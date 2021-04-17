Россия в шаге от победы на командном ЧМ, Рублев прошел Надаля, Немков защитил пояс чемпиона Bellator

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:00 Фейренсе 0 Варзим 0 П1 1.80 Х 3.30 П2 4.60
Франция - Лига 1 13:45 Анже 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.06
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Химки 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Санкт-Паули 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 5.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Ноттингем Форе 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.30 П2 4.00
Англия - Первая лига 14:30 Бристоль Ровер 0 Линкольн Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.47
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Бристоль Сити 0 П1 2.05 Х 3.40 П2 3.90
Англия - Первая лига 14:30 Шрусбери Таун 0 Донкастер Рове 0 П1 2.28 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Первая лига 14:30 Уиган Атлетик 0 Кру Александра 0 П1 2.50 Х 3.50 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Чарльтон Атлет 0 Ипсвич Таун 0 П1 1.93 Х 3.40 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 14:30 Суонси Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.54 Х 4.10 П2 7.00
Англия - Чемпионшип 14:30 Сток Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 14:30 Лутон Таун 0 Уотфорд 0 П1 4.70 Х 3.70 П2 1.80
Англия - Премьер-лига 14:30 Ньюкасл Юнайте 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Англия - Первая лига 14:30 Халл Сити 0 Флитвуд Таун 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.60
Англия - Первая лига 14:30 Бёртон Альбион 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.02 Х 3.60 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 14:30 Брентфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.63 Х 3.80 П2 6.30
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Первая лига 14:30 Рочдейл 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 2.60 Х 3.40 П2 2.65
Англия - Первая лига 14:30 Блэкпул 0 Сандерленд 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.75
Англия - Первая лига 14:30 Милтон-Кинс До 0 Портсмут 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.34
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Виртус Энтелла 0
Испания - Сегунда 15:00 Луго 0 Алькоркон 0 П1 2.85 Х 2.85 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Венеция 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.38
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Реджана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 5.10
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Козенца 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Кремонезе 0 П1 2.32 Х 2.90 П2 3.70
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Лечче 0 П1 4.10 Х 3.00 П2 2.13
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Брешия 0 П1 1.72 Х 3.40 П2 5.80
Италия - Серия А 16:00 Сампдория 0 Верона 0 П1 2.70 Х 3.30 П2 2.75
Россия в шаге от победы на командном ЧМ, Рублев прошел Надаля, Немков защитил пояс чемпиона Bellator
17 апреля 08:00
автор: Степан Шереметьев
автор фото: International Skating Union (ISU)

Россия в шаге от победы на командном ЧМ, Рублев прошел Надаля, Немков защитил пояс чемпиона Bellator

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Сборная России по фигурному катанию уверенно возглавляет общий зачет на ЧМ

На командном первенстве планеты в японской Осаке российская команда оторвалась от сборной США на восемь очков, теперь на счету сборной России 91 балл, американцы набрали 83 очка. Это стало возможным, благодаря успешным выступлениям наших фигуристов во второй день соревнований.

Танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ранее ставшие первыми в короткой программе, одержали победу в произвольном танце, набрав 130,15 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат (73,77) в короткой программе среди спортивных пар. А Михаил Коляда (180,72) и Евгений Семененко (166,33) упрочили лидерство нашей сборной, заняв в произвольном танце третье и пятое места соответственно.

В субботу, 17 апреля спортивные пары и девушки-одиночницы представят свои произвольные программы.

Рублев переиграл Надаля и вышел в полуфинал

В четвертьфинале турнира в Монте-Карло российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля в двух сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:2. 11-кратный победитель «Мастерса» в Монако сражался с россиянином 2 часа и 33 минуты, но не смог склонить ход матча в свою пользу.

Таким образом, Рублев за выход в финал турнира поборется с норвежцем Каспером Руудом.

Немков защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец Вадим Немков оказался сильнее американца Фила Дэвиса в четвертьфинале турнира Bellator 257. По итогам пяти раундов единогласным решением судей (48-47) победа была присуждена россиянину. Таким образом, Немков защитил титул в полутяжелом весе, который он завоевал в августе 2020 года. Теперь в полуфинале турнира боец встретится с победителем поединка Йоэль Ромеро (Куба) - Энтони Джонсон (США).

28-летний россиянин в смешанных единоборствах одержал 11 побед и потерпел два поражения. На счету 34-летнего американца - 22 победы, шесть поражений и один бой признан несостоявшимся.

КДК вынес наказания: «Локо» - матч на нейтральном поле, Сухина и Козловцев - штраф по 150 тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать начальников московских клубов Станислава Сухину («Локомотив») и Василия Козловцева («Спартак») на 150 тысяч рублей за нахождение в судейской комнате во время матча 25-го тура РПЛ.

«Локомотив» же вынужден будет провести следующий матч чемпионата России с московским «Динамо» на нейтральном поле. Данное наказание продиктовано тем, что красно-зеленые находились на испытательном сроке за такой же эпизод с участием Сухины, начальник команды в августе 2020 года присутствовал в «судейской» на матче с «Ахматом». Железнодорожники подали апелляцию и постараются обжаловать решение.

«Спартак» не верит показаниям Левникова

Московский «Спартак» обратился в РФС с просьбой оценить правдивость показаний арбитра встречи с «Локомотивом» (0:2) Кирилла Левникова после скандала с начальником железнодорожников Станиславом Сухиной.

Арбитр утверждает, что Сухина заходил в судейскую комнату лишь единожды, тогда как видеокадры подтверждают присутствие начальника «Локо» в одном помещении с судьями не менее четырех раз. Срок наказания Левникова может составить от шести месяцев без футбольной деятельности.

Мирошниченко не пускают в США

Нападающий «Омских ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко пропустит чемпионат мира (U-18) в Техасе. За три дня до вылета на первенство миграционная служба США отказала форварду в выдаче визы по неизвестным причинам, россиянину запрещается пересекать американскую границу. Капитан команды теперь точно не сможет принять участие в ЧМ, так как вынесенное решение обжалованию не подлежит.

Сборная России отправится в США 19 апреля, турнир пройдет с 27 апреля по 7 мая в городах Фриско и Плано.

источник: «Советский спорт»
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