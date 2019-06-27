Немыслимый гол Руни, позор «Спартака» и тема лимита. Главное за сутки 

Руни забил со своей половины поля

Самое популярное видео утра - Уэйн Руни забивает сумасшедший гол со своей половины поля. Уэйн Руни -- лучший бомбардир в истории сборной Англии (53 гола) и «Манчестер Юнайтед». Сейчас он играет в США за «Ди Си Юнайтед» -- клуб из города Вашингтон, выступающий в MLS--высшей футбольной лиге США и Канады. Напомним, что последним европейским клубом для Руни был «Эвертон», с которым он расстался в 2018 году. Гол, который все обсуждают сегодня, Руни забил в матче с «Орландо», на 10-й минуте игры. Произошло это в самом начале контратаки черно-красных. Форвард черно-красных, начиная контратаку, увидел что вратарь соперника вышел из ворот на значительное расстояние и не добежав до центральной линии ударил по воротам. Расчет бывшего капитана сборной Англии оказался точен.

WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 — Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.

Подобное чудо не так давно произошло в полуфинале Кубка Малайзии. На третьей минуте компенсированного времени французский защитник Херольд Гулон забил со штрафного со своей половины поля. Гулон известен по выступлением за «Ле Ман» и «Блекберн». Также на его счету три матча за молодежную сборную Франции.

Новая схема лимита на легионеров 8+17

Вчера состоялся судьбоносный исполком РФС, решение которого не перестанут обсуждать еще очень долго. Конечно, речь об изменении лимита на легионеров на схему 8+17, которая начнет действовать через сезон. Это смягчение или ужесточение? Пойдет на пользу нашему футболу или навредит? об этом весь день рассуждали наши эксперты, мы собрали их мнение в одну кучу, выбирайте, чье вам интереснее всего. А вот здесь описано что вообще произошло и как будут с этим справляться клубы. Ясно одно, что для некоторых команд новые правила ничего не изменят, для других они станут большой проблемой.

«Спартак» опять проиграл

Это произошло на предсезонном турнире в Австрии. Вот здесь подробно все описано.

Напомним, в Австрии собрались четыре российских топ-клуба. Помимо красно-белых это еще «Ростов», ЦСКА и «Краснодар».

Первое поражение в сезоне красно-белым нанес «Ростов» во главе с Валерием Карпиным.

Олег Кононов, главный тренер московского клуба, сказал, что в этом результате ничего страшного нет, предсезонные турниры вообще нужны не для побед, а для создания команды.

В этой игре состоялось знаменательное для красно-белых событие: за них дебютировал форвард Эсекьель Понсе. Он вышел на замену, но удивить оборону «Ростова» ему ничем не удалось.

Сегодня - вторая игра, не пропустите. В целом расписание турнира выглядит так. Как мы видим, центральный день - 30 июня: будут сыграны сразу два дерби российской премьер-лиги: московское и южное.

27 июня

«Краснодар» – ЦСКА

30 июня

«Краснодар» – «Ростов»

«Спартак» – ЦСКА

3 июля

ЦСКА – «Ростов»

4 июля

«Спартак» – «Краснодар»

Получит ли Проворов 36 миллионов?

И о хоккее. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов этим летом подпишет свой первый серьезный контракт. Он отыграл за «Филадельфию» три сезона и стал ограничено свободным агентом. В конце июня Проворов получил квалификационное предложение от клуба. Детали нового соглашения пока неизвестны. Но на что може рассчитывать 22-летний ярославец? Североамериканские специалисты склоняются к тому, что Проворов получит шестилетний контракт на 6 миллионов долларов в год - то есть в общей сложности 36 миллионов.

Что ждет россиянок на Евробаскете-2019?

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