Универсальные солдаты Николича, великий день «Химок» и самурай. Символическая сборная 9-го тура РПЛ

Роман ЗОБНИН (»Спартак») Выдал в Саранске очередной блестящий матч на месте правого вингера. Провел значительный отрезок времени на более привычной для себя позиции в центре поля, порадовав Станислава Черчесова, который видит Зобнина в сборной именно в качестве опорника.

Илья ЛАНТРАТОВ (»Химки») Уверенными действиями обеспечил своей команде первую за 11 лет победу в РПЛ. Сухарь против «Динамо» стал для Лантратова первым в премьер-лиге, в которой он до нынешнего сезона не сыграл ни минуты.

МУРИЛО (»Локомотив»)

То, что красно-зеленые не пропускают уже в четырех турах кряду, - во многом заслуга из бразильского защитника, который убрал свойственный ему ранее брак. Дерби против ЦСКА ему определенно удалось. Нападение армейцев уперлось в Мурило как в стену.

Самюэль ЖИГО (»Спартак»)

По традиции, выиграв в матче с «Тамбовом» всю борьбу вверху и внизу, француз регулярно ходил вперед. Его подключения изрядно «нагрузили» оборону соперника, которая в итоге сломалась.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

АЙРТОН (»Спартак»)

Бразильца часто упрекают в том, что он заигрывается в атаке, забывая о прямых обязанностях. Но на этот раз Айртон умудрился дважды забить. Хотя до этого на его чету не было ни одного гола в РПЛ!

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Александр ЛОМОВИЦКИЙ (»Химки»)

Подтвердил статус лидера химчан, в одиночку сотворив победный мяч в ворота «Динамо».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Кэнто ХАСИМОТО (»Ростов»)

Не отличавшийся высокой результативностью до переезда в Россию японец у Валерия Карпина примерил на себя роль бомбардира. После дубля в ворота «Арсенала» довел число забитых мячей в РПЛ до четырех. И уже обещает забить за сезон 10. Настоящий самурай!

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Владислав ИГНАТЬЕВ (»Локомотив»)

По задумке Марко Николича сменил правый фланг на левый ради того, чтобы нейтрализовать в дерби лидера ЦСКА Марио Фернандеса. Когда же в концовке первого тайма вернулся на привычную правую бровку, организовал победный гол. Именно после удара Игнатьева Игорь Акинфеев выбил мяч на Антона Миранчука, который вывел Федора Смолова на пустые ворота.

НАПАДАЮЩИЕ

Федор СМОЛОВ (»Локомотив»)

Провел, пожалуй, лучший матч за железнодорожников. Помимо гола, отметился попаданиями в штангу и перекладину. Увидеть бы такого Смолова и в Лиге чемпионов.

Артем ДЗЮБА (»Зенит»)

Выдал спектакль в матче с «Уфой», добавив к первому с прошлой осени хет-трику голевую передачу. Сравнялся с Андреем Аршавиным в списке лучших бомбардиров в истории питерского клуба (80 голов).

Сердар АЗМУН (»Зенит»)

Недалеко отстал от Дзюбы, ограничившись двумя мячами в ворота уфимцев. Получил травму - к счастью, несерьезную. К суперматчу следующего тура против «Спартака» питерский дуэт форвардов подходит «горячим». Дубль Азмун оформил с паса Дзюбы.

Символическая сборная 9-го утра:

Лантратов - Зобнин - Жиго, Мурило - Айртон - Ломовицкий, Хасимото, Игнатьев - Смолов, Дзюба, Азмун