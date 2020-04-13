Скандал в «Барсе» не утихает, Хабиб готовится к войне, а Макгрегор – к революции

«БАРСЕЛОНА» НА ПУТИ К ИДЕАЛЬНОМУ ШТОРМУ

Скандал в «Барселоне» набирает обороты. Кандидат в президенты каталонского клуба Виктор Фонт написал открытое письмо нынешнему руководителю Жозепу Бартомеу, потребовав объяснений по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, что бывший вице-президент Эмили Русо после своего увольнения заявил о коррупции в клубе. Бартомеу и «Барселона» выступили с опровержениями.

9 апреля из-за конфликта в отставку подали два вице-президента - Русо и Энрике Томбас, а также директора клуба Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.

«Мы на пути к идеальному шторму, – цитирует письмо Фонта Marca. – Если раньше риски были велики, то теперь они гигантские. Мы оказались в разгаре пандемии коронавируса, которая парализовала планету и будет иметь серьезные последствия, которые сегодня мы не можем предсказать.

В течение месяцев мы наблюдали за постыдным увеличением числа инцидентов в поведении клуба как института, кульминацией чего стали серьезные обвинения, последовавшие от руководства клуба, а также шесть отставок.

Модель управления последних лет больше не работает. В обычных обстоятельствах вес этих событий потребовал бы подачи заявления об отставке и немедленного начала досрочных выборов».

Вдобавок Фонт потребовал от руководства «Барселоны» с полной прозрачностью объяснить экономическую ситуацию в клубе, рассказать о долгах и о том, как это повлияет на ближайшие планы.

МЮНХЕН МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЕВРО

Французская газета L’Equipe сообщает, что проведение матчей Евро в Мюнхене в 2021 году находится под вопросом. Власти города обсуждают сложившуюся ситуацию и пока не приняли окончательное решение по данному вопросу.

Один из представитель спортивного департамента городского совета столицы Баварии заявил французскому изданию, что в данный момент идет обсуждение готовности Мюнхена принять матчи перенесенного Евро.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля следующего года. Планируется, что Мюнхен примет три матча группового турнира с участием сборной Германии (против Франции, Португалии и одного из победителей плей-офф), а также четвертьфинал.

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил о том, что в УЕФА должны подтвердить список городов-хозяев перенесенного турнира 30 апреля. В случае, если кто-то откажется, возможны замены.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ В АВГУСТЕ

ФИФА не будет открывать трансферный рынок до завершения нынешнего сезона.

«ФИФА не позволит заключать новые контракты после 30 июня, трансферные окна не будут открыты в обычные сроки, игроки не будут зарегистрированы, – заявил директор Международной федерации футбола Эмилио Гарсия Сильверо. – 1 июля рынок не откроется. После 30 июня, теоретически, футболист с истекшим контрактом сможет вернуться в свой клуб, но окно регистрации не будет открыто. Все будет зависеть от того, когда закончится нынешний сезон».

УЕФА определило новый план, согласно которому Лига чемпионов и Лига Европы может быть доиграна в течение трех недель в августе, сообщает Mirror.

Для претворения такого плана в жизнь может потребовать возобновить внутренние чемпионаты стран не позднее середины июня. В настоящий момент усилия УЕФА сосредоточены на том, чтобы помочь европейским лигам доиграть свои сезоны.

МОУРИНЬЮ ВСТРЕТИЛ НА ПРОГУЛКЕ ДЕЛЕ АЛЛИ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью во время прогулки встретил игрока своей команды Деле Алли и поздравил его c днем рождения. Тренер соблюдал при этом необходимую в нынешнее время дистанцию.

По данным источника, чтобы не нарушать правила карантина, португальский специалист обратился к футболисту, которому накануне исполнилось 24 года, с другой стороны дороги. А сам Моуринью был замечен на улице, как и положено, в маске.

ВИАЛЛИ ПОБЕДИЛ РАК

Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от рака поджелудочной железы после длительного курса химиотерапии.

«Я в порядке, – заявил 55-летний Виалли, выступавший в прошлом за «Сампдорию», «Ювентус», «Челси» и сборную Италии. – В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй – девять. Это был тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я.

Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить свое здоровье - значит, снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими».

СОРОКИН РЕШИЛ УЕХАТЬ

Агент голкипера московского ЦСКА Ильи Сорокина Шуми Бабаев сообщил, что хоккеист принял решение продолжить карьеру в НХЛ и не будет продлевать контракт с армейцами, который заканчивается 30 апреля.

«Сорокин пока принял такое решение – уезжать. А дальше будет видно», – заявил Бабаев.

В 2014 году «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал Сорокина на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 78 номером.

У НБА ЕСТЬ ПЛАН

Инсайдер телеканала ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что НБА готовит 25-дневный план возобновления соревнований.

Сначала игрокам предоставят возможность проводить индивидуальные тренировки в течение 11 дней, а затем на две недели откроются тренировочные лагеря клубов. Ну а после этого возможно будет проводить матчи.

Вышеописанный план будет приведен в действие после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад.

ХАБИБ ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ, МАКГРЕГОР – К РЕВОЛЮЦИИ

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов пессимистично настроен относительно сроков завершения пандемии.

«А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, - написал Хабиб в своем инстаграме. - Но все же один серьезный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовиться».

Другой знаменитый боец – ирландец Конор Макгрегор, похоже, готовится не к войне, а к революции. Он высказал свои опасения в связи с ситуацией, сложившейся в Ирландии в период пандемии.

«Возможно, мы находимся в трех неделях от революции. Я высказал свои доводы», – сказал Конор. Напомним, что ранее Макгрегор заявил, что Правительство Ирландии должно полностью закрыть границы.

На данный момент в стране зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них - 320 с летальным исходом.