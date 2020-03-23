Нурмагомедов уехал из США в Россию, Канада отказалась от Олимпиады в Токио

КОМАНДА ХАБИБА ВЕРНУЛАСЬ В РОССИЮ

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов объявил о возвращении спортсмена в Россию. По его словам, это произошло по той причине, что зал в Сан-Хосе, где уроженец Дагестана готовился к ближайшему поединку, закрылся из-за пандемии коронавируса. Власти американского штата решили установить карантин, поэтому вся команда Нурмагомедова покинула страну.

Хабиб готовится к бою с американцем Тони Фергюсоном, который был запланирован на 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249. Но сейчас в США организация такого массового события просто невозможна. Организаторы, тем не менее, пока не отменили бой и рассматривают несколько вариантов с местом его проведения.

МОК ДАСТ ОТВЕТ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ

По-прежнему нет ясности с проведением Олимпиалды 2020 года в Токио, которая должна стартовать 24 июля. Все другие крупные турниры уже отменены или отложены. Представители МОК заявляют, что следят за ситуацией, но далеки от принятия окончательного вердикта.

«То, что делает этот кризис таким уникальным и трудным – это полнейшая неопределенность, – отметил глава МОК Томас Бах. – Никто не знает, как будут развиваться события. Что ждет нас через неделю, месяц или два. А до начала Игр еще очень много времени».

Журналист британского телеканала ITV Стив Скотт сообщил, что решение по поводу проведения или переноса летних Олимпийских игр появится в 20-х числах апреля: «Исполнительный комитет МОК дал себе четыре недели для принятия решения по Токио-2020. Они оценят ситуацию прежде, чем вводить альтернативные планы».

ОРГКОМИТЕТ ТОКИО-2020 РАБОТАЕТ НАД ПЕРЕНОСОМ ИГР

В адрес МОК тем временем пришло уже несколько посланий с призывом перенести Игры. Глава Олимпийского комитета Хорватии Златко Матеша в интервью Reuters заявил, что пандемия коронавируса не оставляет других вариантов. Ранее с просьбой о переносе Олимпиады-2020 обратились национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, а также испанская федерация футбола и федерация легкой атлетики США.

Вчера Баху написал свое послание чемпион Игр в Лос-Анджелесе-84 и Сеуле-88 Михаэль Гросс.

«Дорогой Томас, мы оба пережили бойкот Олимпиады-80, – цитирует письмо Гросса Swimming World. – Для многих спортсменов, наших ровесников, олимпийской мечте пришел конец — раз и навсегда. На этот раз речь идет о том, чтобы сохранить олимпийскую мечту для многих спортсменов, отложив игры на 2021 или 2022 год. Проведение Игр прямо сейчас, в 2020 году, будет несправедливым!»

Понимая всю непредсказуемость ситуации, оргкомитет Токио-2020 уже разрабатывает несколько альтернативных сценариев проведения летней Олимпиады. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в оргкомитете. Окончательное решение по этому поводу остается за МОК.

Тем временем ночью пришли новости из Канады. Олимпийский и параолимпийский комитеты этой страны приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года. Такое решение было принято из-за возможных рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте олимпийской сборной Канады.

ЧЕРЧЕСОВ СТАВИТ УСЛОВИЯ КОКОРИНУ

Станислав Черчесов вчера выступал на «Матч ТВ». Отвечая на вопрос о том, готов ли он вызвать в сборную форварда «Сочи» Александра Кокорина, главный тренер национальной команды заметил, что футболисту для этого придется выполнить некоторые условия.

«Мы все три последних года были без него. И теперь ему, чтобы он стал нужным, надо доказывать, что мы без него не обойдемся. На сегодняшний день все победы, что мы имеем, и успехи – без него».

С таким доводом особо и не поспоришь. Так что если Александр что-то успел возомнить себе после трех успешных матчей за новый клуб, то это он зря.

«ЮВЕ» И ДИБАЛУ ЖЕСТКО КРИТИКУЮТ В ИТАЛИИ

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не болен коронавирусом. Об этом вчера сообщило авторитетное издание A Bola. Португалец сейчас находится на родине из-за введенного в клубе карантина. Ранее стало известно, что вирус был обнаружен у трех игроков «старой синьоры» – Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

Известная итальянская журналистка, телеведущая, писательница и театральная актриса Сельваджия Лукарелли на своей странице в Facebook раскритиковала «Юве» и Дибалу. По ее мнению, несправедливо во время пандемии в Италии в первую очередь оказывать помощь богатым и знаменитым:

«Я требую объяснений, почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками для тестов на COVID-19, а Дибалу и его подругу можно. Я хочу знать, почему VIP-личностям вроде футболистов, журналистов, дирижеров и детей руководителей компаний отдается приоритет. В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Когда сотни людей отчаянно просят о ватных палочках для больных, это невероятно бесит меня».

Проблема, что и говорить, существует. В России тоже появились новости, что богатые граждане закупаются на всякий случай системами искусственной вентиляции легких. Могли бы приобрести их не для себя любимых, а передать в те медицинские учреждения, которые в них действительно нуждаются.

Прислушались лучше бы к словам бывшего капитана «Барселоны» Андреса Иньесты: «Мы должны верить, что это когда-нибудь закончится и все люди вернутся к нормальной жизни. Единственный способ решить проблему – сплотиться».

ШВЕДСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПЕРЕШЛА ИЗ ЛЫЖНЫХ ГОНОК В БИАТЛОН

Любопытная новость пришла из лыжного мира. Славу Богу, с коронавирусом никак не связанная. Шведская лыжница, олимпийская чемпионка-2018 в спринте, двукратная чемпионка мира-2019 Стина Нильссон объявила о переходе в биатлон.

«Я хотела выступить еще на одной Олимпиаде и перейти в биатлон после сезона-2021/22. Но из-за травмы у меня было больше времени, чтобы попробовать себя в стрельбе. И я поняла, что не хочу больше ждать. Мне это слишком нравится», - сказала Нильссон, которая из-за повреждения ребра завершила нынешний сезон досрочно.