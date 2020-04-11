«Барса»-гейт, «Локо» сокращает зарплаты, вирус у легенды «Ливерпуля»

В «БАРСЕЛОНЕ» СКАНДАЛ

Пока не понятно, какие последствия ждут мировой спорт из-за полной остановки турниров. Но можно догадаться, что на хорошее рассчитывать не стоит. В пятницу стало известно, что в клубе Месси – пожар. Знаменитая «Барселона» оказалась в центре скандала.

Бывший вице-президент каталонцев Эмили Русо заявил, что кто-то из руководства клуба ворует деньги. В частности, компании I3 Ventures заплатили миллион евро за продвижение имиджа «Барселоны» в соцсетях, хотя рыночная стоимость таких услуг – 100 тысяч.

Клуб на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу высказываний Русо, в котором сказано следующее:

«Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью СМИ, «Барселона» категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий. В этом смысле анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается обширному независимому аудиту компании Price Waterhouse Coopers».

Из-за конфликта с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу в отставку подали два вице-президента – Русо и Энрике Томбас, также свои должности покинули директора Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.

После отставки шестерка бунтовщиков написала бывшим коллегам прощальное письмо, так объяснив свой уход из «Барселоны»:

«Мы достигли точки, когда нельзя изменить систему управления клубом перед лицом новых вызовов и, особенно, постпандемического сценария. Мы разочарованы эпизодом с утечкой из соцсетей, известным как «Барса-гейт». Мы просим, чтобы на основании аудита пострадавшая сторона получила компенсацию. И в качестве последней услуги клубу - рекомендуем провести новые президентские выборы так быстро, как только возможно».

Это письмо произвело сильный эффект. По мнению испанских СМИ, в ближайшее время ряды «хунты» расширятся. А президент «Барсы» Бартомеу наверняка лишится своего поста.

В «ЛОКОМОТИВЕ» ВСЕ-ТАКИ ДОГОВОРИЛИСЬ

После продолжительных препирательств с руководством клуба игроки «Локомотива» в пятницу наконец согласились на понижение зарплат. Речь идет о сокращении выплат по действующим контрактам на период вынужденной паузы в сезоне.

Зарплаты большинству игроков и тренерам «Локо» будут урезаны на 40 процентов. Для футболистов с относительно маленькими контрактами установят абсолютную, а не процентную величину сокращения. В противном случае молодежь понесла бы слишком большие издержки.

Ранее главный тренер команды Юрий Семин спровоцировал широкую дискуссию в интернете, выступив с призывом «не обижать футболистов». Позже он же заявил, что «футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся». Напомним, что в «Зените», «Рубине» и ЦСКА зарплаты игроков срезали на 50 процентов, в «Спартаке» и «Динамо» - на 40 процентов.

МИНСПОРТА ПИШЕТ О БАНКРОТСТВЕ КЛУБОВ

Минспорта допустило банкротство клубов в проекте стратегии развития до 2030 года. На официальном сайте министерства был опубликован проект стратегии развития физкультуры и спорта в России на ближайшие 10 лет.

В разделе рисков, в частности, указаны следующие:

- сокращение реально располагаемых доходов граждан, необходимость экономить на занятиях физической культурой и спортом;

- отсутствие мер государственной поддержки и экономических стимулов для ведения предпринимательской деятельности в спорте;

- банкротство видов спорта и профессиональных спортивных организаций вследствие прекращения бюджетного финансирования и/или отсутствие инвестиций;

- бойкот спортивных мероприятий, проводимых в Российской Федерации, нарушение прав российских спортсменов и организаций.

При разработке проекта наверняка учитывался фактор последствий пандемии коронавируса для российского спорта как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Напомним, что недавно из-за экономических проблем уде пострадали профессиональные клубы в Приморье, после того как губернатор региона заявил об отказе в дальнейшей финансовой поддержке из бюджета. Хоккейный клуб «Адмирал» уже объявил о том, что пропустит следующий сезон в КХЛ.

ДАЛГЛИШ ПОДХВАТИЛ КОРОНАВИРУС

Официальный сайт «Ливерпуля» сообщил, что бывший футболист и тренер команды Кенни Далглиш заразился коронавирусом. 69-летний шотландец был доставлен в больницу еще в среду для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков.

Далглишу сделали тест на COVID-19, который дал положительный результат. В данный момент у многократного чемпиона Англии нет симптомов заболевания.

Далглиш трижды выиграл Кубок чемпионов в составе красных. В качестве тренера он трижды привел «Ливерпуль» к чемпионскому титулу в 1986, 1988 и 1990 годах. После этого за последние 30 лет мерсисайдцы ни разу не смогли выиграть чемпионат Англии.

В КХЛ БУДЕТ ИГРАТЬ АБДУЛ

Лучший бомбардир чемпионата Словакии Йиндржих Абдул подписал контракт с клубом КХЛ. В сезоне-2019/20 он выступал за братиславский «Слован». В интервью порталу Hokej.cz чешский форвард сообщил, что у него уже есть четкое понимание дальнейшего развития карьеры.

«Об этом еще не объявили официально, но контракт уже подписан, я получил предложение, от которого не мог отказаться, - признался Абдул. - Я имею в виду клуб КХЛ. Мною интересовались три клуба, один из них прислал контракт. Необычно, когда кто-то напрямую попадает в КХЛ из чемпионата Словакии, поэтому я это очень ценю, для меня это будет серьезный вызов».

МАКГРЕГОР ПРИЗВАЛ ЗАКРЫТЬ СТРАНУ

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор наконец-то сказал что-то полезное. На своей странице в твиттере он призвал правительство Ирландской Республики закрыть границы страны.

«Здесь отлично подходит выражение «мочиться против ветра», дамы и господа, – написал Макгрегор. – Без закрытия наших портов, воздушного пространства и моря (основного источника проникновения вируса в Ирландию), о каких мерах может идти речь? Карантин? Боюсь, что нет.

Нам нужны ответы. Мы должны видеть действие. Еще не поздно! Закройте наши порты, немедленно!»

В Ирландии зарегистрировано 8 089 случае заражения COVID-19. 287 заболевших скончались, 25 вылечились.