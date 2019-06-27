Немыслимый гол Руни, позор «Спартака» и тема лимита. Главное за сутки 

Самое популярное видео утра - Уэйн Руни забивает сумасшедший гол со своей половины поля. Уэйн Руни -- лучший бомбардир в истории сборной Англии (53 гола) и «Манчестер Юнайтед». Сейчас он играет в США за «Ди Си Юнайтед» -- клуб из города Вашингтон, выступающий в MLS--высшей футбольной лиге США и Канады. Напомним, что последним европейским клубом для Руни был «Эвертон», с которым он расстался в 2018 году. Гол, который все обсуждают сегодня, Руни забил в матче с «Орландо», на 10-й минуте игры. Произошло это в самом начале контратаки черно-красных. Форвард черно-красных, начиная контратаку, увидел что вратарь соперника вышел из ворот на значительное расстояние и не добежав до центральной линии ударил по воротам. Расчет бывшего капитана сборной Англии оказался точен.
WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3— Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.
Подобное чудо не так давно произошло в полуфинале Кубка Малайзии. На третьей минуте компенсированного времени французский защитник Херольд Гулон забил со штрафного со своей половины поля. Гулон известен по выступлением за «Ле Ман» и «Блекберн». Также на его счету три матча за молодежную сборную Франции.
Вчера состоялся судьбоносный исполком РФС, решение которого не перестанут обсуждать еще очень долго. Конечно, речь об изменении лимита на легионеров на схему 8+17, которая начнет действовать через сезон. Это смягчение или ужесточение? Пойдет на пользу нашему футболу или навредит? об этом весь день рассуждали наши эксперты, мы собрали их мнение в одну кучу, выбирайте, чье вам интереснее всего. А вот здесь описано что вообще произошло и как будут с этим справляться клубы. Ясно одно, что для некоторых команд новые правила ничего не изменят, для других они станут большой проблемой.
Это произошло на предсезонном турнире в Австрии. Вот здесь подробно все описано.
Напомним, в Австрии собрались четыре российских топ-клуба. Помимо красно-белых это еще «Ростов», ЦСКА и «Краснодар».
Первое поражение в сезоне красно-белым нанес «Ростов» во главе с Валерием Карпиным.
Олег Кононов, главный тренер московского клуба, сказал, что в этом результате ничего страшного нет, предсезонные турниры вообще нужны не для побед, а для создания команды.
В этой игре состоялось знаменательное для красно-белых событие: за них дебютировал форвард Эсекьель Понсе. Он вышел на замену, но удивить оборону «Ростова» ему ничем не удалось.
Сегодня - вторая игра, не пропустите. В целом расписание турнира выглядит так. Как мы видим, центральный день - 30 июня: будут сыграны сразу два дерби российской премьер-лиги: московское и южное.
27 июня
«Краснодар» – ЦСКА
30 июня
«Краснодар» – «Ростов»
«Спартак» – ЦСКА
3 июля
ЦСКА – «Ростов»
4 июля
«Спартак» – «Краснодар»
И о хоккее. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов этим летом подпишет свой первый серьезный контракт. Он отыграл за «Филадельфию» три сезона и стал ограничено свободным агентом. В конце июня Проворов получил квалификационное предложение от клуба. Детали нового соглашения пока неизвестны. Но на что може рассчитывать 22-летний ярославец? Североамериканские специалисты склоняются к тому, что Проворов получит шестилетний контракт на 6 миллионов долларов в год - то есть в общей сложности 36 миллионов.