Смолов сбежал из Испании, в «Динамо» урежут зарплаты, Медведева уступила Роналду

В ИСПАНИИ СЧИТАЮТ, ЧТО СМОЛОВ УЕХАЛ РАДИ ВНУЧКИ ЕЛЬЦИНА

Воскресный день неожиданно взорвала информационная бомба из Виго. Нападающий «Сельты» Федор Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию.

Mundo Deportivo со ссылкой на пресс-службу испанского клуба рассказала, что наш легионер неоднократно запрашивал разрешение уехать в Россию по личным делам, в чем ему было отказано. Ла Лига наложила запрет на такого рода поездки. Испания сейчас на пике эпидемии и наиболее сильно из европейских стран наряду с Италией страдает от последствий распространения коронавируса.

«Смолов сообщил о своей поездке и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела. В любом случае, по возвращении его ждут санкции в соответствии с внутренним распорядком клуба», - заявила по этому поводу пресс-служба клуба из Виго.

Испанские СМИ уверены, что на рискованный шаг Федора подтолкнуло желание отметить день рождения своей возлюбленной - внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. 14 апреля девушке исполнится 18 лет. Еще зимой появилась информация, что пара собирается сыграть свадьбу на острове Сен-Барт после того, как Мария станет совершеннолетней.

Смолов покинул Испанию на личном самолете.

ФЕДОРА ЖДУТ САНКЦИИ

То, что Федору некомфортно вдали от родины, стало ясно пару дней назад, когда он отвечал на вопросы в прямом эфире Instagram-аккаунта комментатора Нобеля Арустамяна.

«Я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. У меня сейчас даже мяча нет. Хотел, чтобы привезли, но база тоже на карантине», – посетовал тогда Смолов - и через пару дней рванул к родным березкам.

Что теперь грозит форварду «Локомотива», которого «Сельта» арендовала до конца сезона?

«Во вторую команду его, думаю, не уберут, - заявил бывший нападающий испанского клуба Александр Мостовой. – Скорее будет штраф. А могут и расторгнуть контракт. Он в аренде, а до конца сезона времени немного».

И штраф, и преждевременное расставание с «Сельтой» Смолов несомненно переживет. У человека, может, судьба решается. Никакие санкции его в таком случае не остановят.

Сам уже ближе к полуночи прокомментировал свое решение покинуть Испанию, объяснив, что ситуация потребовала его возвращения в Россию.

ЧЕФЕРИН: ЛУЧШЕ ИГРАТЬ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ, ЧЕМ НЕ ИГРАТЬ СОВСЕМ

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что лучше проводить матчи при пустых трибунах, чем не играть совсем.

«Мы ждем развития этой ужасной ситуации в мире и в основном в Европе. Футбол не бывает без болельщиков. Определенно лучше играть с фанатами, чем без них. Но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что лучше проводить матчи без зрителей и показывать их по телевизору, чем не играть вообще. Это то, что нужно людям, потому что это приносит позитивную энергию в их дома», - приводит слова The Guardian со ссылкой на телеканал ZDF.

«ДИНАМО» НАКОНЕЦ-ТО ДОГОВОРИЛОСЬ С ИГРОКАМИ

Московское «Динамо» вчера официально объявило о снижение зарплаты игрокам на 40 процентов. Коллективное соглашение с футболистами основного состава команды действует в период с 1 апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса. Руководство клуба поблагодарило каждого из игроков за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах клуба.

Понимание ситуации, впрочем, пришло не сразу. Накануне мы писали о том, что бело-голубые не могут договориться с футболистами об уменьшении зарплат. Клуб сразу предложил им «подвинуться» на 40 процентов, однако игроки, интересы которых в переговорах представлял голкипер Антон Шунин, не пошли на такие условия. Они были согласны на 20 процентов и только на один месяц. Хорошо, что компромисс в итоге был найден.

Ранее на 40 процентов договорились урезать зарплаты игроки московского «Спартака».

РУНИ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ «НАЕХАЛ» НА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Однако не все футболисты согласны с тем, что из-за остановки чемпионатов должны страдать их контракты. Так, капитан «Дерби Каунти» знаменитый Уэйн Руни выразил недовольство тем, что зарплаты игроков могут быть урезаны. Английские клубы во время видеоконференции 3 апреля приняли решение провести переговоры с футболистами о сокращении выплат на 30 процентов.

«Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения? Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что игрокам АПЛ надо сократить зарплату. Он должен был рассказать гражданам последние новости о крупнейшем кризисе в их жизни. Почему ему в голову вообще пришла мысль о наших деньгах? Может, это отчаянное желание отвлечь внимание от того, как его правительство справляется с этой пандемией?» — процитировало Руни The Sun.

В БЕЛОРУССИИ ОПРОВЕРГАЮТ, ЧТО ПРИМУТ БОЙ ХАБИБА

Министерство спорта и туризма Белоруссии опровергло информацию о подаче заявки на проведение поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Ранее исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков в интервью Sport24.ru рассказал, что отправил в UFC официальное предложение принять турнир.

1 апреля 31-летний россиянин заявил об отмене боя против Фергюсона в рамках турнира UFC 249, так как не может покинуть Россию из-за введения карантина. Бой планировалось провести в США 18 апреля.

Любопытно, что телеканал FOX вчера на своем сайте обновил расписание турнира UFC 249. По информации канала, в главном поединке вечера встретятся ирландец Конор Макгрегор и Фергюсон.

МЕДВЕДЕВА ПОУЧАСТВОВАЛА В ЧЕЛЕНДЖЕ РОНАЛДУ

Звезда фигурного катания Евгения Медведева приняла участие в челлендже, который запустил Криштиану Роналду. Нападающий «Ювентуса» 142 раза повторил упражнение на пресс за 45 секунд и предложил всем желающим попытаться побить его достижение.

«Спасибо Криштиану за челлендж, у меня получилось 44 раза за 45 секунд. Сможете побить мой рекорд?» – написала Медведева.

Потренируйтесь, пока сидите на карантине. Вдруг к концу самоизоляции получится - если не как у Роналду, то хотя бы как у Медведевой.