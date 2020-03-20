Федун забил тревогу, Погба и Фабрегас поздравили Кокорина, у игрока «Зенита» нашли вирус

В Белоруссии стартовал футбол. Со зрителями

Вчера, несмотря на пандемию коронавируса в мире, стартовал по расписанию чемпионат Белоруссии по футболу. Были сыграны два стартовых матча первого тура. «Энергетик-БГУ» сенсационно выиграл у борисовского БАТЭ, а жодинское «Торпедо» не менее неожиданно в гостях взяло верх над солигорским «Шахтером». На первом матче было 730 зрителей, не втором –почти полторы тысячи.

Коллеги из местного «Прессбола» провели опрос на тему старта чемпионата в срок и со зрителями. Большинство из проголосовавших, более 57 процентов, не понимает, почему ЧБ-2020 не отложили, как в других странах. Еще 11 процентов полагают, что играть надо было без болельщиков на стадионах.

Украинская телекомпания собирается показывать матчи турнира в прямом эфире. Может, так же стоит поступить и «Матч ТВ»? А то без футбола стало совсем скучно.

Владелец «Спартака» за отмену фэйр-плей

В российском футболе вчера забил тревогу владелец «Спартака» Леонид Федун. «Цена на нефть – катастрофическая, - сказал он в интервью РБК. - Расходы на легионеров или россиян с высокими евроконтрактами выросли на 35-40 процентов, но спонсорам не имеет смысла выполнять обязательства в отсутствии телетрансляций. И что тогда делать с фэйр-плей? Доходов-то нет! Сейчас ни один клуб условия фэйр-плей не выполнит. Поэтому его надо отменять. Или приостанавливать».

Печаль Леонида Арнольдовича понятна – «Лукойл», совладельцем которого он является, несет большие потери от падении нефтяных котировок. Вчера баррель российской нефти опускался до 19 долларов, но потом, правда, все-таки начал укрепляться в цене. Такая ситуация не может не сказаться негативно на всей нашей экономике, что, конечно, ударит и по футболу.

Кассы по продаже билетов на домашней арене московского «Спартака» будут закрыты с сегодняшнего дня по 10 апреля. Об этом вчера сообщил Twitter красно-белых.

Кокорина – в сборную

Хорошими делами, как известно, прославиться нельзя. А вот своими похождениями с приключениями Александр Кокорин, видимо, успел завоевать всемирную известность. Иначе чем объяснить, что чемпионы мира француз Поль Погба и испанец Сеск Фабрегас не оставили без внимания день рождения нападающего «Сочи», которому в четверг исполнилось 29 лет. Полузащитник «МЮ» и хавбек «Монако» записали поздравительные видеообращения для бывшего узника Бутырки.

«Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, насладись этим временем с родными, друзьями. Удачи», – сказал Погба в видео, которое Кокорин опубликовал в своем «Инстаграме».

«Спасибо, друг, очень приятно», — ответил по-французски Александр.

«Привет Александр, это Сеск. Слышал, у тебя сегодня день рождения. Поздравляю тебя с этим фантастическим днем в кругу семьи и друзей. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя», — это уже слова Фабрегаса.

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев вчера говорил комплименты в адрес Александра. «Кокорин сейчас в очень хорошем тонусе, видно, что он соскучился по футболу. Думаю, болельщики будут за то, чтобы вернуть его в сборную. Тем более что до чемпионата Европы уже не пара месяцев, а больше года».

Первый случай COVID-19 в Татарстане

Коронавирус тем временем нашли у французского доигровщика волейбольного казанского «Зенита» Эрвина Нгапета. Это первый случай зафиксированной болезни в столице Татарстана. После завершения регулярного чемпионата российской суперлиги 8 марта Эрвину предоставили отпуск, который он провел во Франции. А после возвращения в Казань 11 марта Нгапет почувствовал себя плохо и попросил вызвать на дом врачей. Так он избежал контакта с одноклубниками.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что «иностранный гражданин чувствует себя хорошо». Через неделю он должен быть выписан.

Другой волейбольный «Зенит», из Питера, вчера проиграл в первом матче 1/2 финала Кубка ЕКВ «Локомотиву». Игра прошла без зрителей. Ответный полуфинал запланирован в Санкт-Петербурге на 26 марта, но, скорее всего, будет отложен из-за ограничений на массовые мероприятия.

Во втором полуфинале должны были встретиться турецкий «Галатасарай» и итальянская «Модена», первая игра была намечена на 18 марта, но она перенесена.

У князя вирус, король на карантине

COVID-19 не щадит и монарших особ. Князь Монако Альбер II сдал положительный тест на коронавирус.

«Его светлейшее Высочество, сдавший анализ в начале недели, получил положительный результат на коронавирус. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», — говорится в сообщении пресс-службы князя.

Альбер II владеет 30 процентами футбольного клуба «Монако», за который выступает наш Александр Головин.

А вот король футбола Пеле самоизолировался из-за пандемии. 79-летний бразилец входит в особую группу риска наиболее подверженных заражению вирусом, поскольку большую часть умерших от заболевания составляют люди пожилого возраста. Легенда мирового футбола находится на карантине в своем доме в Сан-Паулу, сообщает А Bola.

У китайцев дела налаживаются

В Екатеринбурге вчера прошел третий тур турнира претендентов. Главная сенсация – победа китайского гроссмейстера Дин Лиженя, потерпевшего до этого два поражения, над главным фаворитом американцем Фабиано Каруаной.

Китаец очень редко проигрывает, а тут два поражения на старте главного турнира двухлетия. Трудно сказать, что происходило с Дин Лиженем, но победа над одним из фаворитов наверняка придаст ему сил, поможет встать с колен.

Возможно, китайскому гроссмейстеру помогли хорошие новости из Поднебесной. За вчерашний день в эпицентре начала эпидемии провинции Ухань новых случаев заражения коронавирусом не выявлено.