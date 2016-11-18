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«Сочувствую ЦСКА, но не Роману. Это крах…». Ловчев – об отстранении Еременко

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Роман Еременко
Роман ЕременкоИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал решение УЕФА о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года за употребление наркотических веществ.

– Надо вспомнить, что долгое время болельщики ЦСКА припоминали болельщикам «Спартака» бромантановый скандал. Хотя понятно было тогда, что это врачи решили «помочь». Теперь вот после этой истории наверняка спартаковские болельщики начнут издеваться над армейскими. Но, на самом деле, произошедшее – большая беда для российского футбола. Недавно ведь были все эти скандалы, связанные с недопуском спортсменов на Олимпиаду, отстранения. И вот очередное пятно – игрок из российского чемпионата дисквалифицирован. Понятно, что теперь догадки будут продолжаться: а, может, Еременко не один такой? Может, в российской премьер-лиге и другие игроки вот такой образ жизни ведут?

Для ЦСКА дисквалификация – вдвойне беда. Команда и так потеряла лидеров. А Еременко был самой важной фигурой. И забивной, и игру ведет... А теперь – крах. В том числе, и карьеры самого Еременко. Два года пропустить в этом возрасте... Дальше он сможет играть где-нибудь в Казахстане, как Титов. После двухлетнего перерыва он не вернется на свой уровень.

Понятно, что врач в команде никакого кокаина подсунуть не мог. Это решение исключительно самого футболиста. Сочувствую ЦСКА. Но не игроку. Я, например, человек не пьющий. Совсем. И стою на этом 50 с лишним лет и никто меня с этого пути не свернет. И нам говорили – надо молиться одному богу. И бог этот – футбол. Еременко, видимо, посчитал по-другому.

Но он ведь не только себя подвел, но и команду, клуб. Помните, несколько лет назад Игнашевича и Березуцкого после матча Лиги чемпионов тоже были пойманы на допинге. Но там была ошибка врача, дисквалификации избежать удалось. И вот опять случай с игроком ЦСКА. Уже куда более серьезный. Мы же видим, что на Россию такой пристальный взгляд в связи с последними допинговыми историями. Так не дайте шансов, чтобы вас поймали! А тут такая вопиющая распущенность. Проигрывают, денег наполучали – и ведут разнузданный образ жизни. Так относятся к стране, клубам, футболу, болельщикам…

Вопрос, как себя поведет ЦСКА. По большому счету, обязательств перед игроком клуб теперь не имеет. Он сам испортил карьеру и нагадил ЦСКА. И армейцы должны разрывать контракт с Еременко, не задумываясь. И искать новых игроков, иначе – кранты.

Голосование: Что будет с Еременко через два года?

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