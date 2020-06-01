Семин называет причину отставки, НХЛ говорит о протестах в США, Терещенко критикует потолок

ИГРОКИ «ЛОКО» НЕ ПРОЩАЮТСЯ С СЕМИНЫМ

ФК «Локомотив» в последний день весны в своем официальном твиттере попрощался с Юрием Семиным, контракт которого с железнодорожниками истек 31 мая. 1 июня вступит в силу соглашение с 40-летним сербским тренером Марко Николичем.

Игроки красно-зеленых в своих соцсетях весь день отдавали дань уважения тренеру и одновременно выражали надежду на скорую встречу.

«Юрий Палыч, спасибо вам за все. Благодаря вам я стал основным игроком «Локомотива» и начал попадать в сборную. Желаю вам крепкого здоровья и успешной тренерской карьеры. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся», - поблагодарил Семина за совместную работу полузащитник Дмитрий Баринов.

А коллега Баринова по амплуа Антон Миранчук рассказал о качествах бывшего главного тренера. «Юрий Палыч — очень эмоциональный человек. Всегда знал, когда прикрикнуть, а когда поддержать. У него всегда был баланс. Был очень требовательным к нам, что помогло в становлении футболистами... Мы будем скучать! Надеюсь, что в ближайшем будущем увидимся!»

Интересно, кстати, как Баринов с Миранчуком надеются с Семиным скоро увидеться-встретиться? На что намекают? На то, что пересекутся где-нибудь и выпьют по чашечке кофе или на скорое возвращение уважаемого мэтра в клуб? Судя по единодушной реакции всего футбольного сообщества на некрасивое выпроваживание Палыча из клуба его руководителями, ничто нельзя исключать.

Не исключил этого и сам Семин в первом интервью СМИ после ухода из клуба. По его словам, причиной расставания с ним руководителей «Локомотива» - председателя совдира Анатолия Мещерякова и гендиректора Василия Кикнадзе - заключается в том, что для них он был не ручной тренер и в определенных моментах мешал им. Не клубу, а лично им.

Семин посетовал, что за все время ни один человек из тех, кого он включал в списки для трансферного комитета, команду так и не пополнил. Подчеркнув при этом, что все списки потенциальных новичков в «Локомотив» поставляет продавец обоев. На этом фоне и произошел конфликт с руководством клуба.

«Что касается сроков — ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено. Но в тот момент не предполагали, что чемпионат России продолжится, поэтому контракт с ним и заключили с 1 июня. Все внутри клуба об этом прекрасно знали. Менять эту ситуацию руководство «Локомотива» не стало».

Юрий Палыч свое интервью, длинное как железнодорожный товарняк, тоже дал, не дожидаясь окончания контракта. Но свет оно увидело в первые минуты первого дня лета. Для «Локомотива» оно точно не будет легким.

ПРЕЗИДЕНТ «ЮВЕ» ПРЕДЛОЖИЛ ЧАСТИЧНО ОТКРЫТЬ ТРИБУНЫ

После того как Роспотребнадзор разрешил клубам РПЛ допускать зрителей на трибуны при условии согласия местных властей и заполняемости арен не более 10 процентов, одна за другой страны стали подхватывать инициативу. Напомним, что на следующий день после России о возможности посещения матчей болельщиками с 19 июня объявила Польша. И там речь шла уже о 25 процентах зрителей на стадионах. А 31 мая об этом заговорили в Италии.

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли предложил частично открыть трибуны для болельщиков во время матчей серии А. Аньелли поделился своими соображениями с владельцами остальных 19 итальянских клубов элитного дивизиона. Он предлагает запустить фанатов на арены в середине июля.

Идея босса «Юве» заключается в том, чтобы позволить присутствовать на играх только 10 процентам болельщиков от номинальной вместимости стадиона, постепенно наращивая их число до 25 процентов и сохраняя возможность соблюдения социального дистанцирования. Кроме итальянцев, задумались о скором допуске болельщиков на футбол и в Испании.

Тем временем стало известно, что сезон в серии А возобновится 19 июня матчем «Торино» - «Парма». Это игра 25-го тура. А откроется футбол в Италии матчами за Кубок станы. 13 июня пройдут полуфиналы, а 17-го – финал на стадионе «Олимпико» в Риме.

ФИФА УДАЛИЛА ФОТО С МАЙКОЙ САНЧО В ПОДДЕРЖКУ ФЛОЙДА

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Падерборн» в выездном матче 29-го тура чемпионата Германии - 6:1. Хет-трик на счету Джейдона Санчо. Все свои голы он забил во втором тайме – на 57-й, 74-й, 90+1-й минутах.

После первого своего мяча Санчо продемонстрировал майку с надписью «Правосудие для Джорджа Флойда». Таким образом 20-летний британец почтил память погибшего в США афроамериканца при задержании того полицейскими, что вызвало бурю гнева в Штатах и резкую реакцию у многих людей во всем мире.

Напомним, что 25 мая 46-летний Флойд скончался в реанимации госпиталя Миннеаполиса после того, как один из стражей порядка надавил ему ногой на горло. Джордж потерял сознание, а медики не смогли его спасти. Его смерть повлекла массовые беспорядки на улицах многих городов страны. В ряде Штатов введен комендантский час и вызвана на подмогу полиции национальная гвардия.

Любопытно, что ФИФА опубликовала в своем твиттере пост с лучшими футболистами топ-5 лиг по системе «гол плюс пас», но позже удалила его из-за майки Санчо с требованием справедливости для Флойда.

После этой игры «Боруссия» набрала 60 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги, отставая от лидера «Баварии» на 7 очков. «Падерборн» с 19 очками расположился на последнем месте.

НХЛ ВЫСТУПИЛА С ЗАЯВЛЕНИЕМ ПО ПОВОДУ ПРОТЕСТОВ В США

НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов, которые охватили Америку после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. В нем говорится, что поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость, НХЛ стоит вместе со всеми, кто работает над достижением расово справедливого общества, и против тех, кто поддерживает расизм, ненависть, фанатизм и насилие.

«Мы разделяем настроения наших игроков и клубов в их призывах к справедливости. Мы поощряем использование своих платформ и привилегий для системных изменений. Наш собственный спорт мы будем продолжать делать лучше и усердно работать в направлении культуры», — говорится в заявлении лиги.

Беспорядки в США прокомментировал известный тренер Андрей Назаров, в своем время на протяжении нескольких сезонов выступавший в НХЛ. «Очень удивлен, почему молчат наши энхаэловские правдорубы? Посмотрите, что творится в Америке! Людей избивают, лупят дубинками, разгоняют демонстрантов газом. Идет грабеж магазинов, кругом массовые беспорядки. Но наши правдорубы за океаном, которые любили много говорить про Россию и осуждать ее, почему-то резко приуныли. Прочитал комментарий моего давнего товарища Ильи Брызгалова. Неужели он перестал смотреть телевизор? Видимо, нынешние протесты в США его не касаются».

ТЕРЕЩЕНКО НАЗВАЛ КОВАЛЕНКО ПРЕДАТЕЛЕМ

Хоккейный мир в последний день мая пристально изучал высказывания Алексея Терещенко о потолке зарплат и профсоюзном боссе Андрее Коваленко. Пятикратный чемпион России заявил, что потолок ударил по всем игрокам. «Против потолка зарплат выступила только часть клубов КХЛ. А вот среди хоккеистов недовольны вообще все! Поверьте, я общаюсь с ребятами — они, мягко говоря, не в восторге. Пока никто не протестует вслух. Но недовольство есть как среди ведущих игроков, так и среди молодых. Вряд ли это на пользу нашему хоккейному чемпионату».

Такое ощущение, что жил Алексей последние месяцы в параллельном мире и не знает, что все с приходом коронавируса в мире реальном серьезно изменилось. Что ужимаются сегодня не только хоккеисты, но и все, кто может, и не только в России – везде. С чего бы для хоккеистов КХЛ, которые деньги не зарабатывают, но тратят, сделать исключение.

Что до Коваленко, то Терещенко назвал его предателем интересов игроков, которого заботят только взносы хоккеистов в профсоюз, а не их благополучие. И поставил ему в вину помимо нечистоплотности в денежных вопросах еще и нежелание прорабатывать вариант с забастовкой. «Вместо того чтобы бороться, персонаж просто поддерживает антихоккейную реформу», - вынес приговор Терещенко. И призвал отправить Коваленко в отставку.