Чистая допинг-проба Поветкина, шайба Овечкина и поражение ЦСКА в Евролиге. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

1. Президент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что в 2017 году ожидается судебное разбирательство по новому делу российского боксера Александра Поветкина в связи с открывшимися обстоятельствами. Неделю назад глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем за титул временного чемпиона WBC с Бермейном Стиверном дала положительный результат на остарин. 23 декабря Рябинский получил новые результаты, согласно которым пробы россиянина – чистые. «Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судится, будем смотреть, что это и как с этим бороться», - подчеркнул Рябинский.

2. Баскетболисты московского ЦСКА в овертайме уступили турецкому «Фенербахче» в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги, потерпев второе поражение в турнире. Тем не менее, московский клуб продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице.

3. Футболисты «Милана» в серии пенальти одержали победу над «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии по футболу, который проходил в Катаре – 2:1. В основное время на гол Джорджо Кьеллини «Милан» ответил мячом Джакомо Бонавентуры. «Милан» завоевал седьмой трофей в истории и сравнялся по этому показателю с «Ювентусом».

4. Международный олимпийский комитет в пятницу объявил, что принял решение открыть 28 дисциплинарных дел в отношении россиян, выступавших на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Расследование было инициировано после второй части доклада Ричарда Макларена. В частности, в докладе говорилось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе на домашних для россиян Играх в Сочи.

5. Международный союз конькобежцев (ISU) отреагировал на решение МОК о новой проверке проб российских спортсменов. ISU выразил готовность применить к россиянам санкции, если будут доказательства их вины.

6. «Советский спорт» получил неофициальное подтверждение ранее появившейся информации об именах российских лыжников, временно отстраненных от участия в соревнованиях. В шорт-лист вошли Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

7. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был пройти в марте 2017-го в Тюмени. «ФЛГР сообщила FIS о своей решимости укрепить свой авторитет в лыжном сообществе и своей приверженности «чистому» спорту и в качестве первого шага вернула право проведения финала Кубка мира, который был запланирован на март в Тюмени», - говорится в пресс-релизе FIS.

8. Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Канаде. В окончательной заявке - 23 хоккеиста. Из расширенного состава были исключены Камиль Фазылзянов, Артем Чмыхов, Никита Ли, Никита Коростелев и Артур Тянулин.

9. Баскетболисты «Лейкерс» в выездном матче НБА уступили «Орландо» - 90:109. Для клуба из Лос-Анджелеса эта неудача стала четвертой подряд. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов начал матч в стартовой пятерке, отыграл 24 минуты во встрече, набрал четыре очка и сделал семь подборов.

10. Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно обыграли «Тампу-Бэй» - 4:0. Одну из четырех шайб у хозяев забросил Александр Овечкин, которому ассистировал соотечественник Дмитрий Орлов. 48 минут ворота гостей защищал россиянин Андрей Василевский, который отразил 20 из 24 бросков.

Цитата дня: Бывший глава РУСАДА таскал в Россию всякую гадость (Владимир Путин).

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Именинник: 24 декабря исполняется 49 лет известному российскому легкоатлету, призеру Олимпиады-1996 Михаилу Щенникову, отцу футболиста ЦСКА Георгия Щенникова.