В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Мы специально не стали в заголовок этого материала выносить вроде и действующего, а вроде и не очень действующего президента РФС Виталия Мутко. И без этого о его «временной отставке было написано огромное количество статей и такое же количество еще будет написано…

МУТКОUT. Он ушел, чтобы вернуться?

Виталий Мутко: Подаю иск в CAS и приостанавливаю полномочия президента РФС

Временная отставка – что за дивный статус? Как Мутко пытается обмануть реалии

Отставка по-русски. Колонка главного редактора

Немецкая пресса: Запятнавший себя чиновник не хочет уходить

Немногие сумели абстрагироваться от фигуры Виталия Леонтьевича и посмотреть чуть дальше, ведь президент РФС, хоть и с оговорками, но оставил вместо себя приемника. Новым главным человеком в российском футболе стал… Александр Алаев. С 2013 года он был генеральным директором футбольного союза, а вы этого наверняка и не знали. А еще он – футболист, только «мини» и «пляжный». Мы попытались заполнить пробелы – рассказываем все, что надо знать об Алаеве.

Человек-«вместо Мутко». Что известно об Александре Алаеве

Были у исполкома РФС и другие итоги. Во-первых, мы узнали имена соперников сборной России в товарищеских (или контрольных, или текстовых) матчах следующей весны. Готовиться к ЧМ-2018 мы будем играми с Францией в Санкт-Петербурге, а также с Австрией, Бразилией и скорее всего Турцией. Также нас «порадовали» тем, что текущий лимит на легионеров нам предстоит терпеть еще как минимум три сезона. Все это делается, чтобы не слишком сильно «давить на клубы, представляете? Так что не радуйтесь, дальше будет еще круче…

Виталий Мутко: Схема лимита в РФПЛ изменится через три года

А пока о том, как лимит сказывается на футболистах рассказывал Массимо Каррера. Итальянский тренер ввел в наш обиход такое понятие, как «жертва лимита». По его словам игрового времени из-за ограничений для иностранных игроков недополучает сербский защитник Марко Петкович. Однако, если проанализировать то, что происходит в «Спартаке», становится понятно, что тренер лукавит. Кстати, на роль «жертв лимита» есть и более подходящие кандидатуры.

Каррера лукавит? Марко Петкович и настоящие «жертвы лимита»

Своими огненными инсайдами из футбольного закулисья продолжает делиться известный комментатор Геннадий Орлов. На этот раз эксперт рассказывает о том, что первым кандидатом на смену Игоря Шалимова у руля «Краснодара» видится не свободный Леонид Слуцкий, а главный тренер «Уфы» Сергей Семак.

Геннадий Орлов: Инсайд по Шалимову и «Краснодару» – первым кандидатом туда видится Семак

Халк в интервью бразильской прессе рассказал, как мечтает вернуться в Россию. Мы не могли не перевести это для наших читателей. Правда, вернуться в нашу страну бразилец хочет лишь в составе своей сборной, которая, кстати, сыграет в Санкт-Петербурге, ставшим для него родным за четыре года.

«У меня двойная мечта». Почему Халк хочет вернуться в Россию

Эксклюзивное интервью дал «Советскому спорту» дал голкипер московского «Локомотива» Антон Коченков. На время травмы 30-летний игрок подменял в воротах железнодорожников Гильерме.

Антон Коченков: В ПФЛ получал 50 тысяч. 20-летнему парню этого хватало

Кроме того мы поговорили с настоящей легендой российского футбола Андреем Канчельскисом. Мы, наверное, никогда не устанем слушать рассказы российского футболиста, который получил шанс поиграть в том самом «Манчестере Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона.

Андрей Канчельскис: Фергюсона пришлось послать

Мы продолжаем следить за российскими футболистами, хоть они и находятся на отдыхе. Игроки сами предоставляют нам такую возможность, хвастаясь поездками в заморские страны – на теплые песчаные берега. В основном это, правда, Мальдивы. Но есть и несколько оригинальных вариантов…

У Глушакова – скандалы, у Тарасова – помолвка. Горячая зима в РФПЛ

Пока Федор Смолов предлагает своей очередной избраннице руку и сердце, его авторитетное испанское издание называет среди сотни лучших игроков уходящего года. Видимо, Федор чем-то очень приглянулся редакторам этой газеты, раз они его сначала в «Реал» сватают, а потом и в сотню лучших включают… Хоть и лишь на 97-м месте.

Marca включила Смолова в сотню лучших футболистов 2017 года

Выпуски новостей на телевидении принято заканчивать какими-нибудь трогательными материалами. Вот и мы не можем не рассказать о том, как легендарный немецкий вратарь Оливер Кан подарил на Новый год футболку и диск с автографом простой русской девушке из Санкт-Петербурга, пострадавшей в террористическом акте в метро.

Самый трогательный момент года: подарок Кана девушке, выжившей в теракте