Азбука Андронова. «К» – Карпин: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 20 января 2019 01:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Работа Валерия Карпина в «Ростове» – на мой взгляд, один из интереснейших трендов сезона в РПЛ. Во-первых, Карпин сам по себе очень яркий персонаж. Во-вторых, «Ростов» в последние годы почувствовал вкус к большому футболу. Началось все с Миодрага Божовича, выигравшего Кубок России. Затем, правда, клуб едва не вылетел, а потом Курбан Бердыев (он его и спас), вывел дончан в Лигу чемпионов. Где была обыграна «Бавария». Не сомневаюсь, что Карпин тоже хочет по окончании сезона получить путевку в еврокубки.

Его амбициозность не подвергалась сомнению с первых дней работы в «Спартаке». Но тогда Карпин все же был больше недавно закончившим собственные выступления футболистом, чем тренером. Обратите внимание, насколько более «тренерским» сейчас стал язык Карпина, и тематика его высказываний, например, в послематчевых флеш-интервью.

Мир футбола порой полон предрассудков. Например, считается, что тренер, поработавший с настоящими «большими» клубами уже не должен опускаться уровнем ниже, принимать команды, решающие совсем другие задачи. Якобы это наносит урон его репутации, обесценивает его. Карпин на все предрассудки чихать хотел, еще будучи игроком. Он делает так, как хочет он, а как к этому относятся другие – это их проблемы. И когда он принял сначала «Мальорку», а затем армавирское «Торпедо», многие решили – все, покатился с горы, и больше ему сюда не вернуться.

Между тем, для тренера любой опыт – идет в копилку. Особенно, если опыт нов. Мне кажется, и «Мальорка» и «Торпедо» обогатили инструментарий Карпина, позволили ему по-новому взглянуть на некоторые аспекты своей работы. Ведь как ни крути, а в «Спартак» он пришел, будучи к ней не очень-то готов. Образно говоря, не поднялся на пятый этаж, а разом запрыгнул туда с земли.

Так же надо понимать, какая обстановка царила тогда в «Спартаке». И с кем Карпину пришлось иметь дело – как с руководством, так и с игроками. И здесь как раз был нужен опыт – чтобы управиться со всем хозяйством.

Теперь у Карпина он есть. И у него совершенно другой подбор футболистов – не исключено, что более подходящий ему ментально. Те, кто играет в «Ростове», как правило, довольно далеки от иллюзий, «закидонов» и прочих атрибутов «футболистов с небосклона». Они очень хорошо понимают свою задачу, понимают, за что им платят деньги, знают, как их заработать. Заработать, а не просто снять с карточки.

В команде немало ветеранов. Гацкан, Калачев, Абаев, Ионов. Кто-то более бит жизнью, кто-то менее – но это качественные бойцы, на них можно положиться. Да, исполнительского мастерства этому составу порой не хватает, но он не убирает ноги, не витает в облаках, и всегда борется. Очень показательным был первый четвертьфинал Кубка России против «Краснодара», где ростовчане свели матч к ничьей, уступая по ходу 0:2.

Практически уверен, что в «Ростове» на теоретических занятиях Карпину не приходится останавливать запись и спрашивать: почему игрок ковыряет пальцем в носу, когда на наши ворота идет атака. В «Спартаке» такое бывало. В общем, Карпин хорошо подошел «Ростову», а «Ростов» – ему.

Думаю, на развитие именно тренера Карпина повлияла и работа на телевидении. С точки зрения личностных качеств он остался тем же – колючим, не лезущим за словом в карман, не стесняющимся высказать что-то непопулярное или прямо указать подопечному его место. Он таким был всегда. Но телевидение наверняка добавило ему и элементарного словарного запаса, и понимания, когда, как и что из своего «мысленного продукта» использовать.

Нельзя быть уверенным, что «Ростов» добьется какого-то титула, или даже просто попадет в Европу – в чемпионате полдюжины команд сильнее его. Но в первой части сезона за ним было очень интересно наблюдать. А кубковая игра с «Зенитом» вообще стала одним из самых запоминающихся событий.

Не думаю, что с возрастом, или рождением ребенка Карпин начнет обходить «острые углы». Сейчас «Ростов» не декларирует никаких целей открыто, но у его тренера наверняка есть полное понимание того, куда он стремится.

Кстати, вот еще одно предположение – когда (а рано или поздно это непременно случится) Станислав Черчесов покинет сборную России – среди кандидатов наверняка будет рассматриваться и Карпин. И это уже будут не просто желания и фантазии его друзей. Но до этого момента Валерия Георгиевича еще ждет много «ступеней развития». Одной из которых станет концовка сезона. Во всех турнирах.