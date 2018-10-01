В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте.

Двум самым популярным футбольгным клубам страны (официально это «Спартак» и «Зенит», если что) девятый тур чемпионата России не принес ничего хорошего. «Зенит» умудрился в большинстве проиграть тому самому «Анжи», в котором полсостава набрано в аренду, а второй половине никак не заплатят зарплату. Наш обозреватель из этого поражения сделал глубокие выводы (если коротко, то Семак прав, и команда у него довольно средняя).

В Дагестане же практически праздник по случаю этой победы. Хабиб Нурмагомедов, который перед боем против Коннора Макгрегора стал писать в инстаграм с частотой самого Коннора, немедленно поздравил земляков, а президент клуба из Махачкалы после победы над лидером тоже решил выступить. Рассказывать, как именно он собирается вытаскивать свой клуб из долгов, президент не стал – он вместо этого осудил Леонида Федуна и его идеи. Игроки «Анжи», наверное, рады, что у их президента денег на зарплаты нет, но есть свое мнение.

Идущий в таблице вторым «Краснодар» часом позже показал класс – раскатал «Динамо» со счетом 3:0, Классон и Ари забили по два (но у Ари один гол судьи отняли). Теперь у «Краснодара» всего на три очка меньше, чем у «Зенита», и в следующем туре они играют между собой.

Если бы сезон закончился прямо сейчас, то впервые за много лет в тройке было бы сразу два клуба с солнечного Юга – “Ростов” поднялся на третье место, победив в Москве “Спартак”. На игру приехал несостоявшийся новичок москвичей Джон Терри, который смог своими глазами увидеть, от чего он отказался две недели назад. Что именно подумал экс-защитник английской сборной, нам неизвестно, но любовь болельщиков он испытал в полной мере – британца на стадионе атаковала целая толпа мечтающих сделать с ним селфи или взять автограф. Расчувствовавшись, Терри заявил, что “Спартак” в его сердце.

Кажется, Терри оказался единственным, кто пребывал на стадионе в благостном настроении. Тренер “Ростова” Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции язвил больше обычного, еще один бывший спартаковец в ростовкой майке – Аяз Гулиев – попытался сделать бывшему клубу комплимент, но вышло не очень.

Актер-поэт Дмитрий Назаров написал еще один стих и выложил в инстаграмм ролик (все внимательно следим за новыми лайками) – он снова про Каррреру. Бывший президент “Спартака” ростовчанин Андрей Червиченко тоже не упустил случая ввернуть доброе слово об итальянском тренере и его тактических решениях, а бывший игрок Александр Бубнов со всей решительностью поставил “Спартаку” диагноз.

И только сам Массимо Каррера демонстрирует веру в себя и свои решения. Говорит, что надо быть позитивными, объясняет, почему ему нечего стыдиться и самокритично признает, что не все еще получается. Он даже выучил оборот про “надо подниматься с колен”. Сливается с местным пейзажем, в общем.

“Спартак” в пяти последних матчах выиграл лишь однажды и опустился на пятое место в таблице. Группа лидеров РПЛ сейчас выглядит так:

М И В Н П Голы О 1 Зенит 9 7 1 1 18-7 22 2 Краснодар 9 6 1 2 17-6 19 3 Ростов 9 5 3 1 10-3 18 4 ЦСКА 9 4 4 1 14-4 16 5 Спартак 9 4 3 2 7-5 15 6 Локомотив 9 3 3 3 10-10 12

Другие новости коротко:

- в Англии после очередного поражения “Манчестер Юнайтед” о Моуринью говорят примерно в тех же выражениях, в каких в России обсуждают Карреру. Вот и наш обозреватель Алексей Андронов добавил от себя немного добрых слов. “Ливерпуль” с “Челси” сыграли второй матч за неделю: на этот раз случилась ничья. А бывший совладелец “Арсенала” Алишер Усманов в интервью не стал опровергать слухи о своем интересе к “Эвертону”. Так и сказал: могу, дескать, и стать акционером. Клубы РПЛ завистливо вздыхают.

- Во Франции болельщики на матче “Монпелье” – “Ним” сцепились с полицией (есть видео). Александр Головин снова сыграл за “Монако”, на этот раз неполный тайм. “Монако” снова проиграл.

- В “Формуле-1” на Гран-при России в Сочи случились возвращение Квята и скандал. Российский пилот теперь будет выступать за “Торо Россо”. А скандал вызвало решение “Мерседеса” заставить своего второго пилота Валери Боттаса отдать честно заработанную победу Льюису Хэмилтону: Боттас уверенно выиграл квалификацию и лидировал в гонке, но по приказу из боксов ему пришлось пропустить партнера по команде вперед и тащиться позади на более быстрой машине.

- В ММА главным событием уик-энда был бой Корешкова в Гран-при Bellator. Андрей дрался с Дугласом Лимой и проиграл, выбыв из числа претендентов на общую победу в Гран-при.

- В фигурном катании случился рекорд. Вернее, сразу три мировых рекорда по числу набранных баллов. И все они на счету Алины Зариповой, которая, наконец, показала то катание, какое приличествует олимпийской чемпионке. Некоторые думают, что теперь именно Алина снова стала фаворитом в главном противостоянии сезона Загитова – Медведева. Но олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев считает иначе: по его мнению, первые показы пока ничего еще не прояснили.