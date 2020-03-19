Хабиб предлагает бой в джунглях, «Ак Барс» просит завершить сезон, а Серия А строит планы на 3 мая - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 07:52Кузнецов Дмитрий

Хабиб предлагает бой в джунглях, «Ак Барс» просит завершить сезон, а Серия А строит планы на 3 мая

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

Нурмагомедов ищет место для поединка с Фергюсоном

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов вчера прокомментировал ситуацию с поиском места проведения поединка против американца Тони Фергюсона. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила в Бруклине турнир UFC 249, назначенный на 18 апреля. Главным на вечере должен был стать как раз бой чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедова и Фергюсона.

«Было бы хорошо, если бы бой состоялся в США, потому что я нахожусь тут уже полтора месяца, – заявил Нурмагомедов в интервью AllBoxing.ru. – Если не тут, то в любом месте. В Англии нельзя, в Азии тоже. В Европу не попасть. В Россию не прилетишь. Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем провести бой в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али…»

«Восемь негритят» из КХЛ

ак барс

Ищет место для своего боя и КХЛ. Даже несмотря на то что вот уже третий клуб из восьмерки четвертьфиналистов играть в нынешних условиях не хочет, а все больше авторитетных хоккейных людей призывают прекратить турнир. До этого с плей-офф снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». А вчера бунт на корабле устроил «Ак Барс».

Пресс-служба казанского клуба на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором просит досрочно завершить сезон-2019/20 из-за коронавируса. И объяснила, почему играть в такой ситуации – портить реноме хоккейной семьи.

История все больше походит на «Десять негритят», только в нашем случае их восемь. И они один за другим исчезают. Возможно, КХЛ стоит дождаться, когда останется только один, самый стойкий клуб, и вручить ему кубок. Хотя в таком форс-мажоре лучше не подрывать престиж Кубка Гагарина.

Из «Салавата» уже улетели домой его легионеры. Но в КХЛ по сторонам не озираются. Вероятно, люди из офиса лиги знают что-то такое, чего не знаем мы. Ее президент Алексей Морозов вчера, выступая на «Матч ТВ», как ни в чем не бывало, намекнул на возможность завершения сезона в Сочи. И подчеркнул, что у столицы Игр-2014 есть опыт проведения хоккейных топ-турниров на самом высоком уровне. Пока плей-офф остановлен до 10 апреля.

Серию А думают возобновить 3 мая

серия а

Не менее удивительные новости пришли вчера из Италии. Министр спорта Винченцо Спадафора выразил уверенность, что чемпионат в Серии А будет возобновлен в начале мая.

«Мы освободили от налогов до 30 мая все федерации и другие спортивные организации. Временно отменили плату за аренду государственного имущества, а также назначили единоразовую выплату в размере 600 евро десяткам тысяч работников спортивной сферы. Уверен, Серию А можно будет возобновить 3 мая. Тогда решим, играть без зрителей или же открыть стадионы», — заявил Спадафора.

Сегодня в это даже слабо не верится. Потому что не понятно, как эти планы сочетаются с ужасными цифрами умерших за вчерашний день от COVID-19 итальянцев – более 470. Очевидно, что эпидемия в стране лишь набирает обороты.

Однако Спадафора не одинок в своем оптимизме. Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина рассказал, что Серии А может не хватить лимита предписанного УЕФА:

«Мы уже начали планировать календарь с учетом рестарта 3 мая и завершения сезона 30 июня. Возможно придется использовать несколько дней в июле. По этому вопросу мы уже обратились к властям нашей страны, а также к УЕФА и ФИФА».

Ибрагимович собирает миллион евро

ибра

Люди в Италии действительно стойкие. Даже если они не итальянцы. Так, Златан Ибрагимович в своем инстаграме прокомментировал решение начать сбор миллиона евро на борьбу с коронавирусом. Форвард «Милана» запустил его на платформе Gofundme и сам пожертвовал 100 тысяч.

«Италия всегда давала мне очень многое. Я хочу вернуть еще больше стране, которую люблю. Вместе мы способны помочь больницам, врачам и медсестрам, которые самоотверженно работают, спасая наши жизни. И помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу», – сказал он.

С такими мужиками как Ибра коронавирусу точно не совладать.

Между тем консалтинговая компания KPMG подсчитала потери клубов топ-5 лиг Европы - Англии, Испании, Италии, Франции и Германии - от остановки сезона. По оценке, общий недополученный доход от проведения матчей и трансляций составит от 3,45 до 4 миллиардов евро.

Гонки и теннис отменяют и переносят

24 часа

Новости об отменах и переносах турниров сейчас идут одна за другой. Организаторы гонки «24 часа Ле-Мана» приняли решение перенести соревнования с июня на сентябрь. Старейшая из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость проводится с 1923 года.

Руководство «Формулы-1» решило перенести и продлить летнюю паузу в чемпионате. Ранее перерыв составлял две недели в августе. Но теперь пауза будет в марте-апреле и продлится три недели из-за коронавируса.

ATP и WTA опубликовали совместное заявление о том, что теннисный сезон приостановлен до 7 июня. Причина – все та же. Отменены все турниры ATP и WTA, которые должны были состояться весной на грунтовых кортах. Это касается совместных турниров ATP и WTA в Мадриде и Риме, а также соревнований WTA в Страсбуре и Рабате и турниров ATP в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе», - говорится в официальном заявлении.

Напомним, что «Ролан Гаррос» несколько дней назад был перенесен на сентябрь.

«Локомотив» и РПЛ сразились в крестики-нолики

локо

Время сейчас, что и говорить, нелегкое. Но унывать все-таки не стоит, хотя страна все больше погружается в карантин. Надо брать пример с Валерия Карпина. Главный тренер «Ростова» вчера попросил в инстаграм рассказать ему о хороших сериалах, чтобы посмотреть их во время паузы в РПЛ. Недостатка в кино у Валерия Георгиевича, конечно же, не будет.

А «Локомотив» и РПЛ сыграли в крестики-нолики в твиттере. Все было на серьезном уровне - клуб потребовал VAR.

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