Семина снова увольняют, Дания может отказаться от Евро, а Сафин наехал на «Спартак»

СЕРБА НИКОЛИЧА ПРОЧАТ НА ЗАМЕНУ СЕМИНУ

В 99-й раз вчера появилась информация о скором уходе из «Локомотива» Юрия Семина. На смену главному тренеру железнодорожников прочат специалиста легионера.

По сообщению сербских СМИ, 40-летний тренер Марко Николич уже согласовал контракт с «Локомотивом». Николич якобы должен сменить Семина 1 июля, а его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано на два года с возможностью продления.

Серб наивысших успехов добился в белградском «Партизане» и «Фехерваре», выиграв соответственно чемпионаты Сербии и Венгрии в 2017 и 2018 годах.

Контракт Семина с клубом истекает по окончании сезона. На перерыв из-за пандемии «Локо» ушел на втором месте. Планы доиграть сезон-2019/20 клубы РПЛ обсудят 27 апреля, и в случае принятия решения о досрочном окончании чемпионата страны, что очень вероятно, красно-зеленые получат прямую путевку в Лигу чемпионов. То есть с задачей-минимум на сезон Семин в таком случае точно справится.

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков так прокомментировал информацию о скором назначении Николича.

«Спрашивайте об этом у тех, кто это написал, а я слухи не комментирую, - заявил Мещеряков. - Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете?»

После «дурака» как-то совсем слабо верится, что если Палыча из клуба и собираются убрать, то на замену ему придет именно Николич, который не работает с осени прошлого года, когда его уволили из венгерского «Фехервара».

Что ж, подождем информации под номером 100. Возможно, она поставит точку в этом сериале.

КОПЕНГАГЕН МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МАТЧЕЙ ЕВРО

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.

«Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене, – заявил Меллер. – Думаю, вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперед. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем у нас появится уверенность, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене».

Одна из причин отказа – намерение властей датской столицы провести три этапа велогонки «Тур де Франс» в июне 2021 года. Напомним, что Копенгаген должен принять три матча группы B: Дания – Финляндия, Дания – Бельгия и Россия – Дания, а также одну встречу 1/8 финала.

Ранее L’Equipe сообщала, что проведение матчей Евро в Мюнхене в 2021 году также находится под вопросом. Власти города обсуждают сложившуюся ситуацию и пока не приняли окончательное решение. В УЕФА должны подтвердить список городов-хозяев перенесенного турнира 30 апреля. В случае, если кто-то откажется, возможны замены.

В России уже раздавались голоса, что один из городов страны, помимо Санкт-Петербурга, где пройдут три матчи группы В и четвертьфинал, также мог бы принять игры турнира, если последуют отказы.

В ГЕРМАНИИ И ИСПАНИИ ХОТЯТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, НО У ЧИНОВНИКОВ ВОПРОСЫ

В Европе, которая постепенно начинает выходить из карантина, активизируются чиновники. Как и прогнозировалось, каждый из них перекладывает с себя ответственность за принятие решений о возобновлении спортивных соревнований.

В Германии вице-президент профсоюза полиции Германии Йорг Радек раскритиковал намерение Немецкой футбольной лиги возобновить 9 мая турниры в первой и второй бундеслигах.

«Понимаю, что многим надоело смотреть старые игры, - цитирует Радека Frankfurter Allgemeine. - Однако мы не должны забывать, в какой ситуации находимся. Немецкая футбольная лига должна разработать более детальный план рестарта сезона, потому что пока не учитываются все аспекты.

Возобновление чемпионата будет иметь разрушительные последствия. Вы можете контролировать происходящее на арене, но это не относится к близлежащим территориям. Болельщики не должны собираться у стадионов во время пандемии. Это не только запрещено, но и безответственно. Полиции придется вмешиваться, если порядок не будет обеспечен».

В Испании министр здравоохранения Сальвадор Илья полагает, что футбольный чемпионат в стране не будет возобновлен в мае.

«Безрассудно сегодня говорить, что футбол стартует до лета, —приводит слова Ильи AP. — Мы следим за эволюцией вируса. Рекомендации покажут, когда разные сферы деятельности вернутся к нормальной жизни».

При этом руководители Ла Лиги и федерации футбола надеются возобновить сезон в конце мая. Президент Ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос рассказал о мерах предосторожности, которые будут приняты при возобновлении сезона в примере и сегунде.

«Все, включая газон, будет стерилизоваться до игры, в перерыве и после матча, – рассказал Рамос. – Мяч в принципе может заразить вас, но когда стерильный мяч катится по стерильной поверхности, то заразиться трудно. Все будет по-другому. Футболисты на угловых не будут хвататься друг за друга и не будут обниматься после забитых мячей. К соревнованиям игроков допустят только после тестов на коронавирус».

В Италии ослабят карантинные меры с 4 мая, а клубы серии А надеются возобновить полноценные тренировки 18-го числа. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал на пресс-конференции, что скоро можно будет больше времени проводить на улице и путешествовать внутри своих регионов. Но при этом по-прежнему будут требовать от людей соблюдать социальную дистанцию в один метр. Также разрешат вернуться на рабочие места сотрудникам многих предприятий.

САФИН НАЗВАЛ НАШИХ ТРЕНЕРОВ ФИЗРУКАМИ

Бывшая первая ракетка России Михаил Южный пообщался в прямом эфире инстаграма с экс-лидером мирового рейтинга Маратом Сафиным. Два приятеля говорили не только о теннисе.

Обсуждая игру Андрея Рублева, который уехал в Испанию и начал жить своей жизнью, Сафин вдруг проехался по нашим тренерам: «Ты же знаешь, как испанцы тренируют, как относятся к теннису. Там это реально работа. Не то что у нас. В России при переходе от юниорского уровня к профессиональному – беда. Тренеры дают такие упражнения – просто ужас! И главное, никто из этих физруков не хочет учиться. Теннис - не легкая атлетика. Не бег по прямой. Многие остались в реалиях начала 1990-х».

Досталось от Марата и футбольной народной команде. «Был на футболе несколько раз. Впечатления? У «Спартака» большие проблемы. Смотрел на игру команды и не понимал, что это. Некоторые товарищи – это просто смех. Как будто их с улицы набрали. Надеюсь, после коронавируса в нашем футболе многое поменяется. Появятся нормальные игроки».

Мы тоже надеемся.