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«Спартак» провалил дерби с ЦСКА, «Локо» потерял очки с аутсайдером, у Месси 700-й гол в карьере
01 июля 07:40
автор: Дмитрий Кузнецов

«Спартак» провалил дерби с ЦСКА, «Локо» потерял очки с аутсайдером, у Месси 700-й гол в карьере

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ПОГОДА БЫЛА ПРЕКРАСНОЙ, ИГРА «СПАРТАКА» – УЖАСНОЙ

Коронавирусное дерби ЦСКА – «Спартак» осталось за армейцами (2:0), и это был первый выигрыш красно-синих в нынешнем году. До вчерашнего вечера последний раз в чемпионате России команда Виктора Гончаренко побеждала в ноябре, а после выдала семиматчевую безвыигрышную серию.

Сам главный тренер ЦСКА, правда, в седьмой из этой серии игре отсутствовал в ожидании своей дальнейшей судьбы после того, как психанул из-за крупного поражения от «Зенита» (0:4), сбежав на три дня в Белоруссию. И за матчем с «Динамо» (0:0) наблюдал с трибун. А дальше, напомним, поразмыслив, армейские боссы решили тренера вернуть, хотя многим эта затея показалась напрасной. Уж очень тоскливо и безнадежно выглядел ЦСКА не только в первых матчах доигровки сезона, но и в начале года, и осенью 2019-го.

Победа над главным для армейцев соперником, конечно, немного поднимет пошатнувшийся авторитет белорусского специалиста. Однако не спешил бы по одной удачной игре делать выводы о выходе ЦСКА из кризиса.

Во-первых, ужасен вчера был «Спартак». Если в первом тайме красно-белые еще огрызались, то во втором у них наступила полная импотенция в плане созидания у чужих ворот. Самый реальный голевой момент гости имели в том момент, когда горели 0:1 (хозяев спас Игорь Акинфеев) и остались в меньшинстве после удаления Романа Зобнина. Полузащитник красно-белых тоже, как ранее Гончаренко, психанул, наотмашь ударив локтем Ивана Облякова. А главный арбитр Алексей Еськов показал красную карточку спартаковцу только после просмотра VAR, который снова сыграл не в пользу команды Доменико Тедеско. Но тут тот случай, когда все было очевидно – Зобнин даже спорить не стал, отправившись в раздевалку.

ЦСКА в атакующих действиях не был особо креативен, и не известно, как сложился бы матч, если бы не грубая ошибка спартаковского вратаря Александра Максименко, который пытался поймать мяч, летевший ему в руки после дальнего удара Николы Влашича, но сделал это крайне неудачно, переправив его в самый угол ворот. А второй гол армейцы – снова Влашич – забили в самой концовке, когда гости бросились отыгрываться вдесятером, но пропустили выход два в один.

На «Спартак» у армейцев хватило запала, но это не значит, что он не пропадет уже в следующей гостевой игре в Грозном. Хотя, конечно, задел для удержания пятого места, дающего путевку в Лигу Европы, ЦСКА сделал серьезный. Игра-то была, что называется, за шесть очков. В случае победы «Спартак» мог сократить дистанцию от армейцев до двух очков, а в итоге получилось минус 8 от них. И, похоже, с надеждой попасть в еврокубки через чемпионат красно-белые окончательно распрощались. Остается биться за Кубок России, где в полуфинале «Спартак» ждет выезд в Питер.

В целом же ограниченное количество болельщиков на трибунах лишили дерби его главной изюминки – фанатского противостояния. Если ранее кто-то считал это пустяком, то, как говорится, почувствуйте теперь разницу. Погода была прекрасной, а антураж для дерби – ужасный.

«ЛОКО» ЗАОЧНО УЖЕ УСТУПАЕТ «КРАСНОДАРУ»

В другом столичном матче «Локомотив» не смог одержать победу над аутсайдером РПЛ «Крыльями Советов» (1:1). Железнодорожников спас Алексей Миранчук, сравняв счет на пятой добавленной минуте. Это четвертый мяч в трех играх после рестарта чемпионата для полузащитника сборной России.

Игра была примечательна тем, что главный тренер хозяев Марко Николич потерял в ней первые очки после прихода в наш чемпионат, а его коллега Андрей Талалаев проводил дебютный матч на посту наставника самарской команды.

В воскресенье Талалаев был назначен на место Миодрага Божовича, и после игры с железнодорожниками отдал должное своему предшественнику, поблагодарив предыдущий тренерский штаб и подчеркнув, что сыграли на старом багаже.

Вратарь «Локо» Гилерме перед матчем получил футболку с номером 100 за сотый «сухарь» в РПЛ, который он оформил в Казани. Однако 101-й вчера не вышел из-за самого голкипера сборной России, пустившего мяч между ног после не самого сильного удара Деяна Радоньича. Вдобавок вскоре Гилерме покинул поле, но что с ним случилось – травма или что-то еще, осталось пока загадкой.

А ведь главный тренер национальной команды Станислав Черчесов буквально на днях говорил о том, что после отказа Акинфеева выступать за сборную вратарь «Локомотива» однозначно первый номер. Но тут, честное слово, необходима оговорка. Это в сборной Черчесова он первый номер, а в России таковым остается капитан ЦСКА. Без вопросов.

Отдав два очка «Крыльям», «Локомотив» (48 очков) по потерянным теперь уступает своему преследователю в борьбе за второе место – «Краснодару» (44), которому 1 июля предстоит матч с «Ростовом». Еще один матч из запаса, напомним, у «быков» 19 июля – перенесенная игра с «Динамо». Так что битва за вторую путевку в Лигу чемпионов разгорается не на шутку. И если боссы «Локо» посчитали, что уже справились с последствиями выпроваживания из клуба его легенды Юрия Семина, то напрасно это сделали.

«БАРСЕЛОНА» ВСЕ ДАЛЬШЕ ОТ ЧЕМПИОНСТВА

Дни Кике Сетьена в «Барселоне», похоже, сочтены. После ничьей с «Атлетико» - 2:2 шансы его команды на чемпионство становятся разве что теоретическими. Если «Реал» 2 июля выиграет в туре у «Хетафе», то увеличит свой отрыв от сине-гранатовых на 4 очка. Что на маленькой дистанции нереально отыграть с учетом довольно легкого календаря оставшихся матчей у команды Зинедина Зидана.

Лидер каталонского клуба Лионель Месси отметился голом с пенальти, который стал для него 700-м в карьере. 630 из них Лео забил за клуб, а еще 70 – в составе сборной Аргентины. Первый мяч на свой счет он записал 1 мая 2005 года в игре с «Альбасете». 582 гола Месси забил левой ногой, 92 – правой, 24 головой, 1 грудью и 1 рукой (в 2007-м «Эспаньолу»).

«Барса» сыграла вничью третий раз за последние четыре матча.

«СЕЛЬТУ» РАЗГРОМИЛ АУТСАЙДЕР, СМОЛОВ ПРОМОЛЧАЛ

«Сельта», за которую выступает наш Федор Смолов, после ряда удачных матчей вчера была разгромлена в Пальма-де-Мальорке - 5:1. Победу «Мальорке» принесли дубль Анте Будимира, а также голы Кучо Эрнандеса, Алехандро Посо и Сальвы Севильи.

Российский легионер появился на поле в начале второго тайма, однако результативными действиями, как и в большинстве игр в Примере, не отметился. Нанес один неточный удар и совершил два фола. Действительно, что такое «Мальорка» на фоне «Реала» и «Барселоны», ведь только этим клубам Смолов и забивал пока в период своей испанской командировки. Напомним, что Федор находится в команде из Виго в аренде.

Однако, несмотря на низкую для нападающего результативность – 2 мяча в 12 матчах, тренерский штаб «Сельты» россиянином доволен, подчеркивая, что он проделывает большой объем работы и крайне полезен своими постоянными перемещениями и взаимодействиями с партнерами. Так что шансы на то, что Смолова выкупят у «Локомотива» после окончания сезона, довольно хорошие.

«Сельта» с 34 очками осталась на 17-м месте, «Мальорка» - 18-я, 29 очков.

ВФЛА ПРОСИТ ОБ ОТСРОЧКЕ В УПЛАЕТ ШТРАФА В 5 МЛН ДОЛЛАРОВ

Всероссийская федерация легкой атлетики решила обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев. ВФЛА была оштрафована на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. WA обязала нашу федерацию выплатить 5 миллионов до 1 июля нынешнего года включительно. А вторая половина суммы является условным штрафом.

В данный момент ВФЛА лишена статуса в международной федерации, а российские спортсмены могут выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, однако World Athletics заявила, что они не смогут пройти процедуру оформления, если штраф не будет выплачен, и рискуют пропустить как минимум нынешний сезон.

Вдобавок ВФЛА могут полностью исключить из WA, но это может произойти не ранее 29 января следующего года, когда состоится очередное заседание конгресса международной ассоциации.

Напомним, что WA наложила на российскую сторону за злоупотребления в «деле Лысенко» штраф в 5 млн долларов 12 марта. Дедлайн по оплате - 1 июля. До момента перечисления денег не рассматриваются заявки россиян на получение нейтрального статуса. И если дедлайн будет просрочен, то сумма штрафа возрастет до 10 миллионов.

источник: «Советский спорт»
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