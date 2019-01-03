«Спартак» покупает еще одного африканца, а аргентинцы бегут из «Зенита»

Футбол 03 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

В рубрике «Пока вы пили» «Советский спорт» рассказывает о главных новостях первых дней 2019 года. Начать предлагаем с трансферов.

Кристиан Пулишич переходит из дортмундской «Боруссии» в «Челси» – и это не слух, а свершившийся факт. Правда, присоединится игрок к лондонскому клубу только летом, доиграв сезон в составе «шмелей». Сумма сделки – 64 млн евро.

Самое интересное, что в «Челси» не все рады такому повороту событий. И речь не о будущих конкурентах Пулишича на позиции, а о главном тренере английского клуба. Итальянский специалист Маурицио Сарри высказывался против покупки полузащитника, но руководство решило по-другому.

Еще один свершившийся трансфер – переход 18-летнего игрока в «Реал» на правах аренды. Нападающий «Мелильи» Мохамед Миззиан стал футболистом «Реала». Мадридцы арендовали игрока с правом выкупа по окончании нынешнего сезона. «Реал» несколько месяцев просматривал Миззиана, который выходил в основном составе «Мелильи» в матче 1/16 Кубка Испании против «Реала», который завершился победой столичной команды со счетом 6:1.

Минус один в «Спартаке»… Хавбек Сергей Еременко исключен из заявки столичного клуба для участия в матчах РПЛ. Напомним, красно-белые арендовали 19-летнего футболиста у юрмальского «Спартака» в феврале 2018 года до 31 декабря 2018 года. В текущем сезон он выступал за «Спартак-2», проведя 6 матчей в ФНЛ.

Зато красно-белые могут пополниться еще одним футболистом с африканского континента. «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Гента» Дилану Бронне. Главным претендентом на 23-летнего игрока сборной Туниса пока считается «Лион», который рассматривает возможности усиления перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Также Бронном интересуются другие клубы лиги 1, итальянский «Сассуоло» и турецкий «Галатасарай».

Полузащитник «Сент-Этьена» Уле Сельнес попал в сферу интересов «Зенита». Стоимость 24-летнего норвежца, контракт которого рассчитан до июня 2020 года, оценивается в восемь миллионов евро. Сельнес в текущем сезоне в составе «Сент-Этьена» принял участие в 18 играх во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Также на его счету 23 матча за сборную Норвегии и два гола.

Хавбек «Лиона» Люка Тузар может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Согласно источнику, в услугах 21-летнего игрока заинтересован «Зенит», который обсудил вопрос его перехода с руководством «ткачей». Правда, «Лион» не планирует отпускать своего игрока посреди сезона. Интересно, сколько им надо предложить, чтобы они поменяли свое решение?

В «Зените» зимой могут быть и потери. Полузащитник Матиас Краневиттер и нападающий Эмилиано Ригони могут перейти в «Ривер Плейт». Аргентинский клуб намерен серьезно усилить состав в предстоящее межсезонье. В число возможных покупок входят Краневиттер и Ригони, который в данным момент играет за «Аталанту» на правах аренды. Сообщается, что «Ривер Плейт» хотел бы видеть в своем составе и Себастьяна Дриусси, но вероятность его перехода оценивается очень низко.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев близок к переходу в «Трабзонспор». Оздоев подписался на инстаграм президента «Трабзонспора» Ахмета Агаоглу. Ранее сообщалось, что к 26-летнему футболисту проявляют «Крылья Советов» и четыре зарубежных клуба: бельгийские «Брюгге» и «Гент», а также турецкие «Трабзонспор» и «Сивасспор».

«Краснодар» отклонил предложение турецкого «Бешикташа» о продаже полузащитника Шарля Каборе, несмотря на то, что контракт игрока с клубом истекает летом и он сможет покинут команду бесплатно. «Бешикташ» был готов заплатить «Краснодару» за переход Каборе в период зимнего трансферного окна. Но «горожане» не хотят отпускать африканца и отвергли предложение.

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас близок к переходу в «Монако». Уже на следующей неделе известный испанец может стать партнером Александра Головина. Напомним, монегасков сейчас тренирует Тьерри Анри, бывший партнер 31-летнего испанца по «Арсеналу».

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Милане». В ближайшие недели руководство «россонери» должно определиться, будет ли клуб вести переговоры по переходу 32-летнего португальца. Напомним, контракт Фернандеша с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2019 года. Таким образом, уже сейчас он может вести переговоры с другими клубами без разрешения действующих чемпионов России.

«Ювентус» интересуется нападающим французского «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Сделка маловероятна, но возможна. УЕФА ведет расследование касательно нарушения «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей. В случае, если вина парижан будет доказана, клубу придется продать Неймара или Мбаппе. Французского форварда оценивают в 200 миллионов евро.

В Европе продолжают подводить итоги ушедшего 2018 года. Голкипер ЦСКА и бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев вошел в десятку лучших вратарей мира по версии французского издания L’Equipe. 32-летнего Акинфеева отметили за великолепную игру на домашнем чемпионате мира, особенно – за матч 1/8 финала с Испанией (1:1, по пенальти – 4:3), а также за две сухие победы над «Реалом» (1:0, 3:0) в Лиге чемпионов.

УЕФА представил список из пятидесяти молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2019 году и обрести статус звезд. Отмечается, что среди прочих оказались два российских игрока – полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов. Оба представляют московский ЦСКА. В рейтинг также включены три украинских футболиста: вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко и хавбек киевлян Николай Шапаренко.