«Зенит» и «Краснодар» выбывают из Лиги чемпионов, Черчесов на всю страну разнес своих игроков

«Краснодар» плохо провел начало и концовку матча с «Севильей» (1:2) , и этого было достаточно, чтобы испанская команда наказала хозяев. Иван Ракитич дальним ударом в самый угол открыл счет уже на 4-й минуте, а победный мяч Эль-Хаддади забивал на пятой добавленной ко времени второго тайма. Периодами «быки» неплохо атаковали, хорошо смотрелись в первые минуты после перерыва, Вандерсон сравнял счет на 56-й минуте, но класс «Севильи» в итоге сказался.

У чемпиона России всего одно очко – на три меньше, чем у «Брюгге». Бельгийцы вчера проиграли в Дортмунде «Боруссии» - 0:3 . Эрлинг Холланд забил два мяча и с шестью голами возглавляет список бомбардиров. Всего у 20-летнего норвежца 16 голов в 12 матчах ЛЧ. Фантастический результат! Немецкий клуб с 9 очками возглавляет группу. У «Лацио» - 8 очков.

«Зенит» снова показал унылую игру и потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Так рано, после четвертого тура, сине-бело-голубые борьбу в группе ЛЧ еще не заканчивали. Питерцы ужасно начали встречу в Риме против «Лацио» (1:3), пропустив уже на третьей минуте после классного дальнего удара лучшего бомбардира Европы Чиро Иммобиле. В середине тайма отличился Марко Пароло, также удачно попав в нижний угол издалека. Правда, спустя всего три минуты Артем Дзюба один мяч отыграл, забив впервые в нынешней ЛЧ, но на большее гости оказались не способны. Иммобиле после перерыва реализовал пенальти, который сам же и заработал, а дальше итальянцы спокойно довели матч до победы.

Российский клубный футбол продолжил свою беспросветную серию в еврокубках. В групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне у нас по-прежнему ноль побед. Очередные матчи вчера проиграли «Зенит» и «Краснодар».

Особенно превосходство гостей чувствовалось в последние 15 минут, когда хозяева играли на отбой за исключением редкой контратаки, после которой Кайо едва не сцепился в середине поля с Юрием Газинским. Бразилец допустил столько грубейших промахов за эту осень, что его давно надо было усадить на лавку. Чего стоил только ляп в выездном матче этих же команд, после которого «Севилья» вернулась в игру со счета 0:2. Вот и вчера решающий мяч родился после ошибки Кайо.

«Краснодар» потерял даже теоретическую возможность выйти в плей-офф турнира. У команды Мурада Мусаева одно очко после 4 матчей, как и у «Ренна». Лидирует в квартете «Челси», победивший во Франции 2:1 благодаря голу Оливье Жиру на 90+1-й минуте. У англичан 10 очков, столько же у «Севильи», но хуже разница мячей.

Тем не менее краснодарцы сохраняют неплохие шансы на попадание в весеннюю стадию Лиги Европы. Если 2 декабря дома они победят «Ренн», то досрочно решат эту задачу.

«Барселона» и «Ювентус» в плей-офф Лиги чемпионов

Помимо «Челси» и «Севильи» обеспечили выход в плей-офф ЛЧ «Барселона» и «Ювентус». Каталонский клуб в отсутствие Лионеля Месси разгромил в Киеве «Динамо» - 4:0 (Брайтвайт – 2, Дест, Гризманн). Любопытно, что в составе испанской команды сыграли два футболиста из США. Полный матч провел 20-летний Серджиньо Дест, а 19-летний Конрад де ла Фуэнте вышел на замену на 83-й минуте.

«Юве» в Турине лишь в концовке вырвал победу у «Ференцвароша» - 2:1 (Роналду, Мората – Узуни) и набрал 9 очков. У «Барсы» - 12, стопроцентный результат. У киевлян и венгров по очку.

«Манчестер Юнайтед» с крупным счетом победил дома турецкий «Башакшехир» - 4:1 (Бруну Фернандеш -2, Рашфорд, Джеймс – Тюрюч), а «ПСЖ» в упорной борьбе одолел «Лейпциг» - 1:0 благодаря голу Неймара с пенальти на 11-й минуте. Борьба в квартете упорная: «МЮ» пока первый – 9 очков, по шесть у «ПСЖ» и «Лейпцига», у «Башакшехира» - 3.

Черчесов дал скандальное интервью, которое назвали стыдным

Станислав Черчесов пришел в студию «Матч ТВ» и подверг критике игроков сборной России. Досталось от главного тренера больше всего почему-то братьям Миранчукам и Федору Чалову: «Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл – и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чем я говорю?»

Не понять тут трудно. Тренер решил переложить ответственность за провальную игру и ужасный результат в матче с Сербией (0:5) с себя на футболистов. По горячим следам, помнится, досталось вратарю Гилерме. А теперь пришла очередь Чалова, которого против сербов не было даже в запасе, и братьев, отыгравших в Белграде тайм.

Алексей Миранчук до вызова в сборную был лишен нормальной игровой практики, выйдя пару раз на замену в «Аталанте», причем в дебютной встрече на 10 минут. А до этого долго не играл из-за травмы. Черчесов об этом прекрасно знал, и как-то неэтично выдвигать сейчас такие претензии игроку. Что касается армейца, то Станислав Саламович его просто унизил на ровном месте, чего Федор точно не заслужил. «Мне лучше «бездарный» Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что это вы его так, а я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает», - заявил тренер.

Досталось и спартаковцу Александру Соболеву, который на этой неделе перенес операцию на колене в римской клинике. Черчесова оскорбило якобы молчание нападающего по поводу своей травмы. А также наезд гендиректора красно-белых Шамиля Газизова, который нелестно высказался в адрес тренеров сборной, рисковавших здоровьем игрока.

Что-то подсказывает, что нормального контакта с игроками после таких выступлений больше не будет. Уж кто заслужил критики больше всего после 0:5, так это Заболотный, бездарно разбазаривший кучу моментов, и главный тренер, не сумевший подготовить команду к решающим матчам. Если нет нормальной объективной оценки случившегося и своей работы, тяжело ждать правильных шагов для исправления ситуации.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев подверг слова Черчесова резкой критике. «Интервью Черчесова - это просто стыд. Кто так говорит о своей команде? Не пойму, как главный тренер может давать такое интервью в прямом эфире на всю страну».

«Динамо» получило шесть шайб от «Йокерита»

В КХЛ неожиданно крупно проиграло в Хельсинки «Йокериту» московское «Динамо» - 1:6. По дублю у финнов сделали Ииро Пакаринен и Ессе Йоэнсуу. Это был первый матч, который «джокеры» провели без зрителей из-за ограничений местных властей. Александр Еременко покинул ворота гостей при счете 0:4, уступив место Георгию Кузнецову.

В Нижнем Новгороде «Торпедо» выиграло у «Автомобилиста» - 5:1. Единственную шайбу у екатеринбуржцев забросил Павел Дацюк. А в Сочи, где «Спартак» выиграл у хозяев 5:3, был установлен рекорд КХЛ по количеству времени, затраченному на пять шайб. Теперь он равен 2 минутам 41 секунде. За этот отрезок с 25-й минуты красно-белые забили трижды, а «Сочи» - дважды.