КХЛ остановилась на неделю, Турция готова принять Евро, а Китай и НХЛ – возобновить футбол и хоккей - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
17 марта 2020 08:12Кузнецов Дмитрий

КХЛ остановилась на неделю, Турция готова принять Евро, а Китай и НХЛ – возобновить футбол и хоккей

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

Федун предложил завершить сезон

Несколько дней назад РПЛ анонсировала, что 17 марта, то есть сегодня, после консультаций со всеми вовлеченными в процесс сторонами появится решение о дальнейшей судьбе чемпионата России. Однако ясность наступила, по сути, уже накануне.

Сначала мэрия Москвы постановила, что до 10 апреля в столице запрещены любые спортивные мероприятия. Это означало, что ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» не смогут провести дома матчи 23-го и 24-го туров. А следом Минспорта отменило с 16 марта и до особого распоряжения все международные спортивные мероприятия на территории страны. После этого стало очевидно, что в ближайшие по крайней мере недели никакого футбола болельщики больше не увидят.

Сценарии дальнейшего развития событий рассматриваются разные. Кто-то полагает, что турнир РПЛ нужно отложить до лета, а там, если вирус утихнет, чемпионат доиграть. В то же время босс «Спартака» Леонид Федун предложил завершить сезон с текущим положением команд. Красно-белые в этом случае остаются без еврокубков, но, как ехидно заметил Роман Широков, избегут и попадания в зону вылета.

Как сообщает AS, УЕФА готов признать чемпионами стран те команды, которые возглавляли таблицы на момент остановки турниров. В таком случае чемпионом России станет «Зенит», а в топ-5 лиг Европы – «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ». По такому же принципу будут определяться участники еврокубков.

УЕФА хочет денег за перенос Евро-2020

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Судьба Евро-2020 решится сегодня во время видеоконференции УЕФА, который, как сообщает The Athletic, в случае переноса турнира на год намерен потребовать за это примерно 275 миллионов фунтов у клубов и лиг. Об этом будут говорить на совещании 17 марта.

А вчера Турция неожиданно предложила самостоятельно провести чемпионат Европы, несмотря на распространение эпидемии коронавируса в мире. Основной аргумент турецкой стороны -небольшое количество официально заразившихся у них COVID-19 (менее 10 человек). Но что-то подсказывает, что всерьез турецкие доводы не примут. Дай Бог, конечно, чтобы Турцию пронесло, но печальный опыт распространения китайской заразы показывает, что там, где сегодня есть 10 заразившихся, завтра становится 100, а через неделю тысяча.

Матчи чемпионата Турции сейчас проходят без зрителей. Как, например, вчерашняя встреча «Антальяспор» – «Сивасспор», в которой хозяева выиграли 1:0, а в единственном голе поучаствовал защитник сборной России Федор Кудряшов.

В Испании все намного хуже, чем в Турции. «Валенсия» объявила, что коронавирусом заразились еще несколько человек в клубе. Ранее COVID-19 нашли у игроков Эсекиэля Гарая, Эльякима Мангала и Хосе Гайи, а также тренера Пако Камараса и врача Хуана Альяги. Наш Денис Черышев, как сообщал его отец, пока держится.

Фазель гарантирует возместить ущерб

Без оптимизма вчера был настроен и глава ИИХФ Рене Фазель, пообещавший на этой неделе принять решение о чемпионате мира-2020, который должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Президент Международной федерации хоккея нарисовал грустную картину: «Все в Швейцарии закрыто: музеи, школы, рестораны, все публичные места. Мы мониторим ситуацию, но сейчас кажется, что будет очень сложно провести чемпионат».

Позитивного в его речи было одно: Фазель на сто процентов гарантировал, что если турнир будет отменен, то ущерб возместят на всех уровнях.

Овечкин с женой скупают все подряд

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Пока весь спортивный мир сидит на карантине, Россия продолжает свой особый путь. Вчера казахстанский «Барыс» вслед за финским «Йокеритом» снялся с Кубка Гагарина, а в Москве открытые тренировки провели «Динамо» и ЦСКА, готовясь, вероятно, к серии между собой. Она должна была стартовать в среду, но после заявлений Минспорта и мэрии Москвы, казалось бы, шансов на продолжения хоккея нет. Но как бы не так.

Поздно вечером очередные полумеры выдала КХЛ, решив приостановить розыгрыш Кубка Гагарина… на одну неделю «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов». Дату начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша обещают сообщить в ближайшее время. Ждем-с.

О том, что в хоккей сегодня играть не надо, за последние дни кто только не высказывался. Вчера это сделал и авторитетный Игорь Ларионов, подчеркнув, что если есть выбор между тем, чтобы отложить КХЛ или играть без зрителей, то он за то, чтобы отложить. Так как здоровье – самое важное.

А жена Александра Овечкина Анастасия Шубская, пока вы спали, выложила в Instagram видео похода в супермаркет. Капитан «Вашингтона» затаривался всем, чем только можно. «Все необходимое у нас теперь есть», – сказала Шубская. Так что можно не волноваться, рекорду Гретцки точно не устоять.

НХЛ хочет играть уже с 15 мая

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И напоследок как всегда о хорошем. По информации Ассошиэйтед Пресс, ученые США в исследовательском институте в Сиэтле начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Всего в них участвуют 45 добровольцев. В течение месяца они получат по две дозы вакцины. Дай-то Бог, чтоб все с ними было хорошо.

Не унывает и НХЛ, которая рассматривает возможность скорого возобновления сезона. Лига планирует начать играть не позднее 15 мая, сообщает TSN. Игрокам разрешили вернуться в родные города. Планируется, что тренировки они могут начать с 29 апреля, проведя двухнедельный тренировочный лагерь, а после этого – вперед, за Кубком Стэнли.

Еще раньше хочет запустить сезон в Китае местная футбольная ассоциация – с 18-го апреля. Команды в ближайшее время могут приступить к тренировкам. Игрокам придется провести еще 14 дней в карантине, дальнейшие решения будут озвучены в ближайшее время.

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