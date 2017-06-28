Сергей Прядкин: «Урал» сможет сыграть в манеже, надо решить вопрос с покрытием
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что екатеринбургский «Урал» несмотря на недовольства других клубов сможет играть домашние матчи в манеже.
– Как быть «Уралу» с манежем? Клуб сможет там сыграть?
– К манежу есть определённые нарекания со стороны клубов, и мы постарались избежать ситуации, когда «Урал» сыграет в манеже. Говорили, что там душно, но после проверки инспекции стало ясно, что с вентиляцией там все в порядке. Еще были проблемы с искусственным покрытием, от которого, видимо, и шло испарение, мешающее футболистам. Вот эту проблему стоит решить и еще раз проверить объект.
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