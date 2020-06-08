Ждем Вагнера Лава в ЦСКА. Контракт могут подтвердить уже сегодня - Советский спорт
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08 июня 2020 08:54ФутболМысин Николай

Ждем Вагнера Лава в ЦСКА. Контракт могут подтвердить уже сегодня

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ГДЕ ОКАЖЕТСЯ ВАГНЕР?

История с возможным возвращением Вагнера Лава в ЦСКА продолжает набирать обороты, но ясность обещает наступить уже сегодня. По крайней мере, сам бразилец, еще в субботу разорвавший отношения с «Коринтианс», заявил: »Где буду играть, узнаю в понедельник».

По сообщениям инсайдеров (в частности – Нобеля Арустамяна), Вагнер может заключить с ЦСКА однолетний контракт. Мнения о том, нужен ли 35-летний форвард армейцам, разнятся. Иржи Ярошик – еще один бывший игрок красно-синих, покинувший ЦСКА в тот же год, когда там появился бразилец (в 2004-м), без ложной скромности признался: »Многое будет зависеть от тех игроков, кого московский клуб купит или возьмет в аренду. Нам нужно ждать, но, надеюсь, ЦСКА выберет футболистов, подобных моему поколению». Речь, впрочем, скорее о качествах игроков, а не о возрасте. Но кто знает, что именно имел в виду Ярошик?

Другая экс-звезда ЦСКА, Ролан Гусев, вспомнил о Лаве с особой теплотой. »Вагнер – лучший легионер на моей памяти. Он мог две недели не тренироваться, а потом выйти – и забить два гола «Спартаку». Если такой человек появится в команде, то это пойдет только в плюс. Другой вопрос, в какой он форме находится. Все-таки, Лаву уже 35 лет, а чудес не бывает», - заметил Ролан.

А вот португальский агент Паулу Барбоза поделился сомнениями насчет того, что бразилец вернется к армейцам. «Я не уверен, что ЦСКА сейчас о нем думает. Клуб ориентируется на молодых игроков, так что возможный переход Вагнера вызывает большие вопросы. И в любом случае мне кажется, что ЦСКА не потеряет ничего, если Лав не вернется», - приводят слова Барбозы «РИА Новости».

В общем, рассуждать можно много. Но, видимо, гадать нам долго не придется. Запасемся терпением – возможно, через несколько часов в этом вопросе будет поставлена точка.

БАКАЕВ ПОБЕДИЛ КОРОНАВИРУС

Другая футбольная новость – полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев полностью поправился после заражения коронавирусом и уже приступил к тренировкам. Напомним, что диагноз ему был поставлен не так давно – 21 мая. Но в воскресенье пресс-служба клуба сообщила, что два теста Бакаева, сделанных в течение 24 часов, дали отрицательный результат на covid-19. Что говорит об абсолютном выздоровлении спортсмена.

«Это было что-то с чем-то! – поделился пережитым Зелимхан. – Я будто в яму упал. Но хорошо, что партнеры меня поддержали. Так же как тренеры, родители, друзья. Я перенес все легче, чем могло случиться. И теперь понимаю, почему нужно слушаться врачей. Хоть и берег себя, не ходил, не гулял, а все же где-то подцепил эту заразу. Теперь буду еще внимательнее».

ТРУСОВА ОФИЦИАЛЬНО У ПЛЮЩЕНКО

Нашумевший переход фигуристки Александры Трусовой в школу Евгения Плющенко теперь оформлен официально. В смысле – его утвердила Федерация фигурного катания Москвы. Помимо самой Трусовой из «Самбо-70», к которой она относилась, тренируясь у Этери Тутберидзе, в «Академию Плющенко» отправилась и Вероника Жилина. Список спортсменов, сменивших принадлежность к спортивным организациям, ими двумя не ограничен, но самые громкие фамилии мы перечислили.

Напомним, что о расставании 15-летней Трусовой с Тутберидзе стало известно еще 6 мая. Тогда эта новость породила волну рассуждений и различных дискуссий на тему того, что побудило Александру уйти от самого успешного тренера современности в женском одиночном катании. Теперь нам останется лишь наблюдать, сумеет ли она с командой Плющенко повторить свои результаты. Или – к чему, наверняка, стремится сама Трусова – их улучшить. Пока у девушки на взрослом уровне в активе – бронза финала «Гран-при», чемпионата Европы и чемпионата России.

МАКГРЕГОР ОБИДЕЛСЯ НА UFC

Конор Макгрегор, завершивший карьеру (опять!), не стал скрывать от прессы мотивы такого решения. И публично пожаловался на конфликт с UFC. Которое, якобы, было не слишком заинтересовано в организации крутых боев для ирландца.

«Если честно, я потерял интерес, - признался Макгрегор. – Смотрю варианты, и понимаю – нет ни одного бойца, с которым действительно хотел бы сразиться. В UFC должны были вести себя иначе. Они переносят бой Хабиба и Гэтжи на сентябрь, но вы же знаете, что в сентябре его не будет. Я предлагал свой план действий, но мне постоянно перечили, вместо того, чтобы организовать мой бой с Джастином за временный титул. В конечном счете, я устал от этих пререканий».

СЕМЕНЯ СТАЛА… ОТЦОМ

Ну и еще одна особо обсуждаемая новость воскресенья – бегунья Кастер Семеня, олимпийская чемпионка Лондона и Рио на дистанции 800 м, стала… отцом. Да-да, это звучит особенно забавно на фоне подозрений в том, что Кастер на самом-то деле мужчина. Формально ее брак с Виолет Рассебоя, заключенный в 2015 году, считается однополым, но так ли это по факту – вот в этом сомневаются очень многие. Сама же супруга спортсменки в соцсетях называет себя мамой Оры – видимо, так зовут девочку, которая появилась на свет в этой семье еще несколько месяцев назад (по сообщениям Daily Sun). Семеня же выкладывает на своих страничках фотографии детской одежды и кроссовок. Информации о том, кто является биологическим отцом малышки, разумеется, нет. Ведь даже если Кастер мужчина, вряд ли это именно она.

Хотя… Кто их там знает? Может, не просто так бегунья пропустила ЧМ-2019 в Дохе. Согласно новым правилам IAAF, легкоатлетки, выступающие на дистанциях свыше 400 м, должны снижать уровень тестостерона до показателей 5 нмоль/л – если потребуется, с помощью гормональных препаратов. А именно зашкаливающие показатели мужского гормона в организме Семени на продолжении всей карьеры двукратной олимпийской чемпионки и провоцируют всякие домыслы о ее половой принадлежности. Кто знает, почему она не стала занижать тестостерон даже ради ЧМ? Уж не ради ли появления Оры?

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