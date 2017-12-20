В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Валера, снова верим!

Главная новость вторника – возвращение Валерия Карпина на тренерский мостик. Экс-наставник «Спартака», «Торпедо» из Армавира и испанской «Мальорки» встал во главе клуба из РФПЛ – о назначении объявил «Ростов».

«Ростов» поверил. Что ждет желто-синих при Карпине

Последнее место работы Валерия Георгиевича – Матч ТВ. В России к такому еще не привыкли, хотя на западе тренер, работающий на ТВ – это уже норма. Вот мы и решили вспомнить, как наставник «Ростова» шел к своей должности, несколько раз меняя направление деятельности.

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Карпин – очень яркая, а оттого и спорная личность для российского футбола. Мы решили узнать, как болельщики «Ростова» отреагировали на назначение такого рода. Как и следовало ожидать, мнения разделились, но равнодушных не было.

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Выбор тренера болельщикам и журналистам объяснил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Вместо Валерия Георгиевича на этом посту вполне мог быть другой кандидат, но он в назначенное время просто не вышел на связь. И такое бывает…

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Естественно, первым делом мы позвонили самому Валерию Георгиевичу и поздравили его с новой должностью, попутно задав несколько вопросов. Тренер в своем стиле был немногословен, но содержателен – краткость, говорят, сестра таланта.

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Трансферы и т.д.

Теперь – ко второй горячей теме, которая будет преследовать нас всю зиму – к трансферам.

По традиции один из самых активных клубов, если судить по количеству новостей в прессе, - московский «Спартак». Но первая новость касается не покупки игрока, а продажи. По данным английских СМИ красно-белые получили предложение от команды «Брайтон энд Хоув Альбион» о покупке нападающего из Кабо-Верде Зе Луиша. Однако предложенная сумма в 5 млн евро пока «Спартак» не устраивает.

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Параллельно проскочила информация, что «Спартак» возобновил свой интерес к нападающему итальянского «Торино» М’Байе Ньянгу. Мы его помним – скандалист, у которого несколько раз отбирали водительские права. Однако игрок – уже не тот, что был еще летом. Во-первых, он потерял место в основе «быков» и теперь сам готов бежать из Италии на все четыре стороны. Во-вторых, футболист дебютировал за национальную сборную на взрослом уровне. Вот только эта сборная – не Франция, где он родился и вырос, а Сенегал, откуда тянутся его корни.

«Спартак» вернулся к кандидатуре Ньянга?

Мы продолжаем разбирать трансферные кампании лидеров премьер-лиги. На очереди – «Краснодар». Главный вопрос – останется ли в команде Федор Смолов. Честно сказать, мы не знаем. Зато есть понимание, как будут разворачиваться события в случае его отъезда.

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Также мы сопоставили бюджеты клубов, которые во многом зависят и от трансферов, с тем, сколько очков набрала команда. Оказалось, что самые неэффективные с этой точки зрения результаты показывает, конечно, питерский «Зенит», который тратит много, но пока ожиданий не оправдывает. Лучший показатель – у «Тосно».

В Питере – трать! «Зенит» – лидер РФПЛ по стоимости набранных очков

Мы позвонили экс-вратарю сборной России Сергею Рыжикову, который в этом сезоне прозябает на скамейке казанского «Рубина», проигрывая конкуренцию. Голкипер признался, что на вызов в сборную уже не рассчитывает.

Сергей Рыжиков: Вызова в сборную уже не жду

Зато в сборной России наверняка будут Александр Кокорин с Аланом Дзагоевым. Главное, чтобы первому дорого не обошлись его игрушки с пистолетом, а второй – не получил травму, танцуя лезгинку. Зрелище, кстати, незабываемое – наслаждайтесь…

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