КХЛ остановилась на неделю, Турция готова принять Евро, а Китай и НХЛ – возобновить футбол и хоккей

Несколько дней назад РПЛ анонсировала, что 17 марта, то есть сегодня, после консультаций со всеми вовлеченными в процесс сторонами появится решение о дальнейшей судьбе чемпионата России. Однако ясность наступила, по сути, уже накануне.
Сначала мэрия Москвы постановила, что до 10 апреля в столице запрещены любые спортивные мероприятия. Это означало, что ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» не смогут провести дома матчи 23-го и 24-го туров. А следом Минспорта отменило с 16 марта и до особого распоряжения все международные спортивные мероприятия на территории страны. После этого стало очевидно, что в ближайшие по крайней мере недели никакого футбола болельщики больше не увидят.
Сценарии дальнейшего развития событий рассматриваются разные. Кто-то полагает, что турнир РПЛ нужно отложить до лета, а там, если вирус утихнет, чемпионат доиграть. В то же время босс «Спартака» Леонид Федун предложил завершить сезон с текущим положением команд. Красно-белые в этом случае остаются без еврокубков, но, как ехидно заметил Роман Широков, избегут и попадания в зону вылета.
Как сообщает AS, УЕФА готов признать чемпионами стран те команды, которые возглавляли таблицы на момент остановки турниров. В таком случае чемпионом России станет «Зенит», а в топ-5 лиг Европы – «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ». По такому же принципу будут определяться участники еврокубков.
Судьба Евро-2020 решится сегодня во время видеоконференции УЕФА, который, как сообщает The Athletic, в случае переноса турнира на год намерен потребовать за это примерно 275 миллионов фунтов у клубов и лиг. Об этом будут говорить на совещании 17 марта.
А вчера Турция неожиданно предложила самостоятельно провести чемпионат Европы, несмотря на распространение эпидемии коронавируса в мире. Основной аргумент турецкой стороны -небольшое количество официально заразившихся у них COVID-19 (менее 10 человек). Но что-то подсказывает, что всерьез турецкие доводы не примут. Дай Бог, конечно, чтобы Турцию пронесло, но печальный опыт распространения китайской заразы показывает, что там, где сегодня есть 10 заразившихся, завтра становится 100, а через неделю тысяча.
Матчи чемпионата Турции сейчас проходят без зрителей. Как, например, вчерашняя встреча «Антальяспор» – «Сивасспор», в которой хозяева выиграли 1:0, а в единственном голе поучаствовал защитник сборной России Федор Кудряшов.
В Испании все намного хуже, чем в Турции. «Валенсия» объявила, что коронавирусом заразились еще несколько человек в клубе. Ранее COVID-19 нашли у игроков Эсекиэля Гарая, Эльякима Мангала и Хосе Гайи, а также тренера Пако Камараса и врача Хуана Альяги. Наш Денис Черышев, как сообщал его отец, пока держится.
Без оптимизма вчера был настроен и глава ИИХФ Рене Фазель, пообещавший на этой неделе принять решение о чемпионате мира-2020, который должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Президент Международной федерации хоккея нарисовал грустную картину: «Все в Швейцарии закрыто: музеи, школы, рестораны, все публичные места. Мы мониторим ситуацию, но сейчас кажется, что будет очень сложно провести чемпионат».
Позитивного в его речи было одно: Фазель на сто процентов гарантировал, что если турнир будет отменен, то ущерб возместят на всех уровнях.
Пока весь спортивный мир сидит на карантине, Россия продолжает свой особый путь. Вчера казахстанский «Барыс» вслед за финским «Йокеритом» снялся с Кубка Гагарина, а в Москве открытые тренировки провели «Динамо» и ЦСКА, готовясь, вероятно, к серии между собой. Она должна была стартовать в среду, но после заявлений Минспорта и мэрии Москвы, казалось бы, шансов на продолжения хоккея нет. Но как бы не так.
Поздно вечером очередные полумеры выдала КХЛ, решив приостановить розыгрыш Кубка Гагарина… на одну неделю «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов». Дату начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша обещают сообщить в ближайшее время. Ждем-с.
О том, что в хоккей сегодня играть не надо, за последние дни кто только не высказывался. Вчера это сделал и авторитетный Игорь Ларионов, подчеркнув, что если есть выбор между тем, чтобы отложить КХЛ или играть без зрителей, то он за то, чтобы отложить. Так как здоровье – самое важное.
А жена Александра Овечкина Анастасия Шубская, пока вы спали, выложила в Instagram видео похода в супермаркет. Капитан «Вашингтона» затаривался всем, чем только можно. «Все необходимое у нас теперь есть», – сказала Шубская. Так что можно не волноваться, рекорду Гретцки точно не устоять.
И напоследок как всегда о хорошем. По информации Ассошиэйтед Пресс, ученые США в исследовательском институте в Сиэтле начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. Всего в них участвуют 45 добровольцев. В течение месяца они получат по две дозы вакцины. Дай-то Бог, чтоб все с ними было хорошо.
Не унывает и НХЛ, которая рассматривает возможность скорого возобновления сезона. Лига планирует начать играть не позднее 15 мая, сообщает TSN. Игрокам разрешили вернуться в родные города. Планируется, что тренировки они могут начать с 29 апреля, проведя двухнедельный тренировочный лагерь, а после этого – вперед, за Кубком Стэнли.
Еще раньше хочет запустить сезон в Китае местная футбольная ассоциация – с 18-го апреля. Команды в ближайшее время могут приступить к тренировкам. Игрокам придется провести еще 14 дней в карантине, дальнейшие решения будут озвучены в ближайшее время.