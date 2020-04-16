Широков критикует Слуцкого за Евро, в КХЛ приехал тренер-чемпион, батл Уткина и Соловьева - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 апреля 2020 08:00ФутболКузнецов Дмитрий

Широков критикует Слуцкого за Евро, в КХЛ приехал тренер-чемпион, батл Уткина и Соловьева

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

ШИРОКОВ О СЛУЦКОМ: ПОДУМАЛ О СЕБЕ, ЧТО ОН ГЕНИЙ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал Леонида Слуцкого за Евро-2016. О причинах провала во Франции четыре года назад Широков рассуждал в эфире «Матч ТВ».

«После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, все пошло не так с выбора состава... Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нем, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел. Думаю, его настигло жесткое разочарование в ходе турнира по этому поводу».

Своим мнением о турнире четырехлетней давности также поделился голкипер ЦСКА и сборной страны Игорь Акинфеев.

«Виноватых нет, и виноваты все. Мы все провалились, и скрываться от этого нельзя. Не было искринки. Многие предъявляют претензии Слуцкому, что взял не тот состав. Какая разница, кого он взял?» - сказал Акинфеев.

С последним утверждением Игоря трудно не согласиться. Такого ужаса и безысходности в игре сборной, как было на Евро-2016, трудно припомнить. Так что даже не вспоминается, кто выходил на поле.

В АВСТРИИ ФУТБОЛИСТАМ РАЗРЕШИЛИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ

Власти Австрии разрешили футболистам начать тренировочный процесс для подготовки к соревнованиям. Вице-канцлер и министр спорта Вернер Коглер заявил, что профессиональные команды могут возобновить занятия с понедельника 20 апреля.

О том, когда будет возобновлен чемпионат австрийской бундеслиги, пока неизвестно. СМИ высказывали предположения, что футбол сможет вернуться на стадионы в мае, но игры будут проходить без зрителей.

«АВТОМОБИЛИСТ» ВОЗГЛАВИЛ КАНАДЕЦ ПИТЕРС

В КХЛ приехал тренер, который приводил сборную Канады к званию чемпионов мира. Причем сделал это Билл Питерс в России, в 2016 году. Вчера о его назначении «главным» объявил «Автомобилист». С канадским специалистом клуб из Екатеринбурга подписал двухлетнее соглашение, а помогать Питерсу будут Перри Перн и Герман Титов.

Кто же такой Билл Питерс? Первый полноценный опыт порулить клубом НХЛ представился ему в 2014 году. Он возглавил «Каролину», с которой работал четыре сезона подряд, но ни разу не смог вывести команду в плей-офф.

А последней остановкой в НХЛ для Питерса стал «Калгари», откуда тренера попросили в ноябре 2019 года из-за расистских оскорблений в адрес некоего Акима Алиу.

Сам Питерс так прокомментировал свое назначение: «Работа в КХЛ будет для меня большим вызовом, поработать в другом чемпионате с другим стилем. Я намерен отработать свой контракт в течение двух сезонов».

Намерения у канадца, конечно, хорошие. Не знаю, правда, объяснял ему кто при заключении контракта, что в России с тренерами не особо церемонятся. Так что два года могут обернуться и двумя месяцами, к чему надо быть готовым. Но надеемся, что у чемпиона мира все на Урале сложится.

ПРОКУРАТУРА ОТКАЗАЛА В ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА ПРОТИВ РУКОВОДСТВА ПРОФСОЮЗА ИГРОКОВ КХЛ

В управлении МВД по Нижнему Новгороду отказали в возбуждении уголовного дела о хищении денежных средств руководством профсоюза игроков КХЛ, по другим доводам инициативной группы игроков лиги прокуратура продолжает проверку, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.

Ранее СМИ информировали, что группа хоккеистов КХЛ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность руководства профсоюза игроков. Председателем организации является олимпийский чемпион 1992 года Андрей Коваленко. По утверждению инициативной группы, руководит которой двукратный обладатель Кубка Гагарина старший тренер московского «Динамо» Юрий Бабенко, Коваленко на собранные с игроков деньги якобы развивает свой бизнес, а непосредственные обязанности просто не выполняет.

Остальные доводы обращения прокуратура Нижегородской области поручила проверить прокурору Нижегородского района Нижнего Новгорода. В настоящее время проверка продолжается.

ЧЕРВИЧЕНКО ОБ УТКИНЕ: НЕКОТОРЫЕ ВЕЩИ ОН ГОВОРИТ ПРАВИЛЬНЫЕ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему самого жаркого «батла» последних дней - между журналистами Владимиром Соловьевым и Василием Уткиным.

«Вася - мой друг, - заявил Червиченко «Советскому спорту». - Если убрать оскорбления, то некоторые вещи он говорит правильные. Указывает Соловьеву, что сейчас не лучшее время пинать больных людей... Правда, у меня нет такого отрицательного отношения к Соловьеву, как к рупору пропаганды. Пусть многие так и считают. Он тоже говорит немало правильных вещей. А то, что оба скатились до оскорблений в публичном пространстве, неправильно».

Вот и вчера, общаясь с пользователями своего ютуб-канала, Соловьев назвал Уткина «слизняком» и обвинил его в любви к коллеге Константину Геничу. Хотя, по данным «Советского спорта», спортивный комментатор Генич женат и воспитывает трех детей. И его, помимо Уткина, любят многие.

Конфликт идет уже не первый день, стороны наговорили друг другу много непотребного и не для печати, а начался с того, что Уткин выступил с критикой действий властей во время пандемии коронавируса, вызвав тем самым гнев Соловьева. В среду Уткин вызвал Соловьева на рэп-батл, но тот отказался.

«ТУР ДЕ ФРАНС» ОСТАНАВЛИВАЛИ ДВЕ ВОЙНЫ. И КОРОНАВИРУС

Организатором многодневной велогонки «Тур де Франс» пришлось перенести соревнования, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон из-за пандемии COVID-19 продлил запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля.

Официальный сайт «Тур де Франс» сообщил о новых сроках – лучшие велогонщики мира будут соревноваться с 29 августа по 20 сентября. Маршрут изменений не претерпел: старт будет дан в Ницце, а заключительный этап пройдет на улицах Парижа.

Изначально «Большую петлю» собирались провести с 27 июня по 19 июля.

В прошлом «Тур де Франс» отменяли только из-за двух Мировых войн – с 1915 по 1918 годы, и с 1940-го по 1946-й. Так что войну с коронавирусом вполне можно причислить к третьей мировой.

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