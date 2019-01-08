В «Спартаке» идет зачистка, а Дзюба закатил вечеринку

Футбол 08 января 2019 12:58 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы пили» рассказываем вам о главных футбольных новостях первой праздничной недели.

О том, что «Спартак» расторг контракт с полузащитником Александром Самедовым мы уже писали 4 января. За прошедшие с тех пор четыре дня Самедов успел найти себе новый клуб. Игрок продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов». Соглашение рассчитано всего на полгода и будет действовать до конца текущего сезона.

Кстати, в «Крыльях» Самедов будет «пылить» как минимум с одним своим одноклубником – Артемом Тимофеевым. Он тоже переезжает в Самару до конца сезона, но уже на условиях аренды. Там же в итоге может оказаться Джано Ананидзе. Кроме спартаковцев самарский клуб арендовал еще и вингера «Локомотива» Виталия Денисова.

Но «Спартак» готов не только отдавать, но и брать. Состав красно-белых может усилить полузащитник «Вулверхэмптона» Кристиан Херц, который в этом сезоне выступает за «ДАК 1904» на правах аренды. Англичане готовы продать 20-летнего хавбека, который тренировался в академии «Вулверхэмптона», но за главную команду не провел ни одной игры. В текущем сезоне Херц сыграл 25 матчей, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

Интересная цепная реакция может быть запущена переходом Сеска Фабрегаса из стана «Челси» в «Монако». Трансфер уже почти состоялся.

Руководство «Челси» занимается поиском нового игрока в связи с уходом испанского хавбека Сеска Фабрегаса. «Аристократы» заинтересовались полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом, за которого торгуется итальянский «Милан». Отмечается, что «синие» также следят за полузащитником «Кальяри» Николо Бареллой, однако, итальянцы требуют за своего футболиста 50 млн евро, что не устраивает англичан. По слухам, «Челси» пытался приобрести Паредеса летом 2017 года, но тогда аргентинец выбрал «Зенит».

Сам «Зенит» активно разыскивает защитника. Питерский клуб готов заплатить больше 10 млн евро за защитника «Фейеноорда» Джерри Сен-Жюста, что устраивает руководство голландской команды. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Основной позицией для 22-летнего игрока считается центральный защитник, однако в нынешнем сезоне он выходит исключительно на правый фланг обороны.

Также сине-бело-голубые претендуют на защитника «Ромы» Рика Карсдорпа. Кроме «Зенита» на футболиста претендует еще и турецкий «Бешикташ», а бывший клуб голландца «Фейенорд» готов взять игрока в аренду.

Нападающий «Аталанты», принадлежавший «Зениту», Эмилиано Ригони может вернуться в чемпионат Аргентины. «Ривер Плейт» хочет арендовать 25-летнего аргентинца с опцией выкупа за 6 миллионов евро. Однако «Зенит» хочет получить 9 млн евро. Ригони понадобится специальное разрешение от ФИФА, чтобы получить возможность выступать за «Ривер Плейт» до июня, так как он уже сыграл за два клуба в этом сезоне.

Форвард «Рубина» Сердар Азмун покинет чемпионат России после розыгрыша Кубка Азии. Согласно источнику, нападающий подпишет контракт с клубом «Трактор Сази». Отмечается, что стороны уже договорились о трансфере. Ранее сообщалось, что иранский футболист интересен московскому «Спартаку», «Зениту», а также клубам АПЛ. Правда, пока казанская сторона опровергает все слухи. Сам Азмун играет и забивает за сборную Ирана на Кубке Азии.

Главная трансферная новость зимы в России – покупка «Краснодара». Состав быков пополнил бывший футболист лондонского «Арсенала», который до последнего момента играл в составе шведского АИКа – Кристофер Олссон. За полузащитника краснодарский клуб заплатил порядка 5 млн евро.

В нашей #BullsFamily ожидается пополнение!



Шведский полузащитник Кристоффер Олссон в скором времени станет игроком «Краснодара».



Шведский АИК и «Краснодар» согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Олссон прибудет на сбор «горожан» в Марбелье, где и подпишет личный контракт. pic.twitter.com/PriWVmr0sW — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 7 января 2019 г.

По всем законам жанра завершать выпуск новостей нужно какой-нибудь милой новостью, желательно со зверушками. Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выложил в инстаграм фотографии со своей вечеринки. Друзья футболиста нарядились в русские народные костюмы перед Новым годом. Кто-то даже оделся то ли белым медведем, то ли барашком, то ли поседевшим серым волком…