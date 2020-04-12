Фарфан навел шороху, игрока «Эдмонтона» не спасли, а Задоров хочет изменить Россию

ФАРФАН: ОНИ ХОТЕЛИ МНЕ ПОДГАДИТЬ!

Полдня вчера все обсуждали слова перуанца Джефферсона Фарфана, сказанные во время прямого эфира в инстаграме бывшего товарища по национальной команде Роберто Гисасолы.

Легионер «Локомотива» оказался крайне недоволен сокращением зарплат в клубе. «Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги! – возмутился Фарфан. – Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне».

Подумалось даже, что эхо «железнодорожной войны» продолжает раздаваться громкими новостями. Ведь накануне руководство «Локо» сообщило о том, что оно достигло договоренности с игроками о 40-процентном уменьшении выплат на время пандемии. Компромисс достигался тяжело, игроки первоначально отказывались идти на такой шаг. Но все в итоге вроде бы улеглось. И на тебе.

По неофициальным источникам, зарплата Фарфана в «Локо» составляет около 1,5 миллиона долларов за год. В сезоне-2019/20 35-летний нападающий не сыграл за московский клуб ни одного официального матча из-за тяжелой травмы, полученной прошлым летом на Кубке Америки в Бразилии в составе сборной Перу.

Фарфана многие уже начали склонять на все лады нехорошими словами, но тут он объявился и заявил, что его слова о понижении зарплат в клубе на период пандемии были просто неверно истолкованы.

«Среди шуток, которые я произнес в эфире со своим другом Роберто Гисасолой, одна касалась моего несогласия с понижением зарплаты, - пояснил перуанец. - Еще раз хочу подчеркнуть: это была шутка. Сокращение зарплат было согласовано всеми игроками клуба, в том числе мной. И я разделяю этот шаг. В трудные времена мы должны быть вместе, я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо».

Не шути так больше, дорогой.

ПРЕМЬЕР СЛОВЕНИИ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА УЕФА

Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса. По мнению Янеза Янши, в футбольной организации слишком долго тянули с приостановкой Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Матч на «Сан-Сиро» в Милане между «Аталантой» и «Валенсией» стал биологической бомбой. Его проведение было безответственным и преступным. Предупреждений Всемирной организации здравоохранения оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это доказывает, что они заботятся только о деньгах», – заявил Янша.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия» состоялся 19 февраля в присутствии 44 236 зрителей. Мэр Бергамо Джорджо Гори подчеркнул, что та встреча поспособствовала распространению коронавируса в Италии и Испании.

ФОРВАРД «ЭДМОНТОНА» УМЕР В БОЛЬНИЦЕ

Трагические новости пришли из-за океана. Официальный сайт клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» сообщил о смерти нападающего Колби Кейва. 25-летний хоккеист скончался после мозгового кровоизлияния и операции по удалению коллоидной кисты.

6 апреля Кейв был доставлен в больницу Саннибрук в Торонто. После хирургического вмешательства он был погружен в медикаментозную кому, однако в дальнейшем его состояние ухудшилось, и врачи не смогли спасти спортсмену жизнь.

«С глубокой скорбью сообщаю, что наш Колби скончался сегодня утром, – написала жена хоккеиста «Эдмонтона» Эмили на своей странице в инстаграме. – Я и наши семьи шокированы случившимся. Мы все очень любили Колби. Благодарим всех за ваши молитвы в это трудное время».

В регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 Кейв сыграл 11 матчей, забросив одну шайбу. 25-летний канадец стал игроком «Ойлерз» в январе прошлого года. Ранее он принадлежал «Бостон Брюинз», а большую часть карьеры провел в АХЛ.

Сразу после смерти хоккеиста выяснилось, как много было у него друзей. Потому что за пределами площадки он, где бы ни выступал - в НХЛ, в АХЛ или по юниорам в родном Саскатчеване - слыл невероятно жизнерадостным, компанейским парнем с отличным чувством юмора. Это отмечали почти все, кто уже выразил слова соболезнования семье Кейва. В их числе оказалась и легенда хоккея, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтона» Уэйн Гретцки.

«Мы с моей женой Джанет опечалены этим известием. Он был замечательным хоккеистом с блестящим будущим и в еще большей степени - хорошим человеком. Наши мысли и молитвы с Эмили и его семьей», - написал Великий в твиттере.

КХЛ: МИНУС КАПРИЗОВ, ПЛЮС ГОЛДОБИН

The Athletic сообщил о том, что 22-летний нападающий Кирилл Капризов отказался подписывать новый контракт с ЦСКА. Лидер армейцев собирается отправиться в НХЛ. В своих рядах его давно ждет «Миннесота».

Красно-синие тем временем усилили состав форвардом Николаем Голдобиным. ЦСКА подпишет с игроком двухлетний контракт, заявил агент хоккеиста Сергей Исаков.

Голдобин был выбран «Сан-Хосе Шаркс» в первом раунде драфта 2014 года под общим 27-м номером. В системе калифорнийского клуба он находился до 2017 года, после чего перешел в «Ванкувер Кэнакс». Всего Голдобин сыграл 124 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 46 (19+27) очков.

Нападающий Дмитрий Яшкин планирует продлить контракт с московским «Динамо», где он зажигал в ушедшем сезоне. Агент форварда Глеб Чистяков подчеркнул, что есть существенные подвижки в переговорах, но они продолжаются.

ЗАДОРОВ: ХОЧУ, ЧТОБЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ

Защитник «Колорадо» Никита Задоров сравнил жизнь в России и в США в прямом эфире на своей странице в инстаграм.

«Считаю, неправильно загонять человека в рамки, – заявил Задоров. – Если человек хочет прогрессировать, он должен играть с лучшими в мире. Нет ничего зазорного, чтобы попробовать себя в НХЛ. Платить за это деньги правительству? За что – непонятно.

Меня воспитали родители, это они в меня вкладывались, а не правительство. Я русский, я горжусь этим, но почему я не могу выбрать, где хочу быть, и должен платить за это какой-то налог?

То, что я сказал, что моей семье лучше в Америке, – это на данный момент. Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, хотел бы там жить. Но в нашей стране нет системы, стабильности. Для моих детей будет безопаснее здесь.

Патриотизм проявляется не в том, где живешь, а в том, что ты делаешь. Я хочу, чтобы в нашей стране ситуация изменилась. Мне жалко людей в России. Вижу, как здесь живут пожилые люди и как в России они выживают. Я хочу это изменить».

ТРЕНЕР МАКГРЕГОРА ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ СУПЕРТУРНИР

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора предложил провести турнир c участием Конора, Хабиба, Фергюсона и Гэтжи.

«В августе могли бы состояться полуфиналы. Макгрегор сразился бы с Джастином Гэтжи, а Хабиб Нурмагомедов – с Тони Фергюсоном. Ну а накануне Нового года можно организовать финал», - поразмышлял Кавана.