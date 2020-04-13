Скандал в «Барсе» не утихает, Хабиб готовится к войне, а Макгрегор – к революции

Скандал в «Барселоне» набирает обороты. Кандидат в президенты каталонского клуба Виктор Фонт написал открытое письмо нынешнему руководителю Жозепу Бартомеу, потребовав объяснений по поводу сложившейся ситуации.
Напомним, что бывший вице-президент Эмили Русо после своего увольнения заявил о коррупции в клубе. Бартомеу и «Барселона» выступили с опровержениями.
9 апреля из-за конфликта в отставку подали два вице-президента - Русо и Энрике Томбас, а также директора клуба Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.
«Мы на пути к идеальному шторму, – цитирует письмо Фонта Marca. – Если раньше риски были велики, то теперь они гигантские. Мы оказались в разгаре пандемии коронавируса, которая парализовала планету и будет иметь серьезные последствия, которые сегодня мы не можем предсказать.
В течение месяцев мы наблюдали за постыдным увеличением числа инцидентов в поведении клуба как института, кульминацией чего стали серьезные обвинения, последовавшие от руководства клуба, а также шесть отставок.
Модель управления последних лет больше не работает. В обычных обстоятельствах вес этих событий потребовал бы подачи заявления об отставке и немедленного начала досрочных выборов».
Вдобавок Фонт потребовал от руководства «Барселоны» с полной прозрачностью объяснить экономическую ситуацию в клубе, рассказать о долгах и о том, как это повлияет на ближайшие планы.
Французская газета L’Equipe сообщает, что проведение матчей Евро в Мюнхене в 2021 году находится под вопросом. Власти города обсуждают сложившуюся ситуацию и пока не приняли окончательное решение по данному вопросу.
Один из представитель спортивного департамента городского совета столицы Баварии заявил французскому изданию, что в данный момент идет обсуждение готовности Мюнхена принять матчи перенесенного Евро.
Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля следующего года. Планируется, что Мюнхен примет три матча группового турнира с участием сборной Германии (против Франции, Португалии и одного из победителей плей-офф), а также четвертьфинал.
Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил о том, что в УЕФА должны подтвердить список городов-хозяев перенесенного турнира 30 апреля. В случае, если кто-то откажется, возможны замены.
ФИФА не будет открывать трансферный рынок до завершения нынешнего сезона.
«ФИФА не позволит заключать новые контракты после 30 июня, трансферные окна не будут открыты в обычные сроки, игроки не будут зарегистрированы, – заявил директор Международной федерации футбола Эмилио Гарсия Сильверо. – 1 июля рынок не откроется. После 30 июня, теоретически, футболист с истекшим контрактом сможет вернуться в свой клуб, но окно регистрации не будет открыто. Все будет зависеть от того, когда закончится нынешний сезон».
УЕФА определило новый план, согласно которому Лига чемпионов и Лига Европы может быть доиграна в течение трех недель в августе, сообщает Mirror.
Для претворения такого плана в жизнь может потребовать возобновить внутренние чемпионаты стран не позднее середины июня. В настоящий момент усилия УЕФА сосредоточены на том, чтобы помочь европейским лигам доиграть свои сезоны.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью во время прогулки встретил игрока своей команды Деле Алли и поздравил его c днем рождения. Тренер соблюдал при этом необходимую в нынешнее время дистанцию.
По данным источника, чтобы не нарушать правила карантина, португальский специалист обратился к футболисту, которому накануне исполнилось 24 года, с другой стороны дороги. А сам Моуринью был замечен на улице, как и положено, в маске.
Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от рака поджелудочной железы после длительного курса химиотерапии.
«Я в порядке, – заявил 55-летний Виалли, выступавший в прошлом за «Сампдорию», «Ювентус», «Челси» и сборную Италии. – В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй – девять. Это был тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я.
Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить свое здоровье - значит, снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими».
Агент голкипера московского ЦСКА Ильи Сорокина Шуми Бабаев сообщил, что хоккеист принял решение продолжить карьеру в НХЛ и не будет продлевать контракт с армейцами, который заканчивается 30 апреля.
«Сорокин пока принял такое решение – уезжать. А дальше будет видно», – заявил Бабаев.
В 2014 году «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал Сорокина на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 78 номером.
Инсайдер телеканала ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что НБА готовит 25-дневный план возобновления соревнований.
Сначала игрокам предоставят возможность проводить индивидуальные тренировки в течение 11 дней, а затем на две недели откроются тренировочные лагеря клубов. Ну а после этого возможно будет проводить матчи.
Вышеописанный план будет приведен в действие после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов пессимистично настроен относительно сроков завершения пандемии.
«А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, - написал Хабиб в своем инстаграме. - Но все же один серьезный человек сказал, что в мирное время надо к войне готовиться».
Другой знаменитый боец – ирландец Конор Макгрегор, похоже, готовится не к войне, а к революции. Он высказал свои опасения в связи с ситуацией, сложившейся в Ирландии в период пандемии.
«Возможно, мы находимся в трех неделях от революции. Я высказал свои доводы», – сказал Конор. Напомним, что ранее Макгрегор заявил, что Правительство Ирландии должно полностью закрыть границы.
На данный момент в стране зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них - 320 с летальным исходом.