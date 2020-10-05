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От «хет-трика» Максименко до «бисиклеты» Заболотного. Символическая сборная 10-го тура РПЛ
05 октября 10:17
автор: Иван Сергеев

От «хет-трика» Максименко до «бисиклеты» Заболотного. Символическая сборная 10-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Александр МАКСИМЕНКО («Спартак»)
Совершил в матче с «Зенитом» 10 сэйвов, включая три подряд в первом тайме, когда питерцы устроили массированный обстрел его ворот. В эпизоде с пропущенным мячом был не виноват - там сразу несколько позиционных ошибок совершили его партнеры по обороне.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Тимофей МАРГАСОВ («Сочи»)
Отметился сразу двумя голевыми передачами в концовке матча с «Ростовом», при том что за всю предыдущую карьеру в РПЛ он ассистировал партнерам лишь трижды. За персональный рекорд Маргасов должен сказать спасибо Антону Заболотному, который преобразовывал в голы даже такие навесы.

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🔥 Красавец-гол Антона Заболотного ударом через себя! #СочиРостов на #МАТЧПРЕМЬЕР

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Павел МАСЛОВ («Спартак»)
Уверенно вернулся в стартовый состав, где многие видели Илью Кутепова, ярко проявившего себя, пока Маслов отсутствовал. Смело шел в единоборства, «подчищал» за полузащитниками, подключался в атаку. Все-таки потерял позицию, когда «Зенит» открыл счет, но в большей степени в том моменте был виноват Самюэль Жиго, который вместо того, чтобы выдвинуться на открытого Александра Ерохина, сделал шаг назад и перекрыл обзор Максименко.

Вадим КАРПОВ (ЦСКА)
Подвигов в матче с «Уралом» не совершал, но должен быть отмечен за грамотные и хладнокровные действия во втором тайме после 49-й минуты, когда красную карточку получил его партнер по центру обороны Хердур Магнуссон. В экстремальной ситуации 18-летний Карпов не растерялся и помог армейцам отстоять сухую победу.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Бактиер ЗАЙНУТДИНОВ (ЦСКА)
Уверенно отработал на своем фланге и забил классный гол почти сразу после того, как армейцы остались в меньшинстве. Это был первый мяч Зайнутдинова после перехода из «Ростова» - и сразу такой важный.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Алекс КРАЛ («Спартак»)
Был одним из самых активных участников центрального матча тура. Успевал покрывать огромное пространство, как на чужой половине поля, так и на своей. Его смелый дриблинг привел к ответному мячу «Спартака», когда казалось, что хозяевам уже не хватит сил на финальный штурм.

Вильмар БАРРИОС («Зенит»)
У питерцев таким же, как Крал, энерджайзером выступил колумбийский опорник. Впрочем, в таком режиме Барриос проводит все матчи чемпионата России. Осталось перенести эту энергию на Лигу чемпионов.

Александр ЕРОХИН («Зенит»)
На сто процентов оправдал выход в стартовом составе чемпионов России. Очередной раз проявил умение оказываться в нужный момент в нужном месте, когда откликнулся на скидку Артема Дзюбы, выигравшего верховую дуэль у Георгия Джикии.

НАПАДАЮЩИЕ

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ (»Сочи»)
Оформил второй в карьере дубль в РПЛ - и снова в ворота «Ростова». Только теперь, в отличие от летней встречи с желто-синими, ему противостояли не школьники, а основной состав команды Валерия Карпина. Заболотный был неподражаем. Его первый гол, ударом ножницами через себя, вы уже видели. А вот второй. Тоже классное исполнение.

Вячеслав ГРУЛЕВ («Динамо»)
21-летний нападающий провел лучший матч во взрослой карьере. Забил победный мяч и доминировал в штрафной будущего участника группового турнира Лиги чемпионов «Краснодара».

Эсекиэль ПОНСЕ («Спартак»)
После невыразительного первого тайма во втором стал терзать оборону «Зенита». Обязан был забивать в пустой угол, когда мяч после его же удара головой отскочил от штанги. Однако промах не выбил аргентинца из колеи. И в конце концов он добился своего, откликнувшись на передачу Крала.

Символическая сборная 10-го тура:

Максименко - Маргасов - Маслов, Карпов - Зайнутдинов - Крал, Барриос, Ерохин - Заболотный, Грулев, Понсе

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