Экс-капитан «Спартака» ищет работу, а РЖД дарит «Локомотиву» миллиарды

Футбол 15 февраля 2019 09:37 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Главное футбольное событие прошедшего дня – уникальный матч, который состоялся в московском СИЗО «Бутырка». В игре приняли участие заключенные одной из камер, среди которых был и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Павел забил семь мячей – три за одну команду и четыре – за другую. Один из голов Павел забил красивым ударом через себя в падении. Матч Мамаев посвятил своей супруге Алане.

Игра Павла в СИЗО затмила даже первый матч в сезоне его клуба, который «Краснодар» проводил против немецкого «Байреа» в 1/16 финала Лиги Европы. В отличие от первого матча, в этом голов забито не было вообще, хотя обе команды показали хороший футбол.

В другом матче «Валенсия» Дениса Черышева победила португальский «Спортинг». На счету полузащитника сборной России гол и результативная передача.

Хорошие новости пришли и от еще одного россиянина, выступающего в Европе. Александр Головин уже приступил к тренировкам с мячом после своей очередной травмы, которую он получил во встрече чемпионата Франции.

Правда, у Александра в клубе стало на одного соотечественника меньше. Вице-президент «Монако» Вадим Васильев покидает свой пост, об этом сообщил владелец клуба Дмитрий Рыболовлев.

Васильев пополнил ряды безработных. Мы изучили эти ряды и нашли там немало именитых футболистов с российским паспортом, которые в данный момент находятся в поиске клуба. Среди них есть даже бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Динияр Билялетдинов, который в одном матче даже выводил на поле «Спартак» с капитанской повязкой.

Без работы какое-то время проведет испанский защитник Сесар Навас. Футболист так и не приехал в расположение «Рубина» на зимние сборы, Клуб сначала расторг с игроком контракт, а в день своего 39-летия футболист объявил о завершении карьеры.

Тульский «Арсенал» не смог договориться с ЦСКА о переходе полузащитника Александра Макарова. Игрок проведет остаток сезона в курском «Авангарде» на правах аренды. Напомним, 22-летний футболист в этом сезоне не выходил на поле, так как восстанавливался от разрыва крестообразной связки колена.

В России состоялся важный переход. московское «Динамо» вновь перешло из рук в руки. Речь идет об обратном трансфере – спортивное общество вернуло клуб банку ВТБ.

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» на своей странице ВКонтакте опубликовало отчет о поездке в Стамбул, на котором произошло нападение на фанатов петербургского клуба. Питерские фанаты утверждают, что в нападении на них с турецкой стороны принимали участие как минимум три фаната махачкалинского «Анжи».