Черный день Германии, Испания и Франция в полуфинале Лиги наций, Рублев в Лондоне снова проиграл 

ИСПАНИЯ ПОКВИТАЛАСЬ С НЕМЦАМИ ЗА «БАРСЕЛОНУ»

В Лиге наций Испания уничтожила на своем поле Германию – 6:0, забив в каждом из таймов по три гола. Хет-трик на счету Феррана Торреса, по мячу забили Мората, Родри и Ойарсабаль. Капитан испанцев Серхио Рамос повредил заднюю поверхность бедра и был заменен на 43-й минуте. Это была его 178-я игра на уровне сборных. Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану - 184 матча.

Германия потерпела самое крупное поражение в официальных встречах. До этого немецкий антирекорд принадлежал матчу на ЧМ-1954 с Венгрией (3:8). Испанцы в семи последних домашних матчах забили 30 голов, не пропустив ни одного. Главный тренер немецкой команды Йоахим Лев назвал этот день черным, посетовав, что все у его сборной пошло не так. После такого немудрено задуматься и об отставке.

Любопытно, что с разницей «минус 6» немецкой «Баварией» в финале Лиги чемпионов-2020 была разгромлена «Барселона» - 8:2. Можно считать, что испанцы взяли своеобразный реванш. Тем более, что в старте сборной Германии вчера вышли пять мюнхенских футболистов.

Испания выиграла свою группу (11 очков) и вышла в полуфинал Лиги наций. Немцы вторые (9 очков), а матч Швейцария – Украина не состоялся.

УКРАИНЕ НЕ РАЗРЕШИЛИ ВЫЙТИ НА ПОЛЕ В ШВЕЙЦАРИИ

Власти Люцерна не разрешили проводить матч Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины из-за коронавируса. Встреча должна была состояться 17 ноября. Еще до началом сбора перед ноябрьскими матчами положительные тесты оказались у семи украинских игроков. Предыдущий поединок со сборной Германии (3:1 в пользу немцев) команда Андрея Шевченко смогла провести 14 ноября, несмотря на потерю четырех футболистов. Но после этого тесты еще четверых членов команды оказались положительными. Причем трое - Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес ранее переболели коронавирусом.

Украинцы изолировали подозрительных футболистов в гостиничных номерах. УЕФА, УАФ и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению матча, однако с местными властями договориться не удалось. Департамент здравоохранения швейцарского кантона принял решение перевести на карантин всю делегацию команды гостей.

Матч с Швейцарией для украинцев очень важен, так как разыгрывается место в Лиге А. Поражение отправит команду Андрея Шевченко в Лигу В. В такой ситуации налицо конфликт интересов, но самый предсказуемый исход дела – присуждение технического поражения сборной Украине. Существует вариант, при котором судьба матча будет решена жеребьевкой. Однако украинцам необходимо доказать, что они не нарушали коронавирусный протокол УЕФА.

ФРАНЦИЯ ПОБЕДИЛА ЩВЕЦИЮ, ПОРТУГАЛИЯ - ХОРВАТИЮ

Чемпион мира сборная Франции выиграла в Лиге наций у шведов – 4:2 (дубль у Жиру) и с 16 очками финишировала первой в своей четверке. 13 очков у Португалии, которая вчера на выезде победила хорватов – 3:2. У хозяев два мяча забил Ковачич, у гостей – Рубен Диаш, причем победный на 90-й минуте. Еще один гол на счету Жоау Феликса. Криштиану Роналду отметился желтой карточкой, а хорваты с 51-й минуты играли в меньшинстве.

Хорватия и Швеции набрали по три очка, но скандинавы уступили сопернику по дополнительным показателям и покидают дивизион А.

«ЗАКОН РОДЧЕНКОВА» И КРИТИКУЮТ, И ХВАЛЯТ

Весь вторник в спортивном (и не только) мире обсуждали «закон Родченкова», который был одобрен Сенатом США. Документ позволит американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют спортсмены Соединенных Штатов. Максимальное наказание – штраф до миллиона долларов и тюремное заключение до 10 лет. Законопроект еще должен подписать президент США Дональд Трамп.

Раскритиковали закон WADA, российские власти и ряд наших известных в прошлом спортсменов. У Всемирного антидопингового агентства обеспокоенность вызывает тот факт, что принятие данного документа может дестабилизировать антидопинговые усилия и поставить под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов. WADA против того, что за скобки закона выведены профессиональные (НХЛ, НБА) и студенческие лиги Северной Америки. В свою очередь в Кремле критически относятся к любым попыткам Вашингтона распространить свою юрисдикцию на другие страны.

Поддержали «закон Родченкова» в МОК, отметив, что до этого спортсменов нередко уговаривали применять допинг люди из их окружения (тренеры, врачи, менеджеры, агенты, организаторы соревнований и пр.). По мнению представителей комитета, принятие данного документа позволит вводить серьезные санкции против окружения спортсменов-допингеров.

РУБЛЕВ ПОТЕРЯЛ ШАНСЫ НА ПОЛУФИНАЛ В ЛОНДОНЕ

На Итоговом турнире ATP в Лондоне были сыграны вторые матчи в первом квартете. Андрей Рублев в тяжелейшем поединке проиграл в трех сетах греку Стефаносу Циципасу - 1:6, 6:4, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась без одной минуты два часа. На тай-брейке россиянин уступал 2:5, затем вышел вперед 6:5 при своей подаче, но допустил двойную ошибку. Рублев потерял шансы на выход в полуфинал с двумя поражениями в двух играх.

В другом матче группы австриец Доминик Тим взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем в упорнейшем матче - 7:6, 7:6 и обеспечил себе участие в полуфинале.

ЦСКА И «ХИМКИ» ВЫИГРАЛИ В ЕВРОЛИГЕ

В баскетбольной Евролиге ЦСКА одержал четвертую победу подряд, выиграв на выезде у «Жальгириса» - 87:78 (26:17, 19:21, 21:20, 21:20). Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс - 27 очков. Красно-синие поднялись на третье место в турнирной таблице.