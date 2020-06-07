Вагнер ответит ЦСКА в начале недели, Москва не примет доигровку ЛЧ, «Бавария» ставит рекорды - Советский спорт
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07 июня 2020 08:00ХроникаКузнецов Дмитрий

Вагнер ответит ЦСКА в начале недели, Москва не примет доигровку ЛЧ, «Бавария» ставит рекорды

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

НА ВАГНЕРА, КРОМЕ ЦСКА, ПРЕТЕНДУЮТ ТРИ КЛУБА

Журналист Russia Today Фабио Алейшо написал в твиттере, что с большой вероятностью 35-летний нападающий Вагнер Лав вернется в ЦСКА. Окончательно бразилец определиться со своим будущим клубом в понедельник или во вторник.

«Вагнер по-прежнему очень любит ЦСКА и намерен продолжить карьеру в московском клубе. Пока нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что он вновь будет играть в ЦСКА, но, скорее всего, это произойдет», - заявил друг форварда, проживающий в Бразилии.

Накануне «Коринтианс», за который выступал форвард, сообщил, что достиг договоренности с Вагнером о расторжении контракта по согласию сторон, поскольку игрок получил предложение из России. Чуть позже бразильский телеканал Globo Esporte уточнил, что в возвращении нападающего заинтересован ЦСКА, а переговоры находятся в продвинутой стадии.

Эвандро Феррейра, агент трехкратного чемпиона России в составе армейцев, также подтвердил информацию о возможном переходе бразильца в ЦСКА. «В понедельник или вторник Вагнер скажет, где будет играть».

Помимо красно-синих футболистом интересуются «Крузейро» и два небразильских клуба.

ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ ПРИМЕТ ЛИССАБОН

Москва выбыла из числа городов, претендующих на то, чтобы принять мини-турнир Лиги чемпионов -2019/20. По информации Bild, причиной стала плохая эпидемиологическая обстановка в столице России из-за большого числа случаев заражения коронавирусом.

За право провести доигровку ЛЧ боролись помимо российской столицы Франкфурт и Лиссабон. В итоге организаторы склоняются к тому, чтобы сделать выбор в пользу португальцев из-за малого числа случаев COVID-19. К тому же турнир покинули все клубы из Португалии, в то время как немецкие команды имели бы преимущество, если бы доигровка прошла в Германии. Официально о месте проведения соревнования будет объявлено 17 июня.

Напомним, что одним из требований УЕФА являлось наличие четырех стадионов в радиусе 100 километров. Командам предстоит продолжить борьбу со стадии четвертьфинала, а победитель будет определяться в одной игре.

Германия намерена принять мини-турнир по доигровке Лиги Европы.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПОКАЖУТ БЕСПЛАТНО

«Матч ТВ» готов показать оставшиеся встречи чемпионата России бесплатно. Окончательное решение будет выработано совместно с РПЛ. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клубы российской премьер-лиги не против общедоступных трансляций турнира.

«На собрании клубов РПЛ не было противников бесплатных трансляций, хотя все отдают себе отчет в том, что это отклонение от бизнес-модели платного спортивного телевидения. Однако сейчас важнее сохранить наших болельщиков, - подчеркнул Медведев.

Судя по тому, что претензии к качеству трансляций без зрителей на примере бундеслиги предъявляли многие клубные руководители, включая Евгения Гинера и Леонида Федуна, сделать показ российского футбола бесплатным – абсолютно верное решение. В России нет ни Левандовски, ни Мюллера с Холландом, так что наши рейтинги будут куда хуже немецких, даже с 10-процентной заполняемостью арен. Платить за это, тем более в период экономического кризиса, когда у населения нет денег, точно перебор.

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» - «Ахмат» и «Сочи» - «Ростов». Последний тур чемпионата России планируется провести 22 июля.

«БАВАРИЯ» В 30 МАТЧАХ ЗАБИЛА 90 МЯЧЕЙ

«Бавария» установила рекорд результативности немецкой бундеслиги. В субботу мюнхенцы в гостях одержали победу над «Байером» - 4:2. Таким образом, после этой игры на счету лидера чемпионата Германии стало 90 забитых мячей в 30 встречах со старта, что является новым рекордом. Максимальная результативность за один сезон в бундеслиге составляет 101 гол. Чтобы побить это достижение 1972 года, в оставшихся четырех турах «Баварии» надо забить 12 мячей.

Нападающий мюнхенской команды Роберт Левандовски отличился уже 30 раз в чемпионате, повторив результат, показанный в 2016 и 2017 годах. Поляк укрепил лидерство в снайперской гонке. Его преследователь Тимо Вернер из «Лейпцига» «промолчал» в матче с «Падерборном» - 1:1, и у него по-прежнему 25 голов. Левандовски также продолжил отрываться от форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле (27) в споре за «Золотую бутсу».

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер упрочил лидерство в списке лучших ассистентов чемпионата. В матче с «Байером» ветеран отдал 19-ю и 20-ю голевые передачи. До рекорда Кевина Де Брюйне (21 пас в «Вольфсбурге» в сезоне-2014/15) Мюллеру остался всего шаг.

Подопечные Ханса-Дитера Флика могут досрочно завоевать чемпионский титул уже в следующем туре, в котором «Бавария» примет «Боруссию» Менхенгладбах. На данный момент лидер опережает ближайшего преследователя – «Боруссию» Дортмунд, победившую вчера «Герту» - 1:0, на 7 очков.

ДАЦЮК ЗАПИСАЛ ВИДЕО В ПОДДЕРЖКУ СХИИГУМЕНА СЕРГИЯ

Один из самых знаменитых российских хоккеистов 41-летний форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк выступил с видео обращением, в котором вступился за основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). Священнику запретили носить крест, исповедовать и проводить литургии после того, как в одном из своих роликов он проклял тех, кто принял решение закрыть храмы на период пандемии коронавируса. YouTube удалил видео схиигумена за разжигание ненависти, а самого священнослужителя ждет епархиальный суд. Материалы проверки также были направлены в прокуратуру.

Отец Сергий вот уже больше 10 лет является духовником Дацюка. «У отца Сергия горящее любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но очень добрый. Как и раньше, с моей семьей мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь «Спорительница хлебов». Знаем, что батюшка ждет меня, нас ждет исповедоваться, причащаться, задавать ему духовные жизненные вопросы, благословляться. С благословения батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье бог дал такого духовного отца», - сказал Дацюк.

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