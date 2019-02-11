«Спартак» ждет вратарская проблема, а Головин снова получил травму  

Футбол 11 февраля 2019 08:42 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

По зимней традиции начинаем с товарищеских матчей. Вернее, с товарищеского матча… «Локомотив» победил норвежский «Хаугесунн» (3:1) на сборе в Марбелье. На первой минуте счет в матче открыл полузащитник Алексей Миранчук. Незадолго до перерыва португалец Эдер удвоил преимущество действующих чемпионов России. В начале второго тайма норвежцы отыграли один мяч, однако Антон Миранчук восстановил разницу в два мяча.

Теперь – к официальным встречам. «Витесс» проиграл «Гронингену» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Голландии на «Хитачи Стэдион». Единственный гол гостей на счету алжирца Уссамы Дарфалу, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев. В третьем матче подряд команда Леонида Слуцкого пропустила на последней минуте – решающий гол забил полузащитник Мохамед Эль-Ханкури.

Александр Головин тоже провел матч за «Монако». Но россиянин не смог доиграть его до конца. В матче 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2) полузащитник получил сильный ушиб голеностопа. 11 февраля 22-летний хавбек пройдет медицинское обследование, после чего станут известны сроки восстановления.

Кстати, раз уж заговорили о Головине… Во Франции опубликовали рейтинг зарплат «Монако». Полузащитник сборной России получает во Франции 225 тысяч евро в месяц. Самым высокооплачиваемым футболистом клуба является форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао (750 тысяч евро). На второй позиции расположился испанский хавбек Сеск Фабрегас (600 тысяч евро), а замкнул тройку лучших защитник сборной Польши Камил Глик, который получает 290 тысяч евро.

В «Спартаке» тоже проблемы с травмами. Голкипер Александр Селихов и полузащитник Лоренсо Мельгарехо не тренировались со «Спартаком» в воскресенье на сборе в Белеке. Селихов, попросивший в матче со «Слованом» замену в первом тайме из-за боли в спине, был освобожден от работы. А Мельгарехо, повредивший приводящую мышцу бедра в контрольном матче с «Актобе» (2:2), остался в гостинице и занимался в бассейне с физиотерапевтом.

«Зенит» свои сборы завершил. Более того, во вторник питерскому клубу уже проводить матч 1/16 финала Лиги Европы в Турции. Первый матч 1/16 финала «Фенербахче» – «Зенит» будет обслуживать французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке. 42-летнему судье будут помогать ассистенты Гийом Дебар и Жюльен Паселли, дополнительные ассистенты мори Дельрю, Жером Мигельгорри, а также четвертый арбитр Сириль Мюнье.

Перейдем к трансферам и трансферным слухам. Наш чемпионат может пополниться еще одним украинским футболистом. Форвард донецкого «Шахтера» Владислав Кулач, выступающий на правах аренды за «Ворсклу», может перебраться в чемпионат России. Футболист получил предложение от красноярского «Енисея». Боссы российского клуба уже контактировали с коллегами из донецкого «Шахтёра» на предмет возможного перехода. Вероятность трансфера 25-летнего украинского форварда достаточно высока.

Защитник сборной Перу Кристиан Рамос может перебраться в чемпионат России. 30-летний футболист заявил об интересе российских клубов. Также он получил предложения из MLS и Перу. При этом Рамос отметил, что наиболее интересным вариантом для него является переезд в США.

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Федеральное агентство новостей. 25-летний венесуэлец рассматривается «быками» в качестве основного варианта усиления центра обороны. Клубы продолжает обсуждать сумму трансфера, которая может составить четыре миллиона евро.

Бывший защитник «Зенита» Евгений Чернов продолжит карьеру в «Ростове». 26-летний футболист подписал контракт с ростовчанами, рассчитанный на 3,5 года.Евгений – воспитанник томского футбола. Выступал за «Томь», «Газовик», «Химик», «Енисей», «Тосно» и «Зенит», который покинул в январе текущего года.