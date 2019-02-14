Игрок «Спартака» отказался уезжать в Италию, а «Зенит» потерял защитника

Главное событие футбольного четверга в России… Нет, это не домашний матч «Краснодара» с «Байером в 1/16 финала Лиги Европы, на который раскуплены все билеты.

Главный матч 14 февраля будет сыгран в Москве – в следственном изоляторе «Бутырка». Нам стали известны эксклюзивные подробности того, как будет проходить поединок заключенных друг с другом, в котором примет участие ожидающий суда полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

В рамках подготовки к сезону «Рубин» провел товарищеский матч против белорусского «Шахтера». Игра закончился победой казанцев со счетом 2:1. В составе «Рубина» отличились Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти, и Ибрагим Цаллагов. У «Шахтера» единственный гол на счету Элиса Бакая. Во втором тайме «Рубин» играл в большинстве после удаления игрока белорусского клуба.

Не утихают новости по итогам матча «Зенита» с «Фенербахче», который состоялся два дня назад. Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» и «Фенербахче» по итогам первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

Были сообщения о нападениях турецких фанатов на автобус с игроками «Зенита». Но генеральное консульство России в Стамбуле эти новости опровергает. Может кто-то чего-то просто не знает?

Кроме того сообщалось, что фанаты «Анжи» собирались принять участие в нападениях на болельщиков «Зенита» в Турции вместе с фанатами «Фенербахче». Эту информацию опровергли уже в Дагестане. Разве могло быть по-другому?

Еще один печальный итог той встречи… Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана получил травму на тренировке перед матчем с «Фенербахче». По результатам медицинского обследования, прошедшего накануне, было определено, что восстановление аргентинского игрока займет от двух до трех недель и он не поможет «Зениту» в ответном матче против «Фенербахче», который пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Другой защитник, который все еще принадлежит «Зениту», Миха Мевля, ожидает, что ФИФА все же разрешит ему перейти в «Эмполи». Он даже начал тренироваться с итальянским клубом.

Стали известны соперники «Спартака» по заключительному сбору в турецком Белеке. 19 февраля «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а 23 февраля – с действующим чемпионом Молдавии «Шерифом». В первой игре после перерыва «Спартак» сыграет с «Краснодаром» 3 марта.

Московское «Динамо» может приобрести флангового защитника «Рубина» Игоря Калинина, который стал игроком казанской команды прошлым летом. «Рубин» также может покинуть защитник Владимир Гранат, который зимой согласился на почти тройное понижение зарплаты, чтобы остаться в казанской команде.

Руководство московского ЦСКА ведет переговоры с защитником сборной России Виктором Васиным о продлении контракта. Согласно источнику, армейцы на протяжении длительного времени обсуждают эту тему с его агентом Арсеном Минасовым, но до сих пор не пришли к консенсусу.

21-летний футболист «Спартака» Александр Ломовицкий мог продолжить карьеру в чемпионате Италии или Бельгии. Везде его рассматривали, как футболиста основы, но игрок принял решение остаться в России. П – профессионал!

Горячую зиму проводит «Ростов», который почти на половину обновил сво основной состав. О том, как на клубе могут сказаться эти изменения – в нашем материале.

Приятные новости. Авторитетное издание France Football опубликовало список лучших вратарей в истории футбола. Первое место занял бывший голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин. На второй позиции расположился англичанин Гордон Бэнкс, а замкнул тройку лучших Дино Дзофф из Италии.