами. Мы собрали самые интересные варианты для российских топ-клубов. /football/articles/2:885239-7-futbolistov-kotoryih-letom-spartak-zenit-i-ko-mogut-podpisat-besplatno

Компания Soccerex по итогам собственного исследования определила сотню самых богатых футбольных клубов мира. По информации организации, самый богатый клуб на сегодняшний день – «Манчестер Сити», второй – «ПСЖ», третий – «Бавария». В сотню также вошли два российских клуба – «Зенит» и «Спартак», которые заняли 29-е и 42-е место соответственно, а также две украинских команды – «Шахтер» (25-е место) и киевское «Динамо» (88).

В Ростове-на-Дону разоблачили крупную аферу с билетами на игры «Ростова». Бывший руководитель группы болельщиков «Ростова» Максим Колесниченко обвиняется в финансовых махинациях на миллионы рублей. Он безвозмездно получил от «Ростова» 37149 билетов, на льготных Оперативники установили, что в период с 28 августа 2015 года по 12 апреля 2017 года за счет реализации билетов, в том числе своим соратникам по фирме, поступления на банковскую карту Максима Колесниченко составили 3,11 млн рублей. Всего, по версии следствия, в период с 2015 по 2017 годы ущерб составил 14,12 млн рублей.

Денис Глушаков проиграл суд своей супруге Дарье. Теперь он должен будет отдавать ей треть всех своих заработков и еще отдавать по 100 тысяч рублей ежемесячно. Дети будут жить с мамой. Осталось только разделить имущество.

Сегодня состоится еще один громкий суд. Будет решаться судьба Александра Кокорина и Павла Мамаева. Следствие просит продлить арест подозреваемых. Если суд поддержит инициативу, игрокам придется провести еще два месяца в СИЗО и срок их заключения составит полгода.

Перед судом в СМИ попало открытое письмо Александра Кокорина, в котором он признает свои ошибки и просит прощения за то что «не сдержался»…

А пока суд не начался, мы собрали примеры того, как в России поддерживают опальных футболистов. Кто-то даже татуировку в честь Кокорина сделал.