Газзаев критикует ЦСКА, «Юве» предлагает Роналду новый контракт, УЕФА готовит финал четырех - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 08:14ФутболКузнецов Дмитрий

Газзаев критикует ЦСКА, «Юве» предлагает Роналду новый контракт, УЕФА готовит финал четырех

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

Кокорин был чертовски хорош

Сегодня будет сыгран завершающий матч 22-го тура чемпионата России по футболу, в котором встретятся аутсайдеры чемпионата «Тамбов» и «Крылья Советов». После этого с большой вероятностью турнир будет остановлен, о чем РПЛ, скорее всего, сообщит после совещания во вторник 17 марта. Вчера же состоялись три матча с участием команд, претендующих на попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Главным был матч в Ростове, где команда Валерия Карпина на поле, больше подходящим для пляжного футбола, умудрилась в первом тайме пропустить три мяча от «Локомотива» за 8 минут. Довести игру до победы для подопечных Юрия Семина было делом несложным. Железнодорожники впервые вышли на второе, лигочемпионское место, и если чемпионат на этом остановят и не будут доигрывать после полной победы над коронавирусом, о чем все мы сегодня мечтаем, то в следующем сезоне в Лиге чемпионов наверняка выступят «Зенит» и «Локо».

«Краснодар», занимавший вторую строчку до этого тура, вчера неожиданно проиграл «Сочи», который после прихода Александра Кокорина победил третий раз подряд. Сам бывший узник Бутырки хотя и не забил, но был чертовски хорош и после матча заявил, что чемпионату пора уйти на перерыв и что нечего выделяться от футбольной Европы, где все турниры уже остановили. «Надо добить этот вирус, а потом продолжить играть», – так и сказал Кокорин.

Еще в одной встрече ЦСКА в зимних условиях принимал «Уфу» и провел очередной невыразительный матч, сгоняв по нулям. После игры свою бывшую команду раскритиковал Валерий Газзаев. Он считает, что отсутствие побед у ЦСКА – ошибки при подготовке к сезону, намекая, естественно, на просчеты тренера Гончаренко.

Роналду

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Тем временем в Европе вовсю корректируют планы. Так, УЕФА может провести решающие матчи еврокубков в формате четырех, как в баскетболе, когда четыре финалиста разыгрывают трофей в одном городе. Пока этот вариант рассматривается, что-то конкретное могут объявить завтра.

Вчера вечером также стало известно, что летнее трансферное окно могут перенести в связи с коронавирусом, и откроется оно тогда не в июле, а в августе.

Еще одной трансферной новостью стали планы «Ювентуса» продлить контракт с Криштиану Роналду. Новое соглашение может быть рассчитано до 2024 года, тогда как действующий контракт истекает в 2022-м. Через четыре года Роналду исполнится 39 лет, возраст для футболиста критический, тем более для нападающего. Но Криш, получающий 31 миллион евро в год, пока вроде бы не готов снизить свои зарплатные аппетиты.

Вчера же испанская Marca сообщила, что Роналду отдаст два своих отеля в Португалии под больницы, а также возьмет на себя все расходы по их содержанию, в том числе зарплаты врачей и обслуживающего персонала. Новость успели растиражировать по всему миру. Однако позднее газета удалила эту публикацию со своего сайта. То ли Криш передумал, то ли кто-то запустил неуместный в нынешнее время фейк. Сам футболист находится в Португалии на карантине.

Также новый контракт на улучшенных условиях планирует предложить своему вратарю Марку-Андре тер Штегену «Барселона». Сумма соглашения может составить 6,3 млн евро плюс бонусы. Каталонский клуб хочет удержать немца, на которого претендуют другие топ-клубы.

Другой европейский гранд «ПСЖ» не оставляет попыток переманить голкипера итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. На переход может повлиять возможный уход технического директора миланского клуба Паоло Мальдини, учитывая, что руководителя футбольного отдела Звонимира Бобана уже уволили.

Черышев нарушил карантин

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В выходные вирус был выявлен у экс-защитника «Зенита», вице-чемпиона мира 2014 года в составе сборной Аргентины Эсекиэля Гарая. «Валенсия», за которую он выступает, тут же была отправлена на карантин, который нарушил наш Денис Черышев. Одного из лидеров сборной России заметили во время пробежки по опустевшему городу. В соцсетях на россиянина тут же обрушился вал критики. Денис вроде бы здоров, но паника, конечно, страшная штука.

Чуть позже пресс-служба «Валенсии» уточнила, что COVID-19 был обнаружен у пяти членов команды.

Китайцы готовятся играть в баскетбол

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И напоследок как всегда о хорошем. Пока в мире остановили все главные спортивные турниры, в Китае готовятся их возобновить. Еще 12 марта офис Китайской баскетбольной ассоциации (КБА) заявил, что намерен продолжить чемпионат 2 апреля. Игрокам и тренерам разосланы предписания вернуться в расположение клубов к началу турнира. Причем с серьезными предупреждениями. Это на тот случай, если кто передумает сейчас возвращаться в Китай. В случае саботажа каждый баскетболист или тренер может лишиться возможности выступать в этой стране на срок в два-три года, а то и пожизненно.

КБА настроена решительно. Значит, эпидемия – хотя бы в Поднебесной – действительно идет на спад.

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