Футбол 06 декабря 2018 09:48 Источник: «Советский спорт»

«Спартак» борется за Адриано, а Кокорин и Мамаев могут продолжить преступления

В российском футболе давненько не происходили «первые в истории» вещи. Накануне произошли – сразу три. Российские клубы провели первые четвертьфинальные матчи Кубка России по новой двухматчевой системе. В Москве «Урал» вновь не проиграл «Спартаку» - 2:2. Пока что у Кононова, хоть и не катастрофа, но все идет не так гладко, как планировалось.

«Локомотив» тоже в Москве играл с «Рубином». Первый тайм получился крайне скучным, а во втором Юрий Семин слегка изменил тактику, выпустил на поле Антона Миранчука. И команда задвигалась. «Локо» одержал чисто тренерскую победу и перед вторым матчем теперь считается фаворитом, а ведь многие всерьез полагали, что будут две безголевые ничьи.

Настоящей вишенкой на торте стал матч между «Краснодаром» и «Ростовом». В последнее время у нас все более четко оформляется такое понятие, как «южное дерби», хоть оно и слегка противоречит нормам русского языка, где дерби – это игра между двумя командами из одного города. Немцев это, кстати, уже давно не смущает. Клубы разошлись миром, если ничью 2:2 можно так назвать.

Но даже такие интересные матчи остались в тени нефутбольного события в нашем футболе – очередное заседание суда по делу Кокориных и Мамаева.

Следствие продолжается. Суд отказался отпускать Мамаева с Кокориным 8 декабря и продлил срок заключения в СИЗО на два месяца – до 8 февраля, полагая, что на свободе футболисты могут продолжить свою преступную деятельность.

Наш главный редактор Николая Яременко объясняет, почему суд поступил правильно.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с некоторыми футболистами команды записали видео поддержки в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева, арест которых продлили до 8 февраля 2019 года. Вы не поверите, но общественное мнение уже склоняется на сторону игроков. Россияне начинают жалеть Кокорина с Мамаевым. Все это работает.

Немного трансферных новостей. Утром в Турции сообщили, что «Галатасарай» договорился о переходе нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Якобы действующие чемпионы Турции готовы подписать с 31-летним бразильцем соглашение на три с половиной года. Теперь «Галатасараю» необходимо договориться о трансфере со «Спартаком». Турецкая сторона предлагает компенсацию за Адриано в размере четырех миллионов евро.

«Спартак», что ему обычно несвойственно, тут же отреагировал на новость. Красно-белые выступили с опровержением слухов, пришедших из Турции. Интересно, они теперь на каждую турецкую «утку» будут так реагировать? Или в этой новости есть что-то особенное?

А вот трансферная новость, которую красно-белые не стали опровергать. Два игрока «Рубина» могут покинуть команду и перейти в «Спартак». Московский клуб якобы претендует на полузащитника Игоря Коновалова и защитника Егора Сорокина. Отмечается, что 22-летний Коновалов также входит в сферу интересов «Зенита».

«Рубин» может покинуть еще один игрок. Защитник «Рубина» Федор Кудряшов может продолжить карьеру в «Краснодаре». Контракт Кудряшова с «Рубином» рассчитан до лета следующего года, после чего он может уйти из клуба бесплатно.

Андрей Аршавин, хоть всегда и уверял, что тренером не будет, может изменить свое решение. На это надеются в Казахстане. Председатель алма-атинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев готов предложить бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину должность тренера в академии клуба. Рано или поздно это может оказаться кстати, ведь футболисту еще долго предстоит выплачивать алименты.