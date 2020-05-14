Кокорину и Мамаеву отменили приговор, Семина убирают из «Локо», Деле Алли ограбили в его доме - Советский спорт
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14 мая 2020 07:52ФутболКузнецов Дмитрий

Кокорину и Мамаеву отменили приговор, Семина убирают из «Локо», Деле Алли ограбили в его доме

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

СТУЛА НЕ БЫЛО?

Мы уже начали забывать о деле известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые до остановки чемпионата успели поиграть за «Сочи» и «Ростов», а оно вдруг нежданно напомнило о себе. В среду второй кассационный суд отменил приговор футболистам за участие в драках в октябре 2018 года. Дело передано на рассмотрение в Мосгорсуд.

Решение касается и брата Александра Кирилла Кокорина, а также другого участника инцидента в центре Москвы Александра Протасовицкого. Все четверо уже после того, как отсидели почти год в колонии по тому делу, обратились с требованием пересмотреть приговор, вынесенный Мосгорсудом весной 2019 года. Эту жалобу второй кассационный суд общей юрисдикции сейчас и удовлетворил.

Напомним, что в результате драк с участием братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, прокомментировал вердикт суда по поводу жалобы, подчеркнув, что по состоянию на сегодняшний день судебного решения, которым была определена степень виновности в эпизодах дела, больше нет. «Это означает, что с учетом допущенных ошибок - неверной квалификации, неверного применения норм материального и процессуального права – суду предстоит пересмотреть дело и вынести законное решение. Юридически приговора уже нет. И многое теперь зависит от того, какие доводы изложит суд кассационной инстанции в своем решении, на что обратит внимание Мосгорсуда».

Новость оказалась на редкость громкой, а комментарии – на редкость скупые. Народ, похоже, тихо обалдевает от услышанного и чешет репу: что бы это значило?

Полгода нам крутили ролики с похождениями веселых футболистов. На одном из них на Пака обрушивался стул Александра Кокорина, на втором кучка-мала пинала Соловчука на протяжении нескольких минут, пока он не затих. Означает ли вчерашнее решение, что ролики были неправильные? Или же то, что есть и другие ролики, где ситуация выглядит совсем не так, как излагали ее нам? Или же это говорит о том, что суд первой инстанции подвел граждан не под ту статью? Или что ничего подобного этот суд не делал, а вот в кассации что-то недопоняли? Перчику делу добавляет тот факт, что свое добры-молодцы уже отсидели и давно на свободе.

Новость, кстати, почти совпала по времени с другой интересной весточкой. Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете баллотироваться на любые выборные должности кандидатам, ранее осужденным за ряд преступлений средней тяжести. Как знать, снимут тяжесть с наших футболистов, а они возьмут, да и выдвинут себя в депутаты, чтобы навести порядок в нашем королевстве. Начнут тогда наверняка с судебной реформы.

РЕШЕНИЕ ПО СЕМИНУ? КАК ТОЛЬКО – ТАК СРАЗУ

В среду, в который уже раз за последние дни, появилась информация об уходе из «Локомотива» Юрия Семина. Источник информации уточнил, что 15 мая в Москву должен прилететь Марко Николич, которого и прочат на замену Палычу на посту главного тренера железнодорожников.

Сам Семин прокомментировал вновь появившуюся информацию о его расставании с московским клубом довольно лаконично. «Сразу говорю: звоните генеральному директору. Он вам все расскажет». Однако в руководстве «Локо» пока свою официальную версию не излагают. Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков дал такой ответ: «Решения по совету директоров? А кто вам сказал, что он состоялся? Решение по Семину? Когда и если примем, тогда все объявим». В общем, как только – так сразу.

Что все это означает, пояснил бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. «Это может быть правдой, хотя я не хочу в это верить. В чем может быть причина? Думаю, господин Кикнадзе, генеральный директор клуба, по неопытности решил, что лучше иметь покладистого тренера, который будет заглядывать в рот, чем неудобного старичка, который все время капризничает. Логика примитивная. Сейчас я уберу Семина, начну все вопросы решать самостоятельно и добьюсь результата. Могу спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации, если Семина сейчас заменят на Николича. Придет новый тренер, у которого ничего не получится. «Локомотив» упадет в середину турнирной таблицы, болельщики устроят обструкцию Кикнадзе. Клуб через подобное уже много раз проходил».

Но так то было с другими руководителями. У всех чиновников в современной России должен быть шанс на ошибку, тем более если очень хочется ее совершить. Сейчас к тому же для этого прекрасное время, так как болельщиков на стадионах мы увидим не скоро. Пока они появятся, а этого следует ждать не раньше, чем изобретут вакцину, глядишь, и найдут кого поприличнее Николича для успокоения фанатов.

АЛЛИ УГРОЖАЛИ НОЖОМ

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли подвергся ограблению. Полпервого ночи по местному времени грабители ворвались в дом 24-летнего футболиста в лондонском пригороде Барнете. Во время ограбления Алли играл в бильярд со своей девушкой Руби Мэй и шестью приятелями. В компании находился и брат футболиста. Спортсмена ударили в лицо, один из его друзей также пострадал.

Угрожая ножом, преступники забрали ювелирные украшения, принадлежащие Мэй, и дорогие часы Richard Mille и Audemar Piguet.

Алли не потребовалось обращаться в больницу. После случившегося он передал в полицию записи системы видеонаблюдения, установленной в его доме. Ведется расследование. Полиция завела уголовное дело по факту преступления. Пока никто не задержан.

Позже Алли поблагодарил болельщиков за поддержку. «Спасибо вам за все сообщения. Это был ужасный опыт, но сейчас мы все в порядке».

ФУТБОЛ ВЕРНЕТСЯ В АВСТРИИ 29 МАЯ, В ИТАЛИИ – 13 ИЮНЯ

Европейские страны уточняют даты рестарта своих чемпионатов. В среду официальный сайт австрийской бундеслиги сообщил о том, что клубы и лига согласовали возобновление сезона с 2 июня. Оставшиеся 10 туров турнира будут доиграны к 5 июля. 29 мая в Австрии состоится финал Кубка. В Клагенфурте сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Аустрия Лустенау».

Итальянская серия А также опубликовала ориентировочную дату возобновления футбольного чемпионата. Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.

При этом в заявлении лиги сказано, что если после возобновления групповых тренировочных занятий у футболистов или сотрудников тренерских штабов найдут COVID-19, то на 15-дневный карантин будет отправлена вся команда. Это вам не Германия, где все гораздо проще.

Там, например, управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер так прокомментировал предстоящее скорое возвращение футбола: «Если вдруг у кого-то тестирование покажет наличие вируса, катастрофой это не станет. У нас есть рекомендации по безопасности, мы с этим обязательно справимся».

БЭТТМЕН ВСЕ ЕЩЕ НАДЕЕТСЯ СПАСТИ СЕЗОН

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн еще раз подтвердил намерение лиги доиграть сезон, несмотря на пандемию коронавируса.

«Штаты и города постепенно возобновляют активность, – заявил Беттмэн. – Думаю, если мы сделаем правильные вещи, то сможем доиграть сезон. Мы хотели бы этого. Все должно быть справедливо и прозрачно. Если нужно играть летом и немного изменить формат, мы примем такое решение. В данный момент я не думаю о возможности отменить оставшуюся часть сезона».

Тем временем другая североамериканская лига АХЛ, что рангом ниже, накануне объявила о завершении своего сезона. Но там и деньги крутятся не те, что в НХЛ. А главной хоккейной лиги мира есть что терять, так что прожженный успешный опытом бизнесмен Гэри будет биться до последнего. В этом можно не сомневаться.

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