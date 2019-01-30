Зе Луиш лишил себя шансов на трансфер, а из «Зенита» бежит еще один аргентинец

Футбол 30 января 2019 09:26 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Главное событие российского футбола накануне – заключительный матч коммерческого турнира, который по сути являлся финалом. Победитель становился и победителем турнира. В итоге «Спартак» разгромил «Локомотив» со счетом 4:0. Сразу два гола и по сути результативную передачу на свой счет записал Зе Луиш. Теперь игрока уж точно не продадут в Турцию за 10 млн евро. А глава «Спартака» Леонид Федун и вовсе сказал, что заплатить за Зе должны, как за «Передеса».

На всякий случай мы все же собрали несколько интересных вариантов замены. Особенно привлекательные последние два. Если хотя бы один из них имеет право на жизнь, то Зе надо отдавать миллионов за 15, не задумываясь. Ну или красно-белые должны прямо сейчас предложить игроку из Кабо-Верде контракт, чтобы он не сожалел об упущенных возможностях.

Продолжают подготовку к сезону и московские армейцы. В рамках товарищеского матча московский ЦСКА на сборе в Испании обыграл датский «Норшелланн» со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Федор Чалов (11-я минута, пен.) и Иван Обляков (38), а у датчан единственный мяч забил Андреас Ольсен (61).

Свой первый гол за «Монако» спустя почти полгода после перехода забил Александр Головин. Произошло это в матче Кубка Франции против «Генгама». К сожалению, монегаскам это не помогло. Они сыграли вничью 2:2, а по пенальти проиграли и лишились последнего шанса попасть в еврокубки.

Теперь – к трансферам. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес официально стал игроком «ПСЖ». Об этом сообщает пресс-служба французской команды. 24-летний аргентинец провел медицинский осмотр в Дохе, после чего подписал контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2023 года. Паредес будет играть в парижском клубе под 8-м номером. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит «Зениту» 50 млн евро за трансфер полузащитника.

Кроме того, «Зенит» и «Ростов» договорились о переходе центрального защитника Ивана Новосельцева. Новосельцев будет выступать в «Ростове» на правах аренды до конца сезона-2018/19. Первую часть сезона защитник, принадлежащий «Зениту», провел в «Анжи».

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в ближайшее время может перейти в мексиканский клуб, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Согласно источнику, «Америка» предложила за игрока 9 млн евро, что устроило руководство питерской команды. Отмечается, что стороны близки к соглашению.

«Зенит» работает не только на выход, но и на вход. Уже был куплен Ярослав Ракицкий. Вот так в Россию украинского футболиста проводили люди, которые совсем недавно пели ему хвалебные оды, когда он играл за сборную.

Кроме того, мы вспомнили самых ярких украинских футболистов, когда-либо игравших в России.

Также мы присмотрелись к чемпионату Украины повнимательнее и нашли еще несколько футболистов, которые могли бы приглянуться отечественным клубам.

Еще пара трансферных слухов из «Зенита». Похоже, в Питере уже знают, на что пойдет часть денег, вырученных от продажи Паредеса. Клуб договорился о переходе аргентинского защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи. Сине-бело-голубые заплатят «Спортингу» 16 млн евро за трансфер 27-летнего защитника. Сумма может вырасти еще на 4 млн евро за счет бонусов. Зарплата Акуньи в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.

Нападающий «Урала» Артем Юсупов может перейти на правах аренды в «Зенит». Рассматривается вариант, что 21-летний форвард доиграет сезон во второй команде петербуржцев в ФНЛ. Ранее интерес к нападающему проявляли «Факел», «Балтика» и «Тюмень».

Полузащитник «Рустави» Хвичи Кварацхелия присоединится к «Локомотиву» на сборе в Марбелье. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что клуб подписал контракт с 17-летним грузинским игроком.

Полузащитник бразильского клуба «Васко да Гама» Лукас Сантос попал в сферу интересов московского ЦСКА. «Васко» уже отклонил первое предложение ЦСКА по трансферу 19-летнего Сантоса, но армейцы сохраняют интерес к футболисту и намерены сделать повторное предложение.

Во вторник Черемушкинский суд Москвы отказал полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову в уменьшении размера алиментов. Адвокат бывшей супруги футболиста Оксаны Сергей Жорин сообщил, что Тарасов будет ежемесячно выплачивать на содержание дочери от первого брака 480 тысяч рублей.