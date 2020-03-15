Семь голов «Зенита», Евро-2020 могут перенести на декабрь, «Йокерит» снялся с плей-офф

Может, Фуркад передумает?

Вчера весь спортивный мир провожал короля биатлона Мартена Фуркада. Свою последнюю гонку, в Контиолахти, он провел поистине по-королевски. Победа на заключительном этапе хотя и не позволила опередить в общем зачете норвежца Йоханнеса Бе, не хватило в итоге всего-то двух баллов, финальную точку в своей блистательной карьере великий француз поставил красиво. Партнеры по французской сборной облили Мартена напоследок шампанским.

Жаль, 31 год для такого спортсмена точно не возраст. Если вспомнить, что Бьорндален в 40 лет выигрывал в олимпийском Сочи спринт и смешанную эстафету, то остается все же надежда на то, что Фуркад отдохнет немного, да передумает. А заодно передумает его лапочка дочка, когда чуть-чуть подрастет.

Завершала весь зимний мировой сезон-2019/20 вчера женская гонка преследования. Норвежского дубля в итоге не случилось. В настоящем триллере итальянка и просто красавица Доротея Вирер не позволила Тириль Экхофф убежать от себя очень далеко. Вирер финишировала 11-й, а Экхофф – 10-й. Для победы Доротеи в общем зачете этого было достаточно.

Евро-2020 могут перенести на декабрь

В России, в последнем оплоте спортивного мире в неравной борьбе с коронавирусом, вчера все еще играли в футбол. В Оренбурге, так даже при аншлаге, благо стадион «Газовик» вмещает-то всего семь тысяч зрителей. «Спартак» одержал гостевую победу 3:1. Спасибо красно-белые должны сказать своему вратарю Александру Максименко. Если бы не он, не видать команде Доменико Тедеско трех очков.

В Санкт-Петербурге матч «Зенита» с «Уралом» собрал почти в пять раз больше болельщиков – 33677, но, как оказалось, это стало антирекордом посещаемости для «Газпром-Арены». Очевидно, до народа все-таки постепенно, но все же начинает доходить, что без необходимости массовые мероприятия посещать в нынешние времена не стоит. Зато питерским фанатам не могло не понравиться. 7:1, хет-трик Азмуна. Когда теперь это увидишь вживую?

Что такое футбол без зрителей, сполна ощутили на себе участники матча в Туле, где «Арсенал» уступил «Рубину» - 0:1. Главный тренер гостей Леонид Слуцкий после игры признался, что игры без зрителей – это ужас. Потерпеть, впрочем, осталось недолго. Во вторник наверняка объявят об остановке чемпионата.

Тем временем УЕФА все последние дни спешно ищет решения в вопросе переноса Евро-2020. Вчера вечером появилась информация, что чемпионат Европы может пройти в декабре этого года, а не летом 2021-го, хотя такой вариант тоже рассматривается. Окончательный вердикт вынесут 17 марта.

КХЛ все еще определяется

В хоккейном мире вчера была полная неразбериха. Началось все с информации о снятии «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина. Следом последовало опровержение, а ближе к вечеру финский клуб официально подтвердил, что сезон продолжать не будет.

КХЛ сезон незамедлительно не остановила. Несмотря на то, что даже президент ИИХФ Рене Фазель отметил: было бы справедливо чемпионат прекратить, безопасность людей важнее. После отказа «Йокерита» продолжить участие в турнире, казалось бы, другие клубы должны последовать за финнами. Но как бы не так. Все готовы играть и дальше. И даже главный тренер «джокеров» Лаури Марьямяки признался, что у его команды было сильное желание сражаться за кубок дальше, но пришлось сняться с плей-офф.

КХЛ все еще держится, не понятно зачем. Заявление на сайте лиги навело туману. В нем, в частности, говорится: «Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия».

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров позицию КХЛ не понимает. «Лига должна принять решение и высказаться! А вместо этого пишут: «Мы мониторим ситуацию». Но ведь болельщикам и игрокам от того, что вы мониторите, не легче. У людей нет определенности. Нужна конкретика. Тогда и таких форс-мажоров, как с «Йокеритом», уже не будет».

Добавить к этому, в общем-то, нечего. Разве что напоследок - хорошую новость. Пока вы спали, комиссар НХЛ Гэри Бэттмен сообщил, что ни у кого из игроков лиги коронавирус не нашли.