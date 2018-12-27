«Спартак» продает лучшего бомбардира, а Глушаковым занялись в ФСБ

Футбол 27 декабря 2018 08:20 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

По зимней традиции начнем с трансферов. Чтобы не расписывать половину статьи про московский «Спартак», мы в отдельном списке собрали «расстрельный» список Кононова – футболистов, который стоят на выход в красно-белом клубе.

И все равно новости о трансферах с красно-белым оттенком, которые не попали в первый материал, остаются. Вот, например, подробности по поводу Романа Еременко и Ивелина Попова. Все ожидали увидеть их в «Рубине», но первым подсуетиться может «Ростов».

К Джано Ананидзе интерес проявляют самарские «Крылья Советов», которые могут неплохо подняться на «гаражной распродаже в «Спартаке».

Все, о ком написано выше, выражаясь словами классика, - отработанный материал. Но как быть с лучшим бомбардиром «Спартака-2» Владиславом Пантелеевым? «Спартак» отзаявил футболиста и ожидается, что он в ближайшее время подпишет полноценный контракт с казанским «Рубином». Этот трансфер как понимать?

Кого же из них мы подпишем?🤔



▶️ https://t.co/CIKXr8r8go — «Рубин» Казань (@fcrk) 26 декабря 2018 г.

Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко попал в сферу интересов «Локомотива» и «Рубина». Контракт 28-летнего защитника с «Астаной» рассчитан до 2020 года, однако клуб из столицы Казахстана готов расстаться с футболистом. Стоимость Шомко оценивается в 2,5 миллиона евро.

Интересный «трансфер» может состояться в «Оренбурге». Клуб может возглавить… Массимо Каррера. Слухи об этом появились на фоне информации, что спортивным директором команды станет итало-казахский агент Марко Трабукки – приятель итальянского тренера. Верится в такой поворот (мы про Карреру) с трудом, но чем, как говорится, черт не шутит.

Странные дела творятся в Крыму, который вроде и наш, а вроде как и не совсем наш. Там в турнире приняли участие два российских клуба. Теперь ФИФА наезжает на РФС. Дело может принять серьезный оборот. В лучшем случае нагоняй получат команды, «Сокол» и «Анжи-2», в худшем – пострадает весь наш футбол.

Ох уж эти аббревиатуры… От ФИФА – к ФСБ. Федеральная служба безопасности должна проверить обвинения Глушакова в даче взятки полицейским. Представители Дарьи Глушаковой предоставили правоохранительным органам аудиозаписи признаний футболиста красно-белых в том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали уголовное дело против него.

Традиционная рубрика «Вести из СИЗО» на этот раз не принесла нам хороших новостей. Оказывается, матч между командой смотрителей «Бутырки» и сборной заключенных с Кокориным и Мамаевым в составе, не только не состоится, но даже никогда не планировался. И как нам теперь жить с этой информацией?