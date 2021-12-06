Журова считает, что инцидент с Шуай Пэн помог США объявить дипломатический бойкот Олимпиады-2022

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что инцидент с китайской теннисисткой Шай Пэн помог США объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине.

«США начали говорить о дипломатическом бойкоте, который связан с правами человека в Китае, еще до случая с теннисисткой. Им нужно было какое-то доказательство, потому что все их обвинения были абстрактными. Нужен был конкретный случай, чтобы подтвердить свои слова. И тут такой подарок в виде Шуай Пэн. Но официальных представителей США не было и на Олимпиаде в Сочи. Поездка президента на Олимпиаду— добровольное дело. Странно, когда американцы об этом говорят. Конечно, поддержка от президента на таких играх — очень классно. Спортсменам будет немного грустно, что не приедут их поддержать», - приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, в начале ноября 35-летняя теннисистка обвинила в Weibo (китайская социальная сеть) бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли в сексуальном насилии, после чего буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.

WTA, ATP, а также первая ракетка мира Новак Джокович лично потребовали проведения тщательного расследования произошедшего.

17-го числа государственный канал CGTN опубликовал сообщение теннисистки, опровергающее ее исчезновение, а также информацию о сексуальном насилии. Однако глава WTA Стив Саймон усомнился в подлинности данного сообщения.

19 декабря журналист CGTN выложил свежие фотографии Пэн Шуай из китайских соцсетей в качестве доказательств. Но уже в субботу пресс-секретарь президента США Джен Псаки потребовала более убедительных доказательств того, что теннисистка Пэн Шуай вышла на связь. В ответ на это главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь опубликовал в своем твиттере видео с теннисисткой, которая появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине.

Также сообщалось, что президент МОК Томас Бах пообщался по видеосвязи с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Как отметила пресс-служба Международного олимпийского комитета, Шуай поблагодарила Баха за беспокойство о ее самочувствии и заявила, что находится в безопасности. Кроме того, теннисистка попросила, чтобы люди уважали и не вторгались в ее частную жизнь.