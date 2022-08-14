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Продукты бодрости: что может заменить чашку кофе

Для любителей взбодриться очень важно помнить, что кофе, как стимулятор, полезен исключительно в умеренных количествах. Поднять тонус можно разными способами, о которых мы вам и расскажем.
Продукты бодрости: что может заменить чашку кофе
14 августа 2022 19:41
автор: Александр Стрельцов
автор фото: equipnet.ru

Хороший завтрак

Правильный завтрак – залог начала правильного питания. Добавьте в свой утренний рацион как можно больше фруктов и не откладывайте утренний прием пищи (завтракайте до 10 утра). После ночного сна не забудьте побаловать свой организм теплой водой, которая компенсирует ночное обезвоживание.

Злаки

Овсяные, ржаные, ячменные каши, как и цельнозерновой хлеб, ячмень или коричневый рис дадут вам достаточно сил и не позволят набрать лишний вес. Напомним, что в крупах содержится много элементов, которые будут полезны и для пищеварения, и поспособствуют правильному оттенку кожи.

Сухофрукты

Сушеные бананы, курага, печеные груши полезны не только для сердца и кровообращения головного мозга, но и помогают организму переваривать пищу и предотвращают расстройство кишечника. Эти продукты содержат клетчатку и усваиваются очень быстро.

Орехи

Доказано, что потребление орехов положительно сказывается на памяти и внимание, придают заряд бодрости и нормализуют скорость метаболизма. Для максимальной эффективности лучше есть орехи не сами по себе, а добавлять их к десерту.

Шоколад

Шоколад с содержанием какао-бобов выше 70% - замечательная альтернатива чашке кофе. Кофеин и теобромин обеспечивают мягкий эффект бодрости, не приводя к ускоренному сердцебиению и повышенному давлению. Помимо этого шоколад повышает уровень гормонов счастья и положительно влияет на настроение.

Эфирные масла

Не только с физической, но и с психоэмоциональной усталостью помогут справиться эфирные масла. Здесь нам больше подойдут цитрусовые и розмариновые направления. Добавьте пару капель в ароматизатор или ванну, и эффект не заставит себя ждать. Но стоит помнить, что подобные процедуры необходимо проходить последовательно и циклично. Разовый прием заметного эффекта не принесет.

источник: «Советский спорт»
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