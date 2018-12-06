«Спартак» борется за Адриано, а Кокорин и Мамаев могут продолжить преступления - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Болгария - Первая лига
    18-й тур
    начало в 13:30
    Витоша
    Верея
    0
    0
  • Кубок Испании
    1/16 финала
    начало в 14:00
    Леванте
    Луго
    0
    0
  • Румыния - Лига 1
    18-й тур
    начало в 15:00
    Дунэря
    Астра
    0
    0
    • Футбол06 декабря 2018 09:48Источник: «Советский спорт»

    «Спартак» борется за Адриано, а Кокорин и Мамаев могут продолжить преступления

    «Спартак» борется за Адриано, а Кокорин и Мамаев могут продолжить преступления

    В российском футболе давненько не происходили «первые в истории» вещи. Накануне произошли – сразу три. Российские клубы провели первые четвертьфинальные матчи Кубка России по новой двухматчевой системе. В Москве «Урал» вновь не проиграл «Спартаку» - 2:2. Пока что у Кононова, хоть и не катастрофа, но все идет не так гладко, как планировалось.

    «Локомотив» тоже в Москве играл с «Рубином». Первый тайм получился крайне скучным, а во втором Юрий Семин слегка изменил тактику, выпустил на поле Антона Миранчука. И команда задвигалась. «Локо» одержал чисто тренерскую победу и перед вторым матчем теперь считается фаворитом, а ведь многие всерьез полагали, что будут две безголевые ничьи.

    Настоящей вишенкой на торте стал матч между «Краснодаром» и «Ростовом». В последнее время у нас все более четко оформляется такое понятие, как «южное дерби», хоть оно и слегка противоречит нормам русского языка, где дерби – это игра между двумя командами из одного города. Немцев это, кстати, уже давно не смущает. Клубы разошлись миром, если ничью 2:2 можно так назвать.

    Но даже такие интересные матчи остались в тени нефутбольного события в нашем футболе – очередное заседание суда по делу Кокориных и Мамаева.

    Следствие продолжается. Суд отказался отпускать Мамаева с Кокориным 8 декабря и продлил срок заключения в СИЗО на два месяца – до 8 февраля, полагая, что на свободе футболисты могут продолжить свою преступную деятельность.

    Наш главный редактор Николая Яременко объясняет, почему суд поступил правильно.

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с некоторыми футболистами команды записали видео поддержки в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева, арест которых продлили до 8 февраля 2019 года. Вы не поверите, но общественное мнение уже склоняется на сторону игроков. Россияне начинают жалеть Кокорина с Мамаевым. Все это работает.

    Немного трансферных новостей. Утром в Турции сообщили, что «Галатасарай» договорился о переходе нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Якобы действующие чемпионы Турции готовы подписать с 31-летним бразильцем соглашение на три с половиной года. Теперь «Галатасараю» необходимо договориться о трансфере со «Спартаком». Турецкая сторона предлагает компенсацию за Адриано в размере четырех миллионов евро.

    «Спартак», что ему обычно несвойственно, тут же отреагировал на новость. Красно-белые выступили с опровержением слухов, пришедших из Турции. Интересно, они теперь на каждую турецкую «утку» будут так реагировать? Или в этой новости есть что-то особенное?

    А вот трансферная новость, которую красно-белые не стали опровергать. Два игрока «Рубина» могут покинуть команду и перейти в «Спартак». Московский клуб якобы претендует на полузащитника Игоря Коновалова и защитника Егора Сорокина. Отмечается, что 22-летний Коновалов также входит в сферу интересов «Зенита».

    «Рубин» может покинуть еще один игрок. Защитник «Рубина» Федор Кудряшов может продолжить карьеру в «Краснодаре». Контракт Кудряшова с «Рубином» рассчитан до лета следующего года, после чего он может уйти из клуба бесплатно.

    Андрей Аршавин, хоть всегда и уверял, что тренером не будет, может изменить свое решение. На это надеются в Казахстане. Председатель алма-атинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев готов предложить бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину должность тренера в академии клуба. Рано или поздно это может оказаться кстати, ведь футболисту еще долго предстоит выплачивать алименты.

    #Футбол-Россия#рпл#фк спартак#фк зенит#фк локомотив#фк краснодар#фк ростов#мамаев павел#кокорин александр#адриано луис#фк галатасарай#фк рубин#аршавин андрей
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта