Девушка дня. Валерия Демидова – королева хаф-пайпа

Валерии Демидовой – 19. Во фристайле она всего семь лет, но уже успела многого добиться. В 2018 году Демидова стала шестой в хаф-пайпе на Олимпийских играх в Пхенчхане, и тогда это считалось крутым достижением. А сегодня утром к ней пришел первый по-настоящему большой успех. Третье место на заключительном этапе Кубка мира в Калгари сделало ее победительницей общего зачета.

Лера ведет интересный инстаграм: публикует видео с соревнований, с иронией относится к своим неудачам, танцует и поет под музыку. Там мы и нашли фотки сегодняшней девушки дня.

ФОТО: instagram.com/v.demidova/