Россия в шаге от победы на командном ЧМ, Рублев прошел Надаля, Немков защитил пояс чемпиона Bellator

Сборная России по фигурному катанию уверенно возглавляет общий зачет на ЧМ

На командном первенстве планеты в японской Осаке российская команда оторвалась от сборной США на восемь очков, теперь на счету сборной России 91 балл, американцы набрали 83 очка. Это стало возможным, благодаря успешным выступлениям наших фигуристов во второй день соревнований.

Танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ранее ставшие первыми в короткой программе, одержали победу в произвольном танце, набрав 130,15 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат (73,77) в короткой программе среди спортивных пар. А Михаил Коляда (180,72) и Евгений Семененко (166,33) упрочили лидерство нашей сборной, заняв в произвольном танце третье и пятое места соответственно.

В субботу, 17 апреля спортивные пары и девушки-одиночницы представят свои произвольные программы.

Рублев переиграл Надаля и вышел в полуфинал

В четвертьфинале турнира в Монте-Карло российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля в двух сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:2. 11-кратный победитель «Мастерса» в Монако сражался с россиянином 2 часа и 33 минуты, но не смог склонить ход матча в свою пользу.

Таким образом, Рублев за выход в финал турнира поборется с норвежцем Каспером Руудом.

Немков защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец Вадим Немков оказался сильнее американца Фила Дэвиса в четвертьфинале турнира Bellator 257. По итогам пяти раундов единогласным решением судей (48-47) победа была присуждена россиянину. Таким образом, Немков защитил титул в полутяжелом весе, который он завоевал в августе 2020 года. Теперь в полуфинале турнира боец встретится с победителем поединка Йоэль Ромеро (Куба) - Энтони Джонсон (США).

28-летний россиянин в смешанных единоборствах одержал 11 побед и потерпел два поражения. На счету 34-летнего американца - 22 победы, шесть поражений и один бой признан несостоявшимся.

КДК вынес наказания: «Локо» - матч на нейтральном поле, Сухина и Козловцев - штраф по 150 тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать начальников московских клубов Станислава Сухину («Локомотив») и Василия Козловцева («Спартак») на 150 тысяч рублей за нахождение в судейской комнате во время матча 25-го тура РПЛ.

«Локомотив» же вынужден будет провести следующий матч чемпионата России с московским «Динамо» на нейтральном поле. Данное наказание продиктовано тем, что красно-зеленые находились на испытательном сроке за такой же эпизод с участием Сухины, начальник команды в августе 2020 года присутствовал в «судейской» на матче с «Ахматом». Железнодорожники подали апелляцию и постараются обжаловать решение.

«Спартак» не верит показаниям Левникова

Московский «Спартак» обратился в РФС с просьбой оценить правдивость показаний арбитра встречи с «Локомотивом» (0:2) Кирилла Левникова после скандала с начальником железнодорожников Станиславом Сухиной.

Арбитр утверждает, что Сухина заходил в судейскую комнату лишь единожды, тогда как видеокадры подтверждают присутствие начальника «Локо» в одном помещении с судьями не менее четырех раз. Срок наказания Левникова может составить от шести месяцев без футбольной деятельности.

Мирошниченко не пускают в США

Нападающий «Омских ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко пропустит чемпионат мира (U-18) в Техасе. За три дня до вылета на первенство миграционная служба США отказала форварду в выдаче визы по неизвестным причинам, россиянину запрещается пересекать американскую границу. Капитан команды теперь точно не сможет принять участие в ЧМ, так как вынесенное решение обжалованию не подлежит.

Сборная России отправится в США 19 апреля, турнир пройдет с 27 апреля по 7 мая в городах Фриско и Плано.



