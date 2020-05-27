Сезон НХЛ доиграют 24 клуба, у Овечкина девятый «Морис Ришар Трофи», «Бавария» почти чемпион

ОВЕЧКИН СНОВА ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР НХЛ

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в прямом эфире рассказал о том, что сезон-2019/20 будет доигран. Точных сроков рестарта он не назвал, отметив, что тренировочные лагеря будут открыты не раньше июля. Регулярный чемпионат завершен досрочно, а в плей-офф, как и прогнозировалось, сыграют не 16 команд, как обычно, а 24.

Участники Кубка Стэнли определены по наибольшему проценту побед на момент остановки регулярного чемпионата. Таким образом, сезон окончен для семи команд: это «Оттава, «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

Четыре лучших клуба каждой конференции проведут между собой мини-турнир – по три матча в формате круговой системы, определяя номера посева в плей-офф. На Востоке путевки в основную сетку получили «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия», на Западе – «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас».

Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют серии до трех побед, чтобы определить еще 8 участников 1/8 финала Кубка Стэнли. На Востоке пары выглядят так: «Питтсбург» – «Монреаль», «Каролина» – «Рейнджерс», «Айлендерс» – «Флорида», «Торонто» – «Коламбус». На Западе встречаются «Эдмонтон» – «Чикаго», «Нэшвилл» – «Аризона», «Ванкувер» – «Миннесота», «Калгари» – «Виннипег».

В каждой конференции четыре победителя предварительного раунда присоединятся к четырем лучшим командам по итогам регулярного чемпионата. Далее розыгрыш продлится в обычном формате. В двух первых раундах плей-офф серии будут продолжаться до 3 побед, а в финале конференций и финале Кубка Стэнли – до четырех.

Клубы будут играть в двух городах – одном на Востоке и одном на Западе. Какие именно это города – пока не определено. НХЛ рассматривает десять вариантов. При этом один или несколько положительных тестов на коронавирус не приведет к закрытию сезона. Планируется, что игроки будут проходить тестирование ежедневно.

Так как регулярный чемпионат НХЛ завершен досрочно, нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер НХЛ-2019/20 вместе с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком - по 48 шайб. Для Овечкина эта награда уже девятая в карьере.

Лучшим бомбардиром сезона впервые стал хоккеист из Германии – нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль набрал 110 (43+67) очков в 73 матчах.

МОЗЯКИН ВСЕ-ТАКИ ОСТАЛСЯ В «МАГНИТКЕ»

Магнитогорский «Металлург» наконец-то подписал новое соглашение с нападающим Сергеем Мозякиным. Контракт с 39-летним форвардом рассчитан на один сезон.

«Мы официально поставили точку в наших переговорах и скрепили соглашение подписями. На самом деле это все не стоило той шумихи, которая поднялась вокруг этого контракта – это был обычный переговорный процесс», – заявил директор «Металлурга» Сергей Ласьков.

Мозякин выступает за «Металлург» с 2011 года и является лучшим бомбардиром в истории КХЛ с 897 (201+665) очками в 793 матчах. Он дважды в составе «Магнитки» завоевывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.

«Переговоры были тяжелыми, – подчеркнул агент хоккеиста Сергей Паремузов. – Слава богу, что они закончились, и контракт подписан. Это значит, что стороны удовлетворены теми условиями, которые прописаны в соглашении. Если вы спросите, был ли интерес со стороны других клубов, то я скажу, что да, был. Но в конце концов мы поняли, что надо продолжать карьеру в «Металлурге».

В прошлом сезоне Мозякин был самым высокооплачиваемым игроков КХЛ, получая 180 млн рублей в год. Новое соглашение, по некоторым данным, рассчитано на 50 млн. Переговоры шли долго и непросто. Сторона хоккеиста в какой-то момент даже поспешила заявить о прекращении диалога и уходе игрока из клуба, не принимая трехкратное понижение зарплаты. Вероятно, повлиял на решение остаться в «Магнитке» тот факт, что лига не стала пересматривать в сторону увеличения размер потолка в 900 млн, несмотря на призывы ряда клубов поднять верхнюю границу до 1,3 млрд.

У КИММИХА СУПЕРГОЛ, У НОЙЕРА ЮБИЛЕЙ, У ХОЛАНДА ТРАВМА

Чемпионат Германии не успел возобновиться, а главная интрига уже умерла. После вчерашней победы «Баварии» в Дортмунде (1:0) мюнхенцы расчистили себе дорогу к чемпионству. Отрыв от преследовавшей лидера «Боруссии» вырос до 7 очков за 6 туров до конца турнира.

«Бавария» сделала решающий шаг к уже восьмому (рекорд бундеслиги) подряд титулу. Единственный мяч был забит до перерыва Джошуа Киммихом, причем гол получился шикарным. Защитник гостей увидел, что вратарь «Боруссии» неосмотрительно выдвинулся вперед и изящно перебросил его парашютиком. «Перед игрой нам говорили, что Бюрки часто далеко отходит от линии ворот. Это был лучший гол в моей карьере. И такой важный!» – заявил герой матча.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Киммиха 3 гола и 7 результативных передач в 27 встречах чемпионата. В игре против «Боруссии» он отметился еще одним достижением: пробежал 13,73 км — это наивысший показатель среди игроков мюнхенского клуба с сезона-2013/14.

Матч стал 400-м в элитном дивизионе для 34-летнего вратаря «Баварии» Мануэля Нойера. В данный момент в бундеслиге выступают лишь два футболиста, которые сыграли более 400 игр – перуанский нападающий «Вердера» Клаудио Писарро (487) и полузащитник «Унион Берлин» Кристиан Гентнер (402). Абсолютный рекорд принадлежит защитнику Карлу-Хайнцу Кербелю, который выступал за франкфуртский «Айнтрахт» с 1972 по 1991 годы, сыграв в бундеслиге 602 матча.

«Бавария» победила, однако матч был омрачен спорным судейским решением: на 58-й минуте арбитр Тобиас Штилер не увидел игру рукой у Джерома Боатенга после удара нападающего хозяев Эрлина Холанда. Болельщики, комментировавшие происходящее в интернете, пришли в ярость. Видеоарбитр Саша Штегеманн не стал вмешиваться в действия Штилера.

К несчастью для проигравших, помимо трех очков они потеряли еще и свою главную надежду Холанда. Во втором тайме он покинул поле, очевидно, дернув мышцу. Дортмундцам теперь не гарантирована даже путевка в Лигу чемпионов. Плотность вверху таблицы очень высокая.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ВЕРНЕТСЯ УЖЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook сообщил о том, что УАФ получила разрешение Министерства здравоохранения Украины возобновить сезон в УПЛ 30 мая. Чемпионат Украины был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 23 туров. В турнире лидирует «Шахтер», на 13 очков опережая «Зарю» и киевское «Динамо».

Официальное заявление по поводу возобновления сезона выпустила итальянская серия А. Руководство лиги намерено придерживаться решения, принятого на совещании клубов 13 мая. Это значит, что рестарт сезона состоится 13 июня.

Сначала проведут четыре перенесенных матча 25-го тура, которые не удалось сыграть в конце февраля: «Аталанта» – «Сассуоло», «Интер» – «Сампдория», «Торино» – «Парма» и «Верона» – «Кальяри». Полноценное возобновление сезона состоится на неделю позже. 20 и 21 июня проведут 10 матчей 27-го тура.

Окончательное решение о рестарте чемпионата будет принято в пятницу, 29 мая. Днем ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора проведет совещание с руководителям лиги и Федерации футбола Италии.