Семь голов «Зенита», Евро-2020 могут перенести на декабрь, «Йокерит» снялся с плей-офф - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
15 марта 2020 08:40Кузнецов Дмитрий

Семь голов «Зенита», Евро-2020 могут перенести на декабрь, «Йокерит» снялся с плей-офф

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

Может, Фуркад передумает?

Вчера весь спортивный мир провожал короля биатлона Мартена Фуркада. Свою последнюю гонку, в Контиолахти, он провел поистине по-королевски. Победа на заключительном этапе хотя и не позволила опередить в общем зачете норвежца Йоханнеса Бе, не хватило в итоге всего-то двух баллов, финальную точку в своей блистательной карьере великий француз поставил красиво. Партнеры по французской сборной облили Мартена напоследок шампанским.

Жаль, 31 год для такого спортсмена точно не возраст. Если вспомнить, что Бьорндален в 40 лет выигрывал в олимпийском Сочи спринт и смешанную эстафету, то остается все же надежда на то, что Фуркад отдохнет немного, да передумает. А заодно передумает его лапочка дочка, когда чуть-чуть подрастет.

Завершала весь зимний мировой сезон-2019/20 вчера женская гонка преследования. Норвежского дубля в итоге не случилось. В настоящем триллере итальянка и просто красавица Доротея Вирер не позволила Тириль Экхофф убежать от себя очень далеко. Вирер финишировала 11-й, а Экхофф – 10-й. Для победы Доротеи в общем зачете этого было достаточно.

Евро-2020 могут перенести на декабрь

ETE-VHGXgAEQjLy

В России, в последнем оплоте спортивного мире в неравной борьбе с коронавирусом, вчера все еще играли в футбол. В Оренбурге, так даже при аншлаге, благо стадион «Газовик» вмещает-то всего семь тысяч зрителей. «Спартак» одержал гостевую победу 3:1. Спасибо красно-белые должны сказать своему вратарю Александру Максименко. Если бы не он, не видать команде Доменико Тедеско трех очков.

В Санкт-Петербурге матч «Зенита» с «Уралом» собрал почти в пять раз больше болельщиков – 33677, но, как оказалось, это стало антирекордом посещаемости для «Газпром-Арены». Очевидно, до народа все-таки постепенно, но все же начинает доходить, что без необходимости массовые мероприятия посещать в нынешние времена не стоит. Зато питерским фанатам не могло не понравиться. 7:1, хет-трик Азмуна. Когда теперь это увидишь вживую?

Что такое футбол без зрителей, сполна ощутили на себе участники матча в Туле, где «Арсенал» уступил «Рубину» - 0:1. Главный тренер гостей Леонид Слуцкий после игры признался, что игры без зрителей – это ужас. Потерпеть, впрочем, осталось недолго. Во вторник наверняка объявят об остановке чемпионата.

Тем временем УЕФА все последние дни спешно ищет решения в вопросе переноса Евро-2020. Вчера вечером появилась информация, что чемпионат Европы может пройти в декабре этого года, а не летом 2021-го, хотя такой вариант тоже рассматривается. Окончательный вердикт вынесут 17 марта.

КХЛ все еще определяется

YFmLoSOvRmM

В хоккейном мире вчера была полная неразбериха. Началось все с информации о снятии «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина. Следом последовало опровержение, а ближе к вечеру финский клуб официально подтвердил, что сезон продолжать не будет.

КХЛ сезон незамедлительно не остановила. Несмотря на то, что даже президент ИИХФ Рене Фазель отметил: было бы справедливо чемпионат прекратить, безопасность людей важнее. После отказа «Йокерита» продолжить участие в турнире, казалось бы, другие клубы должны последовать за финнами. Но как бы не так. Все готовы играть и дальше. И даже главный тренер «джокеров» Лаури Марьямяки признался, что у его команды было сильное желание сражаться за кубок дальше, но пришлось сняться с плей-офф.

КХЛ все еще держится, не понятно зачем. Заявление на сайте лиги навело туману. В нем, в частности, говорится: «Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия».

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров позицию КХЛ не понимает. «Лига должна принять решение и высказаться! А вместо этого пишут: «Мы мониторим ситуацию». Но ведь болельщикам и игрокам от того, что вы мониторите, не легче. У людей нет определенности. Нужна конкретика. Тогда и таких форс-мажоров, как с «Йокеритом», уже не будет».

Добавить к этому, в общем-то, нечего. Разве что напоследок - хорошую новость. Пока вы спали, комиссар НХЛ Гэри Бэттмен сообщил, что ни у кого из игроков лиги коронавирус не нашли.

Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Чарльз Оливейра: Скоро пояс в легком весе станет моим! Оливейра удушающим приемом одержал победу над Ли на турнире UFC Fight Night 170 Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:00 ММА Ващенко Сергей
Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Игорь Черевченко: Надо убиваться на поле, что «Рубин» нам показал На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Рубин» (0:1) главный тренер хозяев Игорь Черевченко рассказал о причинах поражения. 14.03.2020 22:20 Футбол Аполоник Дмитрий
Тур во время чумы. Почему сегодня и завтра в России играют в футбол? Главный редактор «Советского спорта» задает вопросы, на которые ответы получены уже во многих странах, где футбол и прочие спортивные радости отошли вынужденно на дальний план. В России – нет. 14.03.2020 08:00 Футбол Яременко Николай
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
08:45 Футбол Бенжамен Менди: Тесты на коронавирус у моих близких показали отрицательный результат
08:30 Футбол «Ливерпуль» летом планирует продать четырех игроков
08:15 Футбол Суарес может вернуться в строй в апреле
07:53 Футбол Кубок ПФЛ в Турции был отменен из-за коронавируса
07:37 Баскетбол Форвард «Детройта» Вуд заразился коронавирусом
07:25 Баскетбол Зараженный коронавирусом защитник «Юты» Митчелл: Целыми днями играю в видеоигры
07:13 Бокс Дерек Чисора – о бое с Усиком: Моя цель – выключить ему свет
07:01 ММА Чарльз Оливейра: Скоро пояс в легком весе станет моим!
06:48 ММА Оливейра удушающим приемом одержал победу над Ли на турнире UFC Fight Night 170
06:35 ММА Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии
06:24 Биатлон Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент
01:59 Футбол «Байер» продаст Хаверца летом за 100 миллионов евро
01:45 ММА Кунченко уступил бразильцу Дос Сантосу на турнире UFC в Бразилии
01:33 Футбол Григорий Иванов: Нужно, чтобы «Зенит» и «Спартак» начинали в Кубке России с 1/256 финала
01:23 Футбол Семья Семака ушла на карантин
01:15 Футбол Александр Мостовой: Тедеско ведет себя на бровке как юноша – это не совсем спортивное поведение
00:59 Футбол Президент Итальянской федерации футбола Гравина: Евро-2020 должен быть перенесен
00:46 Хоккей Гэри Беттмэн: Ни у кого из игроков НХЛ не нашли COVID-19
00:31 Футбол Чемпионат Италии могут возобновить в начале мая
00:15 Футбол «ПСЖ» готов продать Неймара, но намерен удержать Мбаппе
Олег Дерипаска: "Коронавирус может развалить страну похуже, чем в 1991 году"
Ужасы в Башкирии: гололед, коронавирус и обман, буллинг, деньги и в Сибае вновь туман
Неделя в Удмуртии: ижевские трещинки, новые назначения, согласный Госсовет
Антитоп омских автосалонов: нарушение прав потребителей и некачественный ремонт
«Газпром трансгаз Ставрополь» купил еще один Mercedes за 3,8 млн рублей
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика