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«Кокаин? Теперь Еременко в клубе Марадоны и Тайсона». Реакция из Финляндии

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как отреагировали в Финляндии на заявление УЕФА о двухлетней дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко за употребление кокаина.

«В Финляндии многие спортсмены употребляют наркотики»

«Худший скандал в истории страны», – так считает газета Ilta Sanomat и приводит мнения нескольких известных людей из мира спорта. Первым в большой передаче, посвященной дисквалификации полузащитника, выступил бывший финский футболист Атик Исмаил.

– Информация меня просто шокировала. Еременко мне нравится как человек, он профессионал, настоящий педант, и тут такое! – заявил Исмаил. – Вряд ли употребление было постоянным, иначе как он играл в футбол?

Бывший хоккеист Марко Янтунен, который в свое время также признался в наркозависимости, также выразил свое мнение о «деле Еременко».

– Одно могу сказать точно: кокаин не помогает улучшить выступления. Скорее, наоборот. И его используют ради развлечения. Не знаю деталей этого дела. Возможно, Еременко всего один раз попробовал кокаин. А вообще в Финляндии многие спортсмены употребляют наркотики».

Анти Мююрен, бывший тренер сборной Финляндии удивлен происходящим: «Я знаком с Еременко, и никогда бы не подумал, что дело в наркотиках. Разорвет ли теперь ЦСКА контракт с игроком? Как сам Роман справится с ситуацией? Как для клуба, так и для футболиста настало непростое время».

«Карьера Еременко в руках ЦСКА»

«Это просто бомба, – пишет колумнист издания Iltalehti Икка Латинен. – Все помнят известных спортсменов, которые употребляли кокаин, таких как Марадона и Майк Тайсон. Теперь и Еременко входит в этот клуб. И эту историю вряд ли когда-нибудь забудут. Наш лучший футболист попался на кокаине, который выводится из организма за считанные дни.

А еще дело в том, что употребление кокаина незаконно, неважно, что он не влияет на игровые показатели. Теперь карьера Еременко в руках ЦСКА. Если клуб его поддержит, он может еще поиграть после дисквалификации. Вот так наркотики превратили жизнь футболиста в кошмар».

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года из-за положительного допинг-теста. Проба у игрока была взята после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал наличие кокаина и его метаболитов в организме Еременко.

Голосование: Что будет с Еременко через два года?

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