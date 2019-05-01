Шашлык - с Месси и Овечкиным! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздники - Советский спорт
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01 мая 2019 10:07ФутболБезъязычный Алексей

Шашлык - с Месси и Овечкиным! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздники

Мы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.

1 МАЯ (СРЕДА)

1 мая

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В 22.00 в столице Каталонии начнется полуфинал «Барселона» - «Ливерпуль» (трансляция на «Матче»). Лионель Месси мчится к пятому триумфу в Лиге чемпионов, Юрген Клопп не оставляет попыток взять первый трофей с «Ливерпулем». Ранее немец проиграл три финала (Кубка лиги-2016, Лиги Европы-2016 и ЛЧ-2018), но если выйдет в четвертый, своего наверняка не упустит.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

В 20.00 начнется матч 35-го тура «Ренн» - «Монако» (трансляция на «Матч! Футбол 2»). Хозяева только что одержали эпическую победу над «ПСЖ» в финале Кубка Франции, а команда Александра Головина по-прежнему не обезопасила себя от стыков за право остаться в элите. Ждем классной игры российского легионера. И голов!

ХОККЕЙ. ЕВРОТУР

В 16.00 в Стокгольме начнется вынесенный поединок Чешских игр Швеция – Россия (трансляция на «Матче»). Команда Ильи Воробьева вступает в финальную стадию подготовки к чемпионату мира в Словакии. На лед должны выйти наши суперзвезды НХЛ – Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук. Три очка практически гарантируют россиянам досрочную победу в Евротуре-2018/19.

2 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 2

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ

В 22.00 начнутся первые полуфиналы: «Арсенал» - «Валенсия» (трансляция на «Матче») и «Айнтрахт» - «Челси» (трансляция на «Матч! Футбол 1»). Для лондонских клубов Лига Европы – запасная лазейка в Лигу чемпионов, куда не так-то просто попасть через АПЛ. А для главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери это вообще любимый турнир. Баск трижды выигрывал ЛЕ с «Севильей». Кстати, «Валенсия» - бывшая команда Эмери.

ХОККЕЙ. НХЛ

В 2.00 начнется третий матч четвертьфинальной серии Кубка Стенли «Каролина» - «Айлендерс», а в 4.30 – четвертый поединок четвертьфинала «Даллас» - «Сент-Луис». У «Каролины» может вернуться Андрей Свечников, справившийся с тяжелыми последствиями драки с Овечкиным. Но нам интереснее разборки на Западе. За «Даллас» играет Александр Радулов, за «Сент-Луис» - Владимир Тарасенко. Кто кого?

3 МАЯ (ПЯТНИЦА) 3

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

В 22.00 начнется матч 36-го тура «Севилья» - «Леганес» (трансляция на «Матче»). В составе хозяев переживаем за бывшего лучшего бомбардира нашей премьер-лиги Квинси Промеса. В случае победы «Севилья» поднимется в зону Лиги чемпионов.

ХОККЕЙ. НХЛ

В 2.30 начнется четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Стенли «Коламбус» - «Бостон». В составе хозяев поболеем за вратаря Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина. А можно поддержать «Бостон» - чтобы российские легионеры помогли сборной на ЧМ-2019. Кому что ближе.

4 МАЯ (СУББОТА) 4

ФУТБОЛ. РПЛ

В 16.30 в Грозном начнется матч 27-го тура «Ахмат» - «Зенит», в котором может определиться чемпион России-2018/19. В случае победы питерцы станут недосягаемыми для «Краснодара». Шансы обойти их сохранит только «Локомотив», но для этого команде придется побеждать в Туле. А местный клуб нынешней весной еще никому не проиграл. Начало матча «Арсенал» - «Локомотив» - в 19.30. А еще в 14.00 состоится игра «Урал» - «Спартак». Прервет ли Олег Кононов свою черную серию? Все матчи будет транслировать «Матч! Премьер».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

В 21.45 начнется матч предпоследнего тура «Ньюкасл» - «Ливерпуль» (трансляция на «Матч! Футбол 1»). Команде Клоппа терять очки нельзя, чтобы продолжить борьбу с «Ман Сити» за титул. Успеет ли «Ливерпуль» восстановиться после выезда на «Камп Ноу»?

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ

Гонка за победу в бундеслиге в самом разгаре. В прошлом туре «Боруссия» уступила «Шальке», «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» благодаря отраженному на последних секундах пенальти. Мюнхенцы опережают дортмундцев на два очка за три тура до конца. В 16.30 начнется матч «Бавария» - «Ганновер», в 19.30 – «Вердер» - «Боруссия» Д (обе трансляции - на «Матч! Футбол 2»).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

В 16.00 начнется матч 35-го тура «Ювентус» - «Торино» (трансляция на «Матче»). Туринское дерби – это всегда жарко. Номинальные гости в кои-то веки претендуют на путевку в Лигу чемпионов. Ну а лидер «Юве» Криштиану Роналду наверняка хочет добавить к уже добытому скудетто звание лучшего бомбардира Серии А.

ХОККЕЙ. ЕВРОТУР

В 15.00 в Брно начнется матч второго тура Чешских игр Россия – Финляндия (трансляция на «Матч! Игра»). Возможно, команда Воробьева к этому моменту уже досрочно выиграет Евротур, но ведь престижна и победа на этапе. А еще важнее – проверить различные сочетания перед чемпионатом мира. С кем в звене сыграет Овечкин?

ХОККЕЙ. НХЛ

В 2.00 начнется, возможно, заключительный поединок восточного четвертьфинала «Каролина» - «Айлендерс». В 4.30 продолжатся разборки на Западе: «Сент-Луис» - «Даллас».

5 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

5

ФУТБОЛ. РПЛ

В премьер-лиге намечается день дерби. В 16.30 начнется матч ЦСКА – «Динамо», в 19.00 – «Ростов» - «Краснодар». Это же тоже дерби. Казачье! От результатов обеих игр зависит расклад в борьбе за третью российскую путевку в Лигу чемпионов. Пока армейцы отстают от «быков» всего на два очка. Трансляции из Москвы и Ростова-на-Дону - на канале «Матч! Премьер».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

Продолжаем болеть за Головина. В 18.00 начнется матч «Монако» - «Сент-Этьен».

ХОККЕЙ. ЕВРОТУР

В 19.00 в Брно начнется заключительный поединок Чешских игр Россия – Чехия (трансляция на «Матче»). А дальше – курс на Братиславу, где россияне откроют ЧМ-2018 матчем против норвежцев 10 мая. Не исключено, состав нашей команды усилит еще кто-то из НХЛ.

ХОККЕЙ. НХЛ

В 2.15 начнется, не исключено, последний матч восточного четвертьфинала «Бостон» - «Коламбус». Хотя, сомнительно, чтобы в такой серии дело ограничилось пятью играми.

6 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

6

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

В 22.00 начнется матч 37-го тура «Ман Сити» - «Лестер» (трансляция на «Матче»). Команда Хосепа Гвардиолы опережает «Ливерпуль» всего на одно очко, но хладнокровно удерживает этот гандикап, выдав в АПЛ пятиматчевую победную серию. Впрочем, «Лестер» (чемпион 2016 года) наверняка постарается встать на пути «Сити» к титулу.

ХОККЕЙ. НХЛ

Если «Каролина» не выиграет серию у «Айлендерс» с сухим счетом, то соперники продолжат выяснять отношения в Бруклине. Напомним, «Айлендерс» тренирует Барри Тротц – действующий победитель Кубка Стенли. С высокой вероятностью мы увидим и шестой матч западного четвертьфинала: «Даллас» - «Сент-Луис».

7 МАЯ (ВТОРНИК) 7

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В 22.00 на «Энфилде» начнется ответный полуфинал «Ливерпуль» - «Барселона» (трансляция на «Матче»). Два предыдущих визита каталонцев на легендарную британскую арену завершались их победами. Но ливерпульцы не знают домашних поражений в еврокубках на протяжении 20 матчей! С 22 октября 2014 года, когда на «Энфилде» со счетом 3:0 победил «Реал».

ХОККЕЙ. НХЛ

На Востоке на этот день зарезервирован шестой матч «Коламбус» - «Бостон», на Востоке – шестая игра «Колорадо» - «Сан-Хосе».

8 МАЯ (СРЕДА) 8

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В 22.00 на Арене имени Йохана Кройфа начнется ответный полуфинал «Аякс» - «Тоттенхэм» (трансляция на «Матче»). Амстердамцы не участвовали в финалах Лиги чемпионов с 1996 года, лондонцы - вообще никогда. Ставки запредельные! «Аякс» в этом сезоне уже сотворил два чуда в ответных матчах плей-офф ЛЧ. Однако «Реал» (4:1) и «Ювентус» (2:1) команда Эрика тен Хага побеждала в гостях. Может, дома ей не так комфортно? Кстати, у «Тоттенхэма» после дисквалификации вернется Сон Хын Мин, которого так не хватало «шпорам» в первой игре.

ХОККЕЙ. НХЛ

Если «Айлендерс» затянет серию против «Каролины» после 0-2, то в этот день состоится их матч № 6 - в Роли. Ну а на Западе может пройти решающий поединок в противостоянии Тарасенко и Радулова: «Сент-Луис» - «Даллас».

9 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 9

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ

В 22.00 начнутся ответные полуфиналы: «Валенсия» - «Арсенал» и «Челси» - «Айнтрахт». Одну из игр будет транслировать «Матч», другую – «Матч! Футбол 1». Для главного тренера «Челси» Маурицио Сарри победа в Лиге Европы – последний шанс удержаться на своей должности. И лидер «синих» Эден Азар наверняка мечтает взять напоследок престижный трофей перед уходом в «Реал», где он вполне может объединиться с нынешним бомбардиром «Айнтрахта» Лукой Йовичем.

ХОККЕЙ. НХЛ

В День Победы могут пройти сразу три седьмых матча: «Айлендерс» - «Каролина», «Бостон» - «Коламбус» и «Сан-Хосе» - «Колорадо». Отметим, что в составе «Колорадо» присутствуют двое россиян – защитник Никита Задоров и вратарь Семен Варламов. Правда, последний сидит в запасе.

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