Кокорин договорился с «Локо», «Барса» режет зарплаты, игрок «Аякса» вышел из комы - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 марта 2020 07:12Кузнецов Дмитрий

Кокорин договорился с «Локо», «Барса» режет зарплаты, игрок «Аякса» вышел из комы

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

КОКОРИНУ ДАЮТ ТРИ МИЛЛИОНА ЕВРО В ГОД

На днях известный комментатор Геннадий Орлов сообщал, что нападающим Александром Кокориным заинтересовался один испанский клуб. А вчера появилась информация, что форвард «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи», интересен руководству итальянского «Лацио». За бывшим узником Бутырки также следят «Дженоа», «Вальядолид» и «Фортуна».

Но к вечеру пришли новости, что семья Кокорина хочет вернуться в Москву и что игрок близок к подписанию контракта с «Локомотивом». Железнодорожники готовы платить ему около 3 миллионов евро в год, а контракт может быть рассчитан на три сезона.

Вчера же Кокорин прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о своих шансах вернуться в состав национальной команды.

«Он все по делу сказал, что если я буду нужен и буду в хорошей форме – тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной. Перенос Евро-2020 — большой плюс. У меня будет ещё много времени, чтобы тренироваться, играть и набирать форму», - отметил Кокорин.

Ранее Чечресов говорил, что готов вызвать в команду Кокорина, однако футболисту придется выполнить некоторые условия.

ФИФА ПРЕДЛАГАЕТ ВДВОЕ СОКРАТИТЬ ЗАРПЛАТЫ

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ФИФА обратиться к футболистам с просьбой о временном сокращении зарплаты на 50 процентов. Решение принято на совещании с представителями Ассоциации европейских клубов и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

Стороны обсуждали предложения по изменениям, которые необходимо внести в футбол, чтобы адаптироваться к глобальному кризису на фоне пандемии коронавируса. Предложения ФИФА могут вступить в силу уже со следующей недели.

Кроме этого, контракты всех игроков будут продлены до конца сезона, а за продление заплатят клубы, которые на это время не смогут расторгать соглашения ни с игроками, ни с тренерами.

В четверг также состоялось заседание совета директоров «Барселоны», на котором были приняты меры по оптимизации финансовых потерь клуба. В частности, было принято решение о сокращении рабочего дня и пропорциональном уменьшении зарплат для всех сотрудников клуба.

Не все игроки, правда, согласились с этим.

ОВЕЧКИН ХОЧЕТ НАЧАТЬ ПЛЕЙ-ОФФ

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не хотел бы доигрывать текущий регулярный чемпионат НХЛ.

«Я бы предпочел начать плей-офф прямо сейчас. Извините, парни», - приводит слова Овечкина журналист НХЛ Том Гулитти.

Из-за пандемии коронавируса в Северной Америке были приостановлены минимум на два месяца все соревнования. «Вашингтон», набрав 90 очков в 69 встречах регулярного чемпионата, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ строит планы по возобновлению сезона летом. При этом лига не оставляет надежд сначала доиграть регулярку, а потом начать игры на Кубок Стэнли.

ШЛЕМЕНКО И ЕМЕЛЬЯНЕНКО ПРОДОЛЖАЮТ ПЕРЕПАЛКУ

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отреагировал на заявление соотечественника Александра Емельяненко. Бойцы продолжают словесную перепалку в соцсети. Ранее Емельяненко заявил, что их бой с Шлеменко вряд ли состоится, поскольку тот запросил «сумасшедшие деньги».

«Слушай, Емельяненко, приезжай к нам в город Омск, я тебя достойно здесь встречу».

В интервью «Матч ТВ» Емельяненко сказал, что не видел последнее интервью Шлеменко, но тот не нравится ему, как спортсмен и как человек, так как слишком высокомерный.

Бой россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта пока не собираются переносить. Запланированный на 2 мая поединок не отменен даже несмотря на пандемию коронавируса. Победитель противостояния станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

А чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс арестован в Альбукерке (штат Нью-Мексико) за неосторожное использование огнестрельного оружия. Утром в четверг сотрудник полиции среагировал на звук одиночного выстрела. В отчете офицера говорится, что он увидел черный джип, в которой на месте водителя сидел мужчина по имени Джонс. Также отмечается, что полицейский увидел открытую бутылку с алкоголем на пассажирском сиденье. Остальные подробности читайте тут.

ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ ОСТАНОВЛЕН

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Международная шахматная федерация вчера неожиданно приостановила турнир претендентов в Екатеринбурге на неопределенный срок. На данный момент был сыгран первый круг – семь туров. Турнир возобновится, как только позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией коронавируса. С теми же участниками, начиная с восьмого тура. Об этом говорится в заявлении ФИДЕ.

Участник трех турниров претендентов Сергей Карякин высказал свое мнение об этом решении федерации.

«На мой взгляд, ФИДЕ совершила большую ошибку. Ведь еще в начале марта вышло распоряжение Министерства спорта о прекращении всех соревнований на территории России. ФИДЕ именно тогда надо было заявить, что из-за эпидемии турнир переносится на неопределенное время. Несмотря на это, Международная шахматная федерация все же турнир начала. Это была ошибка и серьезный удар по имиджу федерации».

ИГРОК «АЯКСА» ВЫШЕЛ ИЗ КОМЫ

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Напоследок, как всегда, о хорошем. Экс-игрок «Аякса» Абдельхаке Нури спустя 2 года 8 месяцев и 19 дней вышел из комы. Об этом информирует talkSPORT. 22-летний футболист может самостоятельно есть и сидеть.

8 июля 2017 года в матче с «Вердером» у игрока случился приступ аритмии, из-за чего он потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Футболист пережил необратимые повреждения мозга и не мог дышать без специального аппарата.

Дани Парехо: Треть «Валенсии» болеет, а я изучаю домашнее хозяйство на карантине Интервью капитана «Валенсии», который остается на карантине. 26.03.2020 12:00 Футбол Анисимов Вадим
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