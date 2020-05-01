298 подозрений WADA, 10 противников доигровки РПЛ, 900 млн, которых мало для «Динамо» и ЦСКА

WADA ЗАВЕРШИЛА РАССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ 298 РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов. Их подозревают в нарушении антидопинговых правил в связи с проверкой данных Московской антидопинговой лаборатории.

WADA разослало всю собранную информацию в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований. Каждой из них предстоит решить, наказывать ли российских атлетов или нет. Отмечается, что манипуляция данными Московской антидопинговой лаборатории касается 145 из 298 спортсменов. Тем не менее, WADA отправила сведения по всем 298 случаям, что позволит федерациям оценить доказательства и провести проверку определенных атлетов.

Напомним, что 9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах – в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира. Российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Россия теперь будет судиться с WADA в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Слушания были перенесены с марта на июнь. Но шансов на положительный исход дела у обвиняемой стороны немного.

«РОТОР» И «ХИМКИ» ПОЛУЧАТ ПУТЕВКИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

РФС определился с датой очередного заседания исполкома. Оно запланировано на 15 мая. Один из главных вопросов - возобновление российских футбольных соревнований.

По некоторым данным, РПЛ направила в государственные структуры запрос о возможном начале тренировок футбольных клубов с 15 мая. Однако ответа пока не получила. Но все больше обстоятельств говорит за то, что чемпионат-2019/20 доигран не будет.

Большинство клубов РПЛ настроены завершить сезон. Это «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин». На фоне продолжающегося роста числа заражений Covid-19 в стране и подтверждения положительного теста на коронавирус у премьер-министра России Михаила Мишустина с трудом верится в то, что власти возьмут на себя ответственность в скором времени разрешить футбольные матчи.

Общее собрание клубов РПЛ по вопросу возобновления сезона было отложено с 30 апреля на неопределенный срок. Зато в четверг совет ФНЛ принял решение об окончательной остановке сезона-2019/20 и предоставлении путевок в премьер-лигу по итогам 27 туров - «Ротору» и «Химкам».

Главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран так прокомментировал это решение. «Химки» по-честному вышли в РПЛ, проводить мини-турнир за путевки было бы смешно». Экс-форвард сборной России также высказал свое мнение по поводу возможного рестрата чемпионата РПЛ. «Я бы склонялся к окончательной остановке сезона. В РПЛ ведь тоже много перелетов. Это дополнительный риск для здоровья. Поэтому логичнее досрочно завершить этот сезон и заранее определиться со сроками начала следующего. Чтобы команды не находились в подвешенном состоянии».

«ПСЖ» - ЧЕМПИОН, «ЛИОН» НАМЕРЕН ПОДАТЬ В СУД

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) опубликовала решение по поводу досрочного завершения сезона. Итоговую таблицу утвердили по среднему количеству очков, набранных командами. «Пари Сен-Жермен» официально стал чемпионом.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филипп 28 апреля заявил о том, что запрет на проведение спортивных соревнований на территории страны продлен до 1 сентября и доиграть оставшиеся матчи футбольного сезона невозможно.

Таким образом, в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне должны выступить «ПСЖ» и «Марсель», а «Ренн» сыграет в квалификации. Право участвовать в Лиге Европы должны получить «Лилль», «Ницца» и «Реймс». «Амьен» и «Тулуза» вылетят в лигу 2. Их места займут «Лорьян», который был признан чемпионом второго дивизиона, и «Ланс».

Не все, однако, согласны с таким решением. Так, руководство «Лиона» может подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции. В клубе отмечают, что позиция правительства не вынуждала LFP завершать чемпионат досрочно, а министр спорта Роксана Марасиняню говорила, что турнир можно доиграть в августе, если позволит ситуация.

«Лион» оставляет за собой право обжаловать решение по поводу досрочного завершения сезона лиги 1 в суде и требовать возмещения убытков. Ущерб, причиненный клубу, составил несколько десятков миллионов евро. По итоговому положению, составленному с учетом среднего количества набранных очков, «Лион» занял седьмое место и в следующем сезоне не сможет выступить в еврокубках.

Тем временем глава LFP Дидье Килло сообщил, когда может стартовать новый чемпионат в лиге 1. «Наша цель в том, чтобы начать сезон-2020/21 в августе, – цитирует Килло L'Equilp. – Не позднее 22 и 23 числа. Точная дата будет достигнута после консультаций с телевещателями. Мы не начнем чемпионат 22 или 23 августа лишь в случае решения правительства или при других форс-мажорных обстоятельств».

Из сказанного становится понятна позиция «Лиона»: если новый чемпионат можно начать в августе, почему нельзя было вместо этого доиграть тогда же оставшиеся матчи сезона-2019/20?

ЦСКА И «ДИНАМО» НЕ УДАЛОСЬ ПОДНЯТЬ ПОТОЛОК

Клубы КХЛ в последний апрельский день проголосовали за сохранение потолка зарплат в 900 миллионов рублей. Здравый смысл восторжествовал, и предложение ЦСКА, который выступил инициатором увеличения размера платежки на следующий сезон до 1,3 миллиарда, не прошло.

Не все, правда, остались этим довольны. Помимо армейцев, потратить больше денег на игроков в новом хоккейном году было готово московское «Динамо». Бело-голубые так прокомментировали решение сохранить размер потолка зарплат КХЛ на следующий сезон.

«Позиция нашего клуба осталась неизменной. Мы считаем, что 900 миллионов – мало, нас бы устроила цифра 1,1 или 1,3 миллиарда рублей. Но в свете принятого решения совета директоров КХЛ мы, разумеется, принимаем правила игры и будем придерживаться обозначенных рамок».

Держитесь, конечно. И почаще посматривайте по сторонам – как живут простые люди в это тяжелое время. Может, когда-нибудь и поймете, что 900 – это не мало, а недопустимо много в наше коронавирусное время.