Смолова в «Спартак», а Мамаев возвращается на футбольное поле - Советский спорт
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Футбол08 февраля 2019 09:16Источник: «Советский спорт»

Смолова в «Спартак», а Мамаев возвращается на футбольное поле

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

По традиции начнем дайджест вчерашних материалов с товарищеских матчей наших клубов. Футболисты московского «Динамо» разошлись миром в товарищеском поединке с японским клубом «Сенан Беллмаре». В составе столичного клуба гол на 79-й минуте забил полузащитник Вячеслав Грулев. Через минуту соперник отыгрался и установил окончательный счет в матче. «Сенан Бельмаре» в минувшем сезоне чемпионата Японии занял 13-е место.

ЦСКА разгромил норвежскую команду «Согндал» в товарищеском матче (3:0). В составе победителей отличились словенский хавбек Яка Бийол, оформивший дубль, а также японский форвард Такума Нисимура.

Футболисты «Уфы» сыграли вничью с болгарским «Левски» в заключительном матче второго учебно-тренировочного сбора на Кипре (0:0). Игроки получат несколько дней выходных, после чего отправятся на заключительный учебно-тренировочный сбор в испанский Бенидорм 12 февраля.

Во время своего пятидневного сбора в Испании «Ньюкасл» проведет товарищескую встречу с московским ЦСКА. Сразу по окончании матча премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», которая состоится в понедельник, команда Рафаэля Бенитеса отправится на сборы в Испанию, где 16 февраля проведет контрольную встречу против ЦСКА.

«Рубин» опубликовал список соперников на третьем сборе в Турции. 13 февраля команда Курбана Бердыева встретится с «Шахтером» из Беларуси. Спустя три дня, 16 февраля, казанцы сыграют с «Оренбургом». 19 февраля «Рубин» проведет матч с «Тоболом» из Казахстана, а завершится сбор матчем с московским «Динамо», который состоится 23 февраля.

В отличном матче все же примет участие Павел Мамаев. Футболист сыграет в СИЗО в День всех влюбленных. Футболист сыграет за несколько составов в командах заключенных против команд надсмотрщиков.

Во вполне себе официальном матче отличился российский футболист Денис Черышев. Футболисты его «Валенсии» в гостях сыграли вничью с «Бетисом» (2:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании. В составе «Бетиса» голами отметились Лоренсо Морон и Хоакин Санчес. У «Валенсии» отличились Денис Черышев и Кевин Гамейро. Ответная встреча пройдет 28 февраля на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Теперь – к трансферам. Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва продолжит карьеру в чемпионате Бразилии. «Краснодар» и «Сантос» согласовали трансфер полузащитника сборной Перу.

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил о желании тульского клуба заключить полноценный контракт с полузащитником ЦСКА Александром Макаровым. На данный момент футболист находится в расположении команды на зимнем сборе в Турции.

Мы подобрали для «Спартака» пять заманчивых трансферных целей на лето. Все игроки – бывшие подопечные Олега Кононова. Все они вызывались в сборную России. Четверых из них можно подписать совершенно бесплатно. Пятый – Федор Смолов.

Сразу несколько не самых приятных новостей. Две из них – про травмы. Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо в четверг пропустил тренировку команды на сборе в Испании. Парагваец получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра в товарищеском матче с «Актобе» (2:2) и занимался в отеле с физиотерапевтом.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию в связи с повреждением медиального мениска. Операция прошла успешно, а сроки возвращения игрока в общую группу будут определены позднее. В текущем сезоне Кучаев провел в составе ЦСКА пять матчей во всех турнирах.

Третья печальная новость – откат сборной России после триумфального взлета в рейтинге ФИФА. В феврале мы потеряли две строчки и опустились на 50-е место.

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