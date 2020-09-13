Худобин тащит «Даллас» в финал Кубка Стэнли, в «Нефтехимике» пропал коронавирус, «Сочи» - лидер РПЛ

Команда Владимира Крикунова уступала большую часть матча, проигрывая после двух периодов – 2:4. Перевели игру в овертайм гости благодаря дублю Вадима Шипачева, которого критиковали после первых встреч сезона.

Московское «Динамо» лишь в четвертой игре добилось первой победы в регулярном чемпионате КХЛ. Бело-голубые с большим трудом дожали на выезде «Барыс» - 5:4. Решающую шайбу в овертайме забросил Даниил Тарасов.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 32 броска и снова внес весомый вклад в победу своей команды. Как и в предыдущей игре, россиянин был признан первой звездой встречи. Это 11-я победа Антона в Кубке Стэнли-2020. «Звезды» в седьмой раз праздновали успех в кубковом матче, уступая по ходу игры сопернику.

«Даллас» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли выиграл у «Вегаса» - 2:1 и находится в одной победе от выхода в финал, увеличив преимущество в противостоянии до 3-1. Все шайбы были заброшены во втором периоде. У «Голден Найтс» отличился Алек Мартинес (28-я минута), у «Старз» - Джо Павелски (32-я) и Джейми Бенн (40-я), которому ассистировал наш Александр Радулов. У российского форварда уже 13 (8+5) очков в нынешнем плей-офф. Его одноклубник нападающий Денис Гурьянов результативных баллов в серии пока не набрал.

С таким же счетом – 5:4 «Сибирь» выиграла у «Куньлуня», одержав первую победу. На матче побывал лидер «Вашингтона» Александр Овечкин, которого тепло приветствовали зрители, коих собралось немногим менее двух тысяч. «Китайцы» потерпели уже пятое поражение в пяти матчах, как и «Амур», уступивший вчера дома ЦСКА – 1:5.

Московские армейцы после успеха в Хабаровске оторвались на два очка от армейцев питерских. СКА сегодня принимает дома «Нефтехимик». Ранее перенесенный матч все-таки состоится. КХЛ вчера сообщила, что по итогам тестирования методом ПЦР и по совокупности полученных результатов IgM+lgG больных в нижнекамской команде не выявлено.

Напомним, что ранее положительные тесты на ковид сдали семь игроков «Нефтехимика», когда команда прилетела в Ригу на игру с «Динамо». По этой причине лига вынуждена была перенести ближайшие встречи финского «Йокерита», где нижнекамцы играли 9 сентября, а также матч «Динамо» Рига – «Нефтехимик».

ОСАКА ПОБЕДИЛА АЗАРЕНКО В ФИНАЛЕ US OPEN

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США. В финале турнира она в трех сетах победила Викторию Азаренко из Белоруссии – 1:6, 6:3, 6:3. Экс-первая ракетка мира неудачна начала встречу, с разгромным счетом отдав первый сет и уступая по ходу второго 0:2, однако затем резко прибавила и взяла игру под свой контроль.

Наоми побеждает на US Open второй раз (первый в 2018 году) и третий – на турнирах «Большого шлема» - в 2019-м она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. 22-летняя Осака - первая теннисистка после Дженнифер Каприати, выигравшая первые три финала на «Шлемах».

«СОЧИ» - ЛИДЕР ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

«Сочи» с 15-ю очками после семи игр возглавил турнирную таблицу чемпионата России после выездной победы над «Ахматом» - 1:0. Единственный гол в матче забил на 24-й минуте полузащитник Кристиан Нобоа. У грозненцев осталось 10 очков и седьмое место. Основные конкуренты «Сочи» проводят матчи 7-го тура сегодня. В том числе лидер премьер-лиги по потерянным очкам «Спартак», которому предстоит дерби с ЦСКА (встреча начнется в 19.00).

Проблемы возникли у аутсайдера РПЛ «Ротора», у которого на 13 сентября запланирован домашний матч с «Краснодаром». Семь игроков волгоградского клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей.РПЛ сообщила, что местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет определена контактная группа и вынесено решение о возможности участия «Ротора» в сегодняшнем матче.

ХЕТ-ТРИК САЛАХА ПРИНЕС «ЛИВЕРПУЛЮ» ПОБЕДУ НА СТАРТЕ АПЛ

В субботу стартовал чемпионат Англии. Прошлогодний победитель турнира «Ливерпуль» на своем поле выиграл у «Лидса» - 4:3. Хет-трик на счету Мохаммеда Салаха, причем два из своих голов форвард хозяев забил с пенальти. Гости трижды отыгрывались, но не сумели удержать ничейный результат, нарушив правила в своей штрафной на 87-й минуте после подачи углового. Родриго сбил Фабиньо, а Салах с 11-метровой отметки был точен.

За последние 60 игр на «Энфилде» в играх чемпионата мерсисайдцы не потерпели ни одного поражения. Напомним также, что «Лидс» вернулся в АПЛ после 16 сезонов, проведенных в низших дивизионах.

Еще один из фаворитов АПЛ «Арсенал» в гостях разгромил «Фулхэм» - 3:0. Мячи у лондонцев забивали Ляказетт, Габриэл и Обамеянг.

КОСТОРНАЯ РАССКАЗАЛА, ЗА ЧТО ОБИДЕЛАСЬ НА ТУТБЕРИДЗЕ

Чемпионка Европы, победительница финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная после контрольных прокатов рассказала о причинах, по которым она покинула группу Этери Тутберидзе. По словам Косторной, ее обидела публикация теперь уже бывшего тренера по поводу ее ухода к Евгению Плющенко.

«Сразу после того, как я позвонила Этери Георгиевне, было много звонков, – сказала Косторная. – Если человек ушел, значит, были причины. Выкладывания в инстаграм – это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза».Тутберидзе после ухода Косторной к Плющенко написала в инстаграме о том, что Алена не хотела тренироваться вместе с другими фигуристками, предъявив «целый список девочек нон грата».

Фигуристку не устраивали несколько моментов. Ей приходилось кататься на одном льду с детьми 2010 года рождения, несмотря на то что на тренировках занимались восемь взрослых спортсменов и был сумасшедший темп.«Я жаловалась, просила сделать по-другому. Но навстречу мне не пошли», - подчеркнула Алена.

Фигуристка также призналась, что тренер не всегда прислушивалась к ней при постановке программ. В «Ангелах Плющенко», по мнению Косторной, совсем другой подход. Как сообщил сам двукратный олимпийский чемпион, в его академии Косторная и другая звезда женского одиночного катания Александра Трусова тренируются по отдельности в совершенно разных группах. Однако стоит заметить, что вчерашний прокат Косторная исполнила небезупречно.